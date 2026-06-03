Solcellsbatteri från Lidl sänker dina höga elpriser?

Solcellsbatteriet från matvarukedjan beskrivs som ”ett intressant alternativ för europeiska hushåll som vill minska sitt beroende av höga elpriser” av Techradar Global, en av världens största mediesajter för tekniknyheter.

Många europeiska elkunder är under press och har så varit under lång tid på grund av kriget i Ukraina.

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Lidls solcellsbatteri kan bli succé

Det är ingen tvekan om att många önskar att kunna minska sina elkostnader, och detta har den tyska lågpriskedjan Lidl tagit fasta på med sitt solcellsbatteri, som uppges vara en extremt billig lösning på energikrisen för drabbade hushåll.

Solcellsbatteriet som är ämnat för balkonger i Tyskland har enligt PV Magazine, som Techradar hänvisar till, en kapacitet på 2,24 kWh.

Batteriet har en ingångseffekt på 1 000 W och en uteffekt på 800 W och ska vara kompatibelt med de flesta balkongbaserade solcellssystem.

Användarna kan ladda solel och förbruka energin senare och det finns även, framgår det, en version av solcellsbatteriet som styrs via en app. Det är något dyrare, motsvarande cirka 4 400 kronor.

”Batteriet har även en LED-display som visar laddningsstatus och levereras med en förlängningskabel för solpaneler”, rapporterar PV Magazine.

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