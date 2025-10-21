Dagens PS
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk

Vilka är egentligen de bästa fonderna om du båda vill ha stabilitet, låg risk och chans till lite extra avkastning?
Vilka är egentligen de bästa fonderna om du båda vill ha stabilitet, låg risk och chans till lite extra avkastning?
David Ingnäs
David Ingnäs
Uppdaterad: 21 okt. 2025

Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden?

Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig.

Två “magiska parametrar”

“Två parametrar ska du främst hålla ögonen på för att hitta vinnarfonder”, menar tidningen som försökt sålla fram de absolut bästa fonderna av de över 1500 alternativen som erbjuds på Sveriges största sparplattform Avanza.

De två “magiska måtten” är sharpkvot och standardavvikelse.

Den förstnämnda ska helst ligga på 1,0 eller över och indikerar enkelt uttryckt hur mycket risk fonden har tagit i förhållande till sin avkastning. Ju högre desto bättre. Standardavvikelse visar i sin tur hur mycket fonden svänger upp och ned där målet är att ha ett så lågt tal som möjligt.

85 procent av fonderna rök direkt på grund av för dålig historisk prestation både sett till avkastning och ovanstående mått.

Tidningens expert delade sen in de kvarvarande fonderna i tre kategorier utifrån avkastning i förhållande till risk.

Lönar sig att ta risk

För den som sparar på lite kortare sikt, eller vill prioritera god nattsömn över lag med få svängningar, passar en lågriskfond.

Men för den som sparar på längre sikt och kan leva med lite högre risk så konstaterar tidningen att det absolut gynnar avkastningen.

Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”

Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen.

“Snittavkastningen för högriskkategorin på 25 procent procent per år är högre än drygt 15 procent i medelklass och knappt 7 procent i lågriskgruppen.”

Vilka fonder är det då som kvalat in som vinnare i högriskkategorin?

Fonderna som toppar

“Högst på listan med sharpkvot på 2,0 och 2,2 och årsavkastning kring 35 procent ligger två fonder från East Capital. Här handlar det om aktier i Central- och Östeuropa som är ett vinnartema från senare år”, skriver Privata Affärer.

Trean på listan är Schroder ISF Emerging Europe med 1,8 i sharpkvot och 35,3 i snittavkastning de senaste tre åren.

“Tech och småbolag är ytterligare typiska inslag i denna kategori, med mest framgångsrika representanter i DNB Teknologi och Carnegie Småbolag som har hög årsavkastning och god sharpkvot”, skriver tidningen om fonderna som har 1,5 respektive 1,3 i skarpkvot och snittat på 28 respektive 24 procent i årsavkastning.

“Bästa svenskfond är i denna uppställning SEB Swedish Value Fund, som har levererat en årsavkastning på drygt 22 procent med en sharpekvot på 1,3”, avslutar tidningen sin genomgång

Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.

