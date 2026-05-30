Sveriges ensamboende sliter på klimatet: "Lågt hängande frukt"

Fyra sorters ensamboende

Forskarens intervjuer visar att vägen till ett ensamhushåll kan se olika ut.

En grupp är de som nyligen flyttat till en stad. De kan ofta tänka sig att dela boende, men saknar kontakter eller hittar inga bra alternativ.

En annan grupp är personer som känner att de har ”vuxit ifrån” kollektivboende. De har kanske delat bostad under studietiden, men ser boendeformen som något som hör ungdomen till.

Sedan finns de med utflugna barn. Där har ensamboendet ofta bara vuxit fram när familjesituationen förändrats.

Den fjärde gruppen är de som faktiskt söker ensamheten och vill ha lugn, privatliv och avskildhet.

Män mer missnöjda

Ett mönster i intervjuerna var att män oftare var missnöjda med att bo ensamma. Flera såg det som stigmatiserande.

Bland kvinnorna, särskilt äldre kvinnor med tidigare förhållanden bakom sig, fanns däremot fler som absolut inte ville dela bostad med en partner igen. En orsak var erfarenheter av ojämn fördelning av hushållsarbetet.

Samtidigt tog hälften av de intervjuade spontant upp att de kände sig ensamma och isolerade.

”En del som bor ensamma saknar det passiva sociala kapital som ofta är en följd av att man delar boende. Man har kanske många bekanta, men ingen att vända sig till om det verkligen kniper eller om man behöver praktisk hjälp i vardagen”, säger Tullia Jack.

Inte tvinga – men göra det lättare

Poängen är inte att alla ska tvingas in i kollektiv. Snarare handlar det om att göra det enklare att dela på sina egna villkor.

Det kan handla om fler flexibla boendeformer, där man har en egen bostad men delar vissa funktioner. Det kan också handla om bättre matchning mellan personer som vill bo tillsammans, tydligare regler och ekonomiska incitament för att dela.

För klimatet kan det göra skillnad. Men forskningen pekar också på något mer vardagligt: att fler kanske hade mått bättre om det fanns fler sätt att bo nära andra – utan att behöva ge upp sitt privatliv.

