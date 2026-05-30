Så blev hon ekonomiskt oberoende – på tio år 

Målet före pengarna

Joy menar att många börjar i fel ände när de försöker få ordning på ekonomin.

När hon tidigare pratade med sina klienter om skulder och investeringar bad hon dem alltid att rita en bild av sig själva som pensionärer. Var är du? Vem är du med? Vad gör du?

Poängen, menar hon, är att man behöver veta vad man faktiskt sparar till – innan man börjar. För hennes egen del handlade drömmen om resor, mer tid med vänner och utrymme för intressen som dansklasser.

”Jag säger ’nej’ mycket mer än jag någonsin har gjort”, berättar hon.

Så räknade hon

Joy använder en enkel tumregel för att räkna ut hur mycket pengar som krävs för att kunna sluta jobba.

Först listar man sina grundläggande månadskostnader: boende, räkningar, transport, hälsa och mat. Sedan multiplicerar man summan med 12 – och därefter med 25.

Det bygger på den så kallade 4-procentsregeln, där tanken är att kapitalet ska kunna räcka länge om man tar ut en begränsad del varje år.

För Joy och hennes man landar de grundläggande kostnaderna på ungefär 4 000 dollar i månaden. Enligt regeln skulle de då behöva omkring 1,2 miljoner dollar i investerat kapital för att kunna täcka de utgifterna. Själv siktade hon högre – på två miljoner.

Att pensionera sig tidigt behöver dock inte vara målet, menar hon. Viktigast är att du har ett mål som passar just dig, att du håller dig till en budget och låter inkomsterna växa utan att livsstilen sväller i samma takt, konstaterar Joy.

