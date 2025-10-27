Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket?
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta
Mest läst i kategorin
En unik gård mitt i stan? Nu kan den bli din – för 27 miljoner kronor
Ett lantligt gårdsliv men mitt i smeten. En omöjlighet? Inte då. Nu ligger Molitors malmgård i Tantoområdet på Södermalm ute till försäljning. Får det lov att vara en kulturhistorisk gård precis vid Årstaviken, med utsikt mot vattnet och järnvägsbroarna? Malmgården har snabbt klättrat bland de mest visade annonserna på Hemnet och lockar både historienördar och …
Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november
Det är förvisso några månader kvar till deklarationstider. Men redan nu vill Skatteverket påminna om ett viktigt datum. Tidigare i år fick miljontals svenskar dela på en rekordstor skatteåterbäring. Mindre roligt var det för runt en halv miljon svenskar som sammanlagt fick betala 1,6 miljarder kronor i kvarskatt. Bland dessa är nya pensionärer kraftigt överrepresenterade, …
Hon sparade sig olycklig – nu varnar hon andra för samma misstag
Hon trodde länge att sparande handlade om att aldrig spendera. Men när Michela Allocca började säga nej till allt, insåg hon att hon förväxlat ekonomisk disciplin med rädsla för pengar. Hon sa nej till resor, till upplevelser och till och med tryggare färdmedel. I dag lär hon andra att skillnaden mellan att vara snål och …
Då blir din villa 4 miljoner kronor billigare
Villadrömmen lever. Men för den som letar villa i storstäderna kan prislappen kännas minst sagt avskräckande. Enligt en ny rapport från Svensk Fastighetsförmedling uppger hela 83 procent av mäklarna att villan är den mest efterfrågade boendeformen just nu. På senare år har villalivet dessutom blivit billigare. Enligt Zmartas Husägarindex har kostnaden för att bo i …
Nya regler för bolån – så mycket mer pengar får du i plånboken
Regeringens planerade förändringar av bolånereglerna kan ge hushållen tusenlappar mer i plånboken. Regeringen vill att det skärpta amorteringskravet från 2018 ska slopas. Man vill också att bolånetaket ska höjas från 85 procent till 90 procent. Detta ska bland annat sänka tröskeln för att köpa bostad, inte minst för unga. Med ett högre tak för bolån …
Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen.
Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten.
Samtidigt tycker många att det är svårt att förstå hur mycket man betalar för sitt fondsparande.
Därför publicerar Finansinspektionen varje kvartal färska uppgifter om medianavgiften för några populära fondkategorier.
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk. Dagens PS
Självklar del av sparande
Det här har betydelse i dag när fondsparande är en självklar del av svenskarnas ekonomi, menar FI.
Nästan alla hushåll sparar i fonder, antingen direkt eller via sitt sparande för pensionen.
Samtidigt har två av fem svårt att förstå hur mycket man betalar i avgifter totalt för sitt sparande, visar undersökningar FI genomfört.
Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande. Dagens PS
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Ta tempen på din bostadsrättsförening med Brf-Tempen
Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Kan skilja mycket
”Håll koll på vad du betalar i fondavgift. Det är särskilt viktigt i ett långsiktigt sparande. En procentenhets skillnad i avgift kan innebära hundratusentals kronor mindre i plånboken på 30 år”, påpekar FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.
Som exempel kan skillnaden mellan att spara 2 000 kronor i månaden i en fond som kostar 1,3 procent, och att spara i en fond som kostar 0,35 procent, växa till flera hundra tusen kronor på 30 år.
Nästan en kvarts miljon
Ungefär en procents skillnad i avgift blir över tid 229 168 kronor i exemplet ovan.
”Genom att publicera medianavgiften, som något förenklat kan beskrivas som den vanligaste avgiften, för ett antal fondtyper vill vi ge dig ett enkelt jämförelsetal som du kan jämföra din fondavgift mot”, skriver FI.
Medianavgifter tredje kvartalet 2025
- Aktivt förvaltade Sverigefonder: 1,30 procent.
- Sverigeindexfonder: 0,20 procent.
- Aktivt förvaltade globalfonder: 1,30 procent.
- Globalindexfonder: 0,35 procent.
(Källa: Finansinspektionen)
Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast. Dagens PS
Utskällda private equity har blivit en småspararfavorit. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
Jämställt – då får vi bättre kondition
Kondition hos vuxna varierar kraftigt mellan länder. Nu visar KI att det kan kopplas till socioekonomi och jämställdhet. En ny studie från Karolinska institutet har just publicerats i den vetenskapliga tidskriften ”Journal of Sport and Health Science". Studien har titeln “Human Development and Gender Inequality Are Associated with Cardiorespiratory Fitness: A Global Systematic Review of …
Att bli skuldfri är inte alltid bäst – här är varför
Den som jobbat ett helt liv borde väl vara skuldfri när pensionsdagen kommer? Nja, riktigt så enkelt är det inte. Svenskarnas skulder växer och har gjort så i flera år. Idag tillhör svenska hushåll de mest skuldsatta i världen.? Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån uppgår de svenska hushållens totala lån till knappt 5 000 miljarder …
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta
Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket? Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen. Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten. Samtidigt …
Dags att namnskydda Sparkontot – stoppa dåliga kopior
DEBATT En falukorv får inte kallas en falukorv om den inte innehåller en viss procentsats kött. Samma procent-princip borde införas för ett sparkonto och räntan där. Det skriver Dagens PS ekonomireporter David Ingnäs apropå SR Ekots rapportering om att flera storbankers sparkonton nu har nollränta. Läs även: Hög sparränta? Det här bör du veta innan …