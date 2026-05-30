Finanscoachen Bernadette Joy kunde gå i pension vid 40 års ålder – detta efter tio år av budgetdisciplin, skuldsanering och ett tydligt mål.
Så blev hon ekonomiskt oberoende – på tio år
Att inte längre behöva arbeta för att täcka sina levnadskostnader lockar fler. Fire-rörelsen, där målet är att bli ekonomiskt oberoende och kunna gå i tidig pension, har på senare år vuxit snabbt.
Hoppade på trenden gjorde Bernadette Joy.
Från skulder till rikedom
För tio år sedan tjänade Joy och hennes man totalt 125 000 dollar om året och hade skulder på 300 000 dollar. Idag är hon ekonomiskt oberoende och har ett nettovärde på 2,1 miljoner dollar, varav det mesta ligger i aktier. Hon har också, tillsammans med sin man, drygt 250 000 dollar i kontanter.
I år valde hon att ta ett steg tillbaka från sitt heltidsarbete, vid 40 års ålder.
Det kunde hon göra genom att helt enkelt leva (extremt) långt under sina inkomster.
Hon berättar för The Guardian att paret budgeterat varje månad i tio år. De har också bott billigt, kört en billig bil och köpt ett billigare hus – trots att de hade råd med ett dyrt.
Målet före pengarna
Joy menar att många börjar i fel ände när de försöker få ordning på ekonomin.
När hon tidigare pratade med sina klienter om skulder och investeringar bad hon dem alltid att rita en bild av sig själva som pensionärer. Var är du? Vem är du med? Vad gör du?
Poängen, menar hon, är att man behöver veta vad man faktiskt sparar till – innan man börjar. För hennes egen del handlade drömmen om resor, mer tid med vänner och utrymme för intressen som dansklasser.
”Jag säger ’nej’ mycket mer än jag någonsin har gjort”, berättar hon.
Så räknade hon
Joy använder en enkel tumregel för att räkna ut hur mycket pengar som krävs för att kunna sluta jobba.
Först listar man sina grundläggande månadskostnader: boende, räkningar, transport, hälsa och mat. Sedan multiplicerar man summan med 12 – och därefter med 25.
Det bygger på den så kallade 4-procentsregeln, där tanken är att kapitalet ska kunna räcka länge om man tar ut en begränsad del varje år.
För Joy och hennes man landar de grundläggande kostnaderna på ungefär 4 000 dollar i månaden. Enligt regeln skulle de då behöva omkring 1,2 miljoner dollar i investerat kapital för att kunna täcka de utgifterna. Själv siktade hon högre – på två miljoner.
Att pensionera sig tidigt behöver dock inte vara målet, menar hon. Viktigast är att du har ett mål som passar just dig, att du håller dig till en budget och låter inkomsterna växa utan att livsstilen sväller i samma takt, konstaterar Joy.
