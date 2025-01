Skilsmässodagen är här – bästa rådet

Haninge är värst, om man vill uttrycka sig så.

Kungsbacka bäst.

Det handlar om skilsmässor. Medan SCB redovisar att i Haninge skiljer sig 9,1 av 1 000 gifta invånare är siffran för Kungsbacka 5,0 när Sveriges 30 största kommuner jämförs.

Men skiljer oss gör vi och framför allt efter nyår.

Första vardagen veckan efter nyår som är en vardag är internationella ”Divorce Day”, skilsmässodagen.

För Storbritannien redovisar Hugh James att det enligt Family Court Statistics Quarterly under 2023 var 16 procent fler ansökningar om skilsmässa under januari-mars än under april-juni.

Förfrågningarna hos landets skilsmässoadvokater når en topp första arbetsdagen efter nyår.

Sköter kändisarnas skilsmässor

The Telegraph har intervjuat Sandra Davis – och hon bör veta. Hon är den advokat alla kända och stadda vid kassa vänder sig till när det är dags.

Det gör att hon hanterat skilsmässor för alla från prinsessan Diana till fotbollsproffset Thierry Henry och Mick Jaggers exfru Jerry Hall.

Sandra Davis intygar att det här med ”Skilsmässodagen” stämmer – och har en förklaring.

“När människor slängs samman och det finns ett krav på att alla ska fira och vara glada, då kommer ofta spänningarna fram”, konstaterar hon och ser en orsak till.

”Det nya året uppmuntrar människor att se över sina prioriteringar och fundera över livet”.

Alltså?

”Skilsmässodagen är verklig, vi får många förfrågningar i början av januari från personer som kanske inte nödvändigtvis har bestämt sig, men överväger nästa steg och vill förstå konsekvenserna. När det kommer till skilsmässa är kunskap nyckeln”.