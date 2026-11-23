Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Så sent som i september berättade PS att maten, trots den sänkta matmomsen, blivit drygt 21 procent dyrare sedan 2022.

För en familj med två vuxna och två tonåringar motsvarade det omkring 2 000 kronor mer i månaden.

”Matkassen har blivit billigare, men det är viktigt att inte blanda ihop lägre priser med låga priser”, konstaterade Swedbanks privatekonom Arturo Arques.

Nästan en halv miljon om året

Nästa år kan en barnfamilj behöva nästan en halv miljon kronor för att klara sina utgifter. I den summan ingår bland annat boende, men också maten som står för en ansenlig del av hushållsbudgeten.

Enligt Konsumentverket beräknas maten för en vuxen mellan 25 och 50 år kosta 2 760 kronor i månaden, förutsatt att alla måltider lagas hemma. Det är bara 30 kronor mer än i 2026 års beräkning.

Barnens matkostnader varierar däremot kraftigt med åldern.