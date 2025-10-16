Så gick hon i pension vid 37 – lever drömliv i Schweiz

I april 2024 lämnade Florence Poirel sitt välbetalda jobb på Google. Hon kallade det en ”mini-pension”, en tillfällig paus som snabbt blev något mer.

Ett och ett halvt år senare säger hon till CNBC Make It att hon inte saknar arbetslivet.

”Jag måste säga att jag inte är särskilt sugen på att gå tillbaka till ett jobb”, säger hon.

Hon bor nu i Thalwil, en liten stad vid Zürichsjön, tillsammans med sin partner Jan, också tidigare Google-anställd. Han är 17 år äldre än henne, och det var deras åldersskillnad som fick henne att börja tänka på ekonomisk frihet redan 2018.

”Jag kunde inte bara vänta till pensionen för att njuta av tiden med honom, eftersom han skulle vara mycket äldre då”, förklarar hon.

Inspirerades av FIRE-rörelsen

Poirel drogs till den så kallade FIRE-rörelsen – Financial Independence, Retire Early – som handlar om att spara och investera aggressivt för att kunna leva på eget kapital långt före pensionsåldern.

Hon hade redan ett sparande och en naturligt sparsam livsstil, men FIRE gav hennes tänkande en ny riktning. Trots sin höga lön levde hon enkelt: hon åt sällan ute, reste ekonomiskt och höll konsumtionen till ett minimum.

När hon dessutom började intressera sig för hållbarhet förändrades hennes syn på pengar och konsumtion i grunden.

”Medan jag främst drevs av sparsamhet i början av min resa, är min köpprocess nu hållbarhetsdriven”, säger hon.