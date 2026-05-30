Sommarstugan är tillbaka i svenskarnas sikte. Efter pandemirally, räntechock och prisfall har marknaden fått ny fart igen. Men drömmen om en egen stuga vid vattnet, skogen eller grusvägen kräver en del pengar på kontot.
Så hög lön krävs för att du ska ha råd med fritidshus
Det senaste året har fritidshuset, förvisso, blivit snäppet billigare. I mars visade siffror från Bjurfors att fritidshuspriserna sjönk med 2,4 procent under 2025.
Blickar man ännu längre bakåt är läget dock ett annat. På fem år har husen blivit 13,5 procent dyrare och på tio år 62 procent.
Idag kostar ett genomsnittligt fritidshus omkring 2,4 miljoner kronor.
I vissa delar av landet har marknaden dessutom redan hämtat igen fallet efter rekordåret 2022.
Nära nya rekordnivåer
Pandemin fick fritidshuspriserna att rusa när fler jobbade hemifrån och utlandsresorna blev färre. Sedan kom räntehöjningarna och kylde ned marknaden.
Nu pekar utvecklingen åter uppåt.
Västra Götaland och Kalmar län har enligt DN hämtat igen hela pristappet. Gotland ligger däremot fortfarande 25 procent under toppnivån från 2022.
Så mycket behöver du tjäna
SBAB har på uppdrag av DN räknat på vad som krävs för att ha råd med ett fritidshus för 1,96 miljoner kronor.
I exemplet består hushållet av två vuxna på 50 år med två barn, ett befintligt villaboende med lån på 2,5 miljoner kronor och en bil utan lån.
Resultatet?
”Utifrån vårt räkneexempel skulle de vuxna i typhushållet behöva ha en bruttoinkomst på 36 000 kronor vardera”, konstaterar Linda Hasselvik, privat- och boendeekonom på SBAB.
Det ligger strax under den svenska medianlönen på runt 37 000 kronor.
Billigast längst norrut
Skillnaderna i landet är stora. I Stockholms län kostar fritidshusen mest, drygt 3 520 000 kronor, enligt siffror från Handelsbanken.
Det är 2,5 miljoner dyrare än Örebro, där medelpriset ligger på 1 020 000 kronor.
Men även en billigare stuga kräver marginaler. För ett fritidshus runt en miljon kronor skulle de två vuxna i SBAB:s exempel behöva tjäna omkring 33 500 kronor var.
Bäst läge har enligt Linda Hasselvik typiskt sett hushåll med två vuxna över 55 år, som fortfarande arbetar och har utflugna barn.
Så mycket kostar fritidshusen:
- Örebro län: 1 020 000 kr
- Norrbottens län: 1 030 000 kr
- Västernorrlands län: 1 160 000 kr
- Gävleborgs län: 1 220 000 kr
- Jönköpings län: 1 240 000 kr
- Västmanlands län: 1 280 000 kr
- Kronobergs län: 1 290 000 kr
- Uppsala län: 1 520 000 kr
- Skåne län: 1 560 000 kr
- Värmlands län: 1 740 000 kr
- Västerbottens län: 1 780 000 kr
- Östergötlands län: 1 810 000 kr
- Kalmar län: 1 860 000 kr
- Södermanlands län: 2 080 000 kr
- Blekinge län: 2 150 000 kr
- Dalarnas län: 2 450 000 kr
- Jämtlands län: 2 590 000 kr
- Hallands län: 2 730 000 kr
- Västra Götalands län: 2 830 000 kr
- Gotlands län: 3 050 000 kr
Källa: Handelsbanken
