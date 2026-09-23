Maten över 20 procent dyrare – tvåbarnsfamilj betalar 2 000 kronor mer

”Det gör konkret skillnad i hushållsbudgeten”, säger Arturo Arques, Swedbanks och Sparbankernas privatekonom.

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Trots momssänkningen är maten i Sverige betydligt dyrare är för några år sedan. Sedan januari 2021 har priserna i matbutiken ökat med mer än 21 procent.

För en ensamstående med ett småbarn motsvarar det omkring 890 kronor mer i månaden. En familj med två vuxna och två tonåringar betalar omkring 2 000 kronor mer per månad än 2022, enligt bankens rapport.

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