Så hög lön krävs för att du ska ha råd med fritidshus 

Så mycket behöver du tjäna

SBAB har på uppdrag av DN räknat på vad som krävs för att ha råd med ett fritidshus för 1,96 miljoner kronor.

I exemplet består hushållet av två vuxna på 50 år med två barn, ett befintligt villaboende med lån på 2,5 miljoner kronor och en bil utan lån.

Resultatet?

”Utifrån vårt räkneexempel skulle de vuxna i typhushållet behöva ha en bruttoinkomst på 36 000 kronor vardera”, konstaterar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.

Det ligger strax under den svenska medianlönen på runt 37 000 kronor.

Billigast längst norrut

Skillnaderna i landet är stora. I Stockholms län kostar fritidshusen mest, drygt 3 520 000 kronor, enligt siffror från Handelsbanken.

Det är 2,5 miljoner dyrare än Örebro, där medelpriset ligger på 1 020 000 kronor.

Men även en billigare stuga kräver marginaler. För ett fritidshus runt en miljon kronor skulle de två vuxna i SBAB:s exempel behöva tjäna omkring 33 500 kronor var.

Bäst läge har enligt Linda Hasselvik typiskt sett hushåll med två vuxna över 55 år, som fortfarande arbetar och har utflugna barn.

Så mycket kostar fritidshusen:

Örebro län: 1 020 000 kr

Norrbottens län: 1 030 000 kr

Västernorrlands län: 1 160 000 kr

Gävleborgs län: 1 220 000 kr

Jönköpings län: 1 240 000 kr

Västmanlands län: 1 280 000 kr

Kronobergs län: 1 290 000 kr

Uppsala län: 1 520 000 kr

Skåne län: 1 560 000 kr

Värmlands län: 1 740 000 kr

Västerbottens län: 1 780 000 kr

Östergötlands län: 1 810 000 kr

Kalmar län: 1 860 000 kr

Södermanlands län: 2 080 000 kr

Blekinge län: 2 150 000 kr

Dalarnas län: 2 450 000 kr

Jämtlands län: 2 590 000 kr

Hallands län: 2 730 000 kr

Västra Götalands län: 2 830 000 kr

Gotlands län: 3 050 000 kr

Källa: Handelsbanken

