Matpriserna har stigit med över 20 procent sedan 2022. För barnfamiljer kan nästa års matnota landa på närmare 12 000 kronor i månaden. Men det är stor skillnad på att ha småbarn och tonåringar hemma, visar Konsumentverkets nya beräkningar.
Så mycket kostar din mat 2027 – här är de nya beloppen
Det var inte länge sedan som priserna i mataffärerna skenade och matkassen blev en allt större utgift för svenska hushåll. Sedan dess har maten blivit något billigare, men många av prishöjningarna finns kvar.
Så sent som i september berättade PS att maten, trots den sänkta matmomsen, blivit drygt 21 procent dyrare sedan 2022.
För en familj med två vuxna och två tonåringar motsvarade det omkring 2 000 kronor mer i månaden.
”Matkassen har blivit billigare, men det är viktigt att inte blanda ihop lägre priser med låga priser”, konstaterade Swedbanks privatekonom Arturo Arques.
Nästan en halv miljon om året
Nästa år kan en barnfamilj behöva nästan en halv miljon kronor för att klara sina utgifter. I den summan ingår bland annat boende, men också maten som står för en ansenlig del av hushållsbudgeten.
Enligt Konsumentverket beräknas maten för en vuxen mellan 25 och 50 år kosta 2 760 kronor i månaden, förutsatt att alla måltider lagas hemma. Det är bara 30 kronor mer än i 2026 års beräkning.
Barnens matkostnader varierar däremot kraftigt med åldern.
Tonåringar dyrast i mat
En tonåring mellan 15 och 17 år beräknas kosta 3 090 kronor i månaden i mat. För ett barn mellan fyra och sex år ligger kostnaden på 1 730 kronor.
|Ålder
|Kostnad per månad
|1-3 år
|1 120 kr
|4-6 år
|1 730 kr
|7-10 år
|2 160 kr
|11-14 år
|2 680 kr
|15-17 år
|3 090 kr
|18-24 år
|2 870 kr
|25-50 år
|2 760 kr
|51-70 år
|2 530 kr
|71 år och äldre
|2 480 kr
Källa: Konsumentverket, Livsmedelskostnader 2027. Beloppen gäller normalkost när all mat lagas hemma.
För två vuxna mellan 25 och 50 år med barn i åldrarna 4-6 och 7-10 år landar den sammanlagda matkostnaden på 9 410 kronor i månaden.
Har familjen i stället två tonåringar mellan 15 och 17 år stiger kostnaden till 11 700 kronor.
Skillnaden blir 2 290 kronor i månaden, eller 27 480 kronor på ett år.
Kaffe och mejerivaror kan bli dyrare 2027
Det finns också anledning att räkna med ytterligare prishöjningar i mataffärerna framöver.
Bland annat väntas mjölk, ost, kaffe och bröd bli dyrare nästa år, enligt en prognos från Matpriskollen.
Bakom utvecklingen finns bland annat högre råvarupriser och stigande energikostnader.
”Jag räknar med att mer produkter än vi är vana vid kommer öka i början på nästa år. Inte minst mejeriprodukter som är en stor del av vår konsumtion”, säger Matpriskollens grundare Ulf Mazur.
Även Konjunkturinstitutet räknar med att de höga energipriserna ska slå igenom på livsmedelspriserna under 2027.
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