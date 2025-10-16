Hon tjänade nästan 3,7 miljoner kronor om året på Google. Men istället för att fortsätta klättra i karriären valde 37-åriga Florence Poirel att kliva av – för gott.
Så gick hon i pension vid 37 – lever drömliv i Schweiz
I april 2024 lämnade Florence Poirel sitt välbetalda jobb på Google. Hon kallade det en ”mini-pension”, en tillfällig paus som snabbt blev något mer.
Ett och ett halvt år senare säger hon till CNBC Make It att hon inte saknar arbetslivet.
”Jag måste säga att jag inte är särskilt sugen på att gå tillbaka till ett jobb”, säger hon.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Hon bor nu i Thalwil, en liten stad vid Zürichsjön, tillsammans med sin partner Jan, också tidigare Google-anställd. Han är 17 år äldre än henne, och det var deras åldersskillnad som fick henne att börja tänka på ekonomisk frihet redan 2018.
”Jag kunde inte bara vänta till pensionen för att njuta av tiden med honom, eftersom han skulle vara mycket äldre då”, förklarar hon.
Inspirerades av FIRE-rörelsen
Poirel drogs till den så kallade FIRE-rörelsen – Financial Independence, Retire Early – som handlar om att spara och investera aggressivt för att kunna leva på eget kapital långt före pensionsåldern.
Hon hade redan ett sparande och en naturligt sparsam livsstil, men FIRE gav hennes tänkande en ny riktning. Trots sin höga lön levde hon enkelt: hon åt sällan ute, reste ekonomiskt och höll konsumtionen till ett minimum.
När hon dessutom började intressera sig för hållbarhet förändrades hennes syn på pengar och konsumtion i grunden.
”Medan jag främst drevs av sparsamhet i början av min resa, är min köpprocess nu hållbarhetsdriven”, säger hon.
Så mycket måste du spara för pension innan 40
Så mycket behöver du spara ihop för att få en månadsinkomst på:
- 10.000 kronor i månaden: 3 Mkr
- 20.000 kronor i månaden: 6 Mkr
- 50.000 kronor i månaden: 15 Mkr
Källa: E55
Hennes ”no-buy-checklista”
I dag använder hon en ”no-buy-checklista” innan hon köper något.
Hon ställer sig frågor som:
- Behöver jag verkligen det här?
- Är det värt att bli framtida avfall för planeten?
- Kan jag köpa det begagnat?
- Är det veganskt och etiskt producerat?
- Går det att återvinna, och hur lång tid tar det att brytas ner?
”Jag tycker det är viktigt att förstå hur pengar ger kraft till något gott, oavsett om du spenderar dem eller inte”, säger hon.
Sparade ihop sin frihet
När Poirel lämnade Google hade hon sparat ihop 1,5 miljoner dollar, motsvarande omkring 14 miljoner kronor. Det räckte för att ge henne friheten att leva utan fast anställning i ett av världens dyraste länder.
Hon lever fortfarande sparsamt – men utan att känna sig snål, berättar hon.
”Det handlar inte om att sluta spendera”
Trots sitt minimalistiska liv säger Poirel att hon inte nödvändigtvis spenderar mindre pengar än tidigare.
”Det handlar inte om att skära bort allt, utan om att välja bättre”, säger hon.
Florence Poirel har hittat något som många drömmer om – friheten att leva på egna villkor, utan stressen från arbetslivet.
Men hur realistiskt är det egentligen att kunna sluta jobba före 40?
Pension vid 40? Så mycket måste du spara
Enligt SEB-experten Mathias Böös är det inte inkomsten som avgör hur snabbt man når målet, utan hur stor andel man kan spara varje månad.
För att klara 30 år utan lön krävs ett sparkapital på cirka 25 gånger sina årliga utgifter. Det har Dagens PS tidigare konstaterat.
Den som har levnadskostnader på 20 000 kronor i månaden behöver alltså runt sex miljoner kronor för att kunna leva på kapitalet.
När kapitalet är på plats används den så kallade fyra procents-regeln. Första året tas fyra procent ut och därefter justeras uttagen för inflation.
Det kräver hårt arbete och en enkel livsstil – men som Florence Poirel visar, kan det också öppna dörren till något ovärderligt: tid, frihet och lugn.
Vill du veta hur man blir miljonär innan 25? Då kan vi slå ett slag för den här intervjun med Avanzas sparekonom.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
