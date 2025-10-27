Dagens PS
Rätt avgift? Så mycket ska dina fonder kosta

FI vill att vi ska ha koll på fondavgifterna
Moa Langemark och Finansinspektionen konstaterar att två av fem svenskar har dålig koll på vad sparandet kostar och att det kan stå dem dyrt. (Foto: Linus Sundahl-Djerf/TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 27 okt. 2025Publicerad: 27 okt. 2025

Avgifter för olika fonder kan variera stort, konstaterar Finansinspektionen. Nu publicerar man medianavgifterna. Betalar du för mycket?

Kostnader för sparandet är inte alltid lätta att förstå och få grepp om, menar Finansinspektionen.

Man pekar på att avgifter för olika fonder kan variera stort och att det därför är viktigt som fondsparare att vara prismedveten.

Samtidigt tycker många att det är svårt att förstå hur mycket man betalar för sitt fondsparande.

Därför publicerar Finansinspektionen varje kvartal färska uppgifter om medianavgiften för några populära fondkategorier.

Självklar del av sparande

Det här har betydelse i dag när fondsparande är en självklar del av svenskarnas ekonomi, menar FI.

Nästan alla hushåll sparar i fonder, antingen direkt eller via sitt sparande för pensionen.

Samtidigt har två av fem svårt att förstå hur mycket man betalar i avgifter totalt för sitt sparande, visar undersökningar FI genomfört.

Rätt avgift är viktig. En halv eller en helt procents skillnad kan innebära plus eller minus flera hundra tusen i ett långsiktigt sparande. (Foto: Stina Stjernkvist/TT)
Kan skilja mycket

”Håll koll på vad du betalar i fondavgift. Det är särskilt viktigt i ett långsiktigt sparande. En procentenhets skillnad i avgift kan innebära hundratusentals kronor mindre i plånboken på 30 år”, påpekar FI:s konsumentskyddsekonom Moa Langemark.

Som exempel kan skillnaden mellan att spara 2 000 kronor i månaden i en fond som kostar 1,3 procent, och att spara i en fond som kostar 0,35 procent, växa till flera hundra tusen kronor på 30 år.

Nästan en kvarts miljon

Ungefär en procents skillnad i avgift blir över tid 229 168 kronor i exemplet ovan.

”Genom att publicera medianavgiften, som något förenklat kan beskrivas som den vanligaste avgiften, för ett antal fondtyper vill vi ge dig ett enkelt jämförelsetal som du kan jämföra din fondavgift mot”, skriver FI.

Medianavgifter tredje kvartalet 2025

  • Aktivt förvaltade Sverigefonder: 1,30 procent.
  • Sverigeindexfonder: 0,20 procent.
  • Aktivt förvaltade globalfonder: 1,30 procent.
  • Globalindexfonder: 0,35 procent.

(Källa: Finansinspektionen)

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

