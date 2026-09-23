Sedan 2022 har livsmedelspriserna stigit med drygt 21 procent trots den tillfälligt sänkta matmomsen, visar en ny rapport från Swedbank.
Maten över 20 procent dyrare – tvåbarnsfamilj betalar 2 000 kronor mer
Den temporärt sänkta matmomsen har fått effekt och sedan årsskiftet uppges matkassen ha blivit fem procent billigare. För en ensamstående med ett småbarn har matkostnaderna minskat med 263 kronor per månad, från 5 361 till 5 098 kronor. För en familj med två vuxna och två tonåringar har kostnaden minskat med drygt 600 kronor till 11 870 kronor per månad, enligt Swedbanks höstundersökning.
”Det gör konkret skillnad i hushållsbudgeten”, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.
Märks i hushållen plånbok
Trots momssänkningen är maten i Sverige betydligt dyrare är för några år sedan. Sedan januari 2021 har priserna i matbutiken ökat med mer än 21 procent.
För en ensamstående med ett småbarn motsvarar det omkring 890 kronor mer i månaden. En familj med två vuxna och två tonåringar betalar omkring 2 000 kronor mer per månad än 2022, enligt bankens rapport.
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Ökningen större än lönerna
”Matkassen har blivit billigare, men det är viktigt att inte blanda ihop lägre priser med låga priser. Hushållen betalar fortfarande betydligt mer för maten än 2022, samtidigt som lönerna före skatt ökat med 18 procent. Därför är det fortsatt viktigt att jämföra priser, välja lågprisalternativ och handla efter säsong”, säger Arturo Arques i ett pressmeddelande.
De geografiska prisskillnaderna är små. Skillnaden mellan det dyraste och billigaste matprisområdet är endast 0,7 procent, motsvarande 38 kronor per månad för matkassen. Däremot kan skillnaderna mellan enskilda butiker och produkter vara betydligt större.
Så gick undersökningen till
Swedbanks matkasse baseras på ordinarie priser för 200 livsmedelsartiklar i 70 butiker inom fem rikstäckande kedjor.
Priserna samlades in den 19 augusti 2026 i sex geografiska områden. Undersökningen genomförs i samarbete mellan Swedbank och Sparbankerna.
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