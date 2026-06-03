I Tyskland har lågpriskedjan Lidl släppt ett ”superbilligt” solcellsbatteri för balkonger som lagrar energi och kan användas vid exempelvis strömavbrott.
Solcellsbatteri från Lidl sänker dina höga elpriser?
Solcellsbatteriet som den tyska lågpriskedjan Lidl nu lanserar uppges kosta från cirka 3 300 kronor och det lagrar solel som kan komma till nytta senare, exempelvis vid el-avbrott, typ om strömmen går eller att hushållselen av någon annan anledning slås ut.
Solcellsbatteriet från matvarukedjan beskrivs som ”ett intressant alternativ för europeiska hushåll som vill minska sitt beroende av höga elpriser” av Techradar Global, en av världens största mediesajter för tekniknyheter.
Många europeiska elkunder är under press och har så varit under lång tid på grund av kriget i Ukraina.
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Lidls solcellsbatteri kan bli succé
Det är ingen tvekan om att många önskar att kunna minska sina elkostnader, och detta har den tyska lågpriskedjan Lidl tagit fasta på med sitt solcellsbatteri, som uppges vara en extremt billig lösning på energikrisen för drabbade hushåll.
Solcellsbatteriet som är ämnat för balkonger i Tyskland har enligt PV Magazine, som Techradar hänvisar till, en kapacitet på 2,24 kWh.
Batteriet har en ingångseffekt på 1 000 W och en uteffekt på 800 W och ska vara kompatibelt med de flesta balkongbaserade solcellssystem.
Användarna kan ladda solel och förbruka energin senare och det finns även, framgår det, en version av solcellsbatteriet som styrs via en app. Det är något dyrare, motsvarande cirka 4 400 kronor.
”Batteriet har även en LED-display som visar laddningsstatus och levereras med en förlängningskabel för solpaneler”, rapporterar PV Magazine.
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Siktar på marknader utanför Europa
Om Lidl märker att det finns en efterfrågan på produkten kan den komma att släppas på andra marknader än i Europa framöver.
Observera att batteriet, som väger knappt 20 kilo och mäter 310 × 170 × 350 millimeter, är beroende av ett större system. Det vill säga om du funderar på att skaffa det.
”Du behöver även solpaneler som ansluts till batteriet, samt en mikroväxelriktare som hanterar energiflödet mellan batteriet och bostaden. Med rätt utrustning på plats kan du lagra den solel som produceras under dagen och använda den på morgonen eller kvällen, samtidigt som batteriet kan fungera som reservkraft vid eventuella strömavbrott”, skriver Techradar Global.
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