Så gör du om din nyproducerade bostad har fel

Arkivbild. Byggfel i nyproduktion kostar samhället miljardbelopp varje år och drabbar både hushåll och byggbransch.
Arkivbild. Byggfel i nyproduktion kostar samhället miljardbelopp varje år och drabbar både hushåll och byggbransch. (Foto: Fredrik Sandberg / TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Byggfel i nyproducerade bostäder kostar samhället miljardbelopp varje år och problemen blir allt vanligare. Men vad kan du som konsument göra när felen uppstår?

Bakom statistiken döljer sig en byggbransch pressad av tidsbrist och hårda marginaler.

Resultatet blir bostäder med brister och en växande skara konsumenter som i stället tvingas kämpa för att få problemen åtgärdade.

Byggfelens miljardnota

Boverket konstaterade i en rapport från 2018 att kostnaderna för att rätta till byggfel överstiger 50 miljarder kronor varje år. De vanligaste problemen gäller vatten och fukt, men även andra kvalitetsbrister slår hårt mot både boende och bransch.

I en senare uppföljning skriver myndigheten att de samhällsekonomiska konsekvenserna är ännu större. Årligen uppgår kostnaderna till cirka 111 miljarder kronor, eller 3 500 kronor per sekund. Summan motsvarar bland annat 50 000 nyproducerade lägenheter, nästan tre Öresundsbroar och mer än statens utgifter för både hälso- och sjukvård samt utbildning under 2020.

Arkivbild. Hus i Svedala med fuktskador efter enstegstätade fasader. Tvisten om 34 villor slutade i Högsta domstolen. (Foto: Drago Prvulovic/TT)

Uppmärksammade fall har också visat hur allvarliga konsekvenser byggfel kan få. I Svedala byggdes 34 villor med enstegstätade fasader runt år 2000. Husen fick snart omfattande fuktskador, skrev SVT och tvisten slutade till sist i Högsta domstolen, som slog fast att byggbolaget agerat vårdslöst.

Klagomålen fortsätter att öka

Statistik från Allmänna reklamationsnämnden visar att anmälningarna om brister i nyproducerade småhus steg kraftigt fram till 2024. Även byggboomens omfattning under 2010- och 2020-talen bidrog till fler fel, enligt DN. Ju mer det byggs, desto fler problem uppstår.

Samtidigt märker jurister av utvecklingen i praktiken.

“I takt med att de ekonomiska tiderna blev sämre har vi märkt att fler projekt haft kvalitetsproblem och byggnadstekniska brister”, säger Fredrik Aldmo, jurist och expert inom fastighetsrätt på Familjens jurist.

Han förklarar dessutom att pressade marginaler gör att byggbolag ibland tar genvägar.

“Man tar lite fler genvägar för att få ekonomi i projekten. Det började bli vanligare under 2023–24 i spåren av Ukrainakriget”, säger han.

DN konstaterar också att många konsumenter som drabbas riskerar att hamna i utdragna konflikter om ansvar och ersättning, inte minst eftersom byggbolag ofta sitter i bostadsrättsföreningars interimsstyrelser och därmed kan påverka hur felen hanteras.

Så här ska du göra vid byggfel i din bostad

För konsumenter som upptäcker fel i sin bostad finns det flera tips. Här är några av de viktigaste:

  • Reklamera skriftligen: Dokumentera och anmäl alla fel så snart som möjligt.
  • Tänk på tiden: Reklamation måste ske inom skälig tid – helst inom två månader från att felet upptäckts.
  • Kompensation kan vara möjlig: Är bostaden inte fullt brukbar kan du ha rätt till reducerad avgift eller hyra.
  • Ha dialog: Prata även med byggbolaget, även om bostadsrättsföreningen är den juridiska parten.

ByggandeEkonomiHusSverige
Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar företagsnyheter, teknik och samhällstrender – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på världen.

