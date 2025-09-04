Så gör du om din nyproducerade bostad har fel

Undvik miljardmisstag - så får du en bättre projektstart

Bakom statistiken döljer sig en byggbransch pressad av tidsbrist och hårda marginaler.

Resultatet blir bostäder med brister och en växande skara konsumenter som i stället tvingas kämpa för att få problemen åtgärdade.

Byggfelens miljardnota

Boverket konstaterade i en rapport från 2018 att kostnaderna för att rätta till byggfel överstiger 50 miljarder kronor varje år. De vanligaste problemen gäller vatten och fukt, men även andra kvalitetsbrister slår hårt mot både boende och bransch.

I en senare uppföljning skriver myndigheten att de samhällsekonomiska konsekvenserna är ännu större. Årligen uppgår kostnaderna till cirka 111 miljarder kronor, eller 3 500 kronor per sekund. Summan motsvarar bland annat 50 000 nyproducerade lägenheter, nästan tre Öresundsbroar och mer än statens utgifter för både hälso- och sjukvård samt utbildning under 2020.

Arkivbild. Hus i Svedala med fuktskador efter enstegstätade fasader. Tvisten om 34 villor slutade i Högsta domstolen. (Foto: Drago Prvulovic/TT)



Uppmärksammade fall har också visat hur allvarliga konsekvenser byggfel kan få. I Svedala byggdes 34 villor med enstegstätade fasader runt år 2000. Husen fick snart omfattande fuktskador, skrev SVT och tvisten slutade till sist i Högsta domstolen, som slog fast att byggbolaget agerat vårdslöst.

