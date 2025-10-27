Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta

Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen.

Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten.

Samtidigt tycker många att det är svårt att förstå hur mycket man betalar för sitt fondsparande.

Därför publicerar Finansinspektionen varje kvartal färska uppgifter om medianavgiften för några populära fondkategorier.

Självklar del av sparande

Det här har betydelse i dag när fondsparande är en självklar del av svenskarnas ekonomi, menar FI.

Nästan alla hushåll sparar i fonder, antingen direkt eller via sitt sparande för pensionen.

Samtidigt har två av fem svårt att förstå hur mycket man betalar i avgifter totalt för sitt sparande, visar undersökningar FI genomfört.

