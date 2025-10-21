Är du en långsiktig fondsparare som gillar trygghet och stabilitet men ändå kan tänka dig att ta något mer risk för en chans till lite extra avkastning i fonden?
Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk
Mest läst i kategorin
Smockan mot Handelsbanken – valde ”fel” direktör
Trots interna önskemål om en ny och transparent vd fick Handelsbankens ”konservative” Sverigechef Michael Green ta över efter Carina Åkerström. Bloomberg berättar att missnöjet jäser bland investerare över avsaknaden av transparens hos Handelsbanken (börskurs), de är ”oroade” över att ”konservatism och brist på transparens” får gro hos den svenska storbanken, enligt nyhetsbyrån. Carina Åkerström, Handelsbankens …
Superrika överger lyxvaror när medelklassen kommer ikapp
Fler har råd att köpa dyra lyxprodukter. Det får de superrika att söka sig till något helt annat som de kan vara ensamma om. Efter år av stigande priser på vin, konst, diamanter och lyxbostäder har marknaden för traditionella lyxvaror tappat fart. De allra rikaste i världen tycks nu vända ryggen åt materiella symboler för …
Han blev 179 miljarder rikare – över en natt
Efter den ”häpnadsväckande” vinstökningen mellan den 14 och 15 oktober har den redan stenrike lyxmagnaten med sina miljarder klättrat en placering i rikemanslistan. Bernard Arnault, som är vd och ordförande för LVMH, tillika grundare, fick under den aktuella natten se sin nettoförmögenhet växa från cirka 1 629 miljarder kronor till drygt 1 808 miljarder kronor, …
Miljarder i beslag, Google jagas och Arnault rusar
Bankerna slog förväntningarna, en Wall Street-skandal blottar sprickorna i privat kredit, EU:s rättsmaskin laddar mot Google och arbetslivet får både löne-och generationschock. Samtidigt beslagtas 165 miljarder i en global cyberhärva och en advokat grips för insiderbrott. Veckan summeras i tre ord: styrka, friktion, ansvarsskifte. Bankerna visar vägen Veckan började i hårt tempo med Q3-besked som …
Lagardes varning: Det värsta ligger framför oss
Tullarna kommer att slå betydligt hårdare framöver – och det lär bli konsumenten som får betala notan. Det är ECB-ordföranden Christine Lagardes barska utlåtande. Handelstullarna som införts av USA:s president Donald Trump har varit i centrum för diskussionerna om världsekonomin under de senaste månaderna. Men enligt ECB-chefen Christine Lagarde har världen ännu inte upplevt de …
Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig.
Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens PS
Två “magiska parametrar”
“Två parametrar ska du främst hålla ögonen på för att hitta vinnarfonder”, menar tidningen som försökt sålla fram de absolut bästa fonderna av de över 1500 alternativen som erbjuds på Sveriges största sparplattform Avanza.
De två “magiska måtten” är sharpkvot och standardavvikelse.
Den förstnämnda ska helst ligga på 1,0 eller över och indikerar enkelt uttryckt hur mycket risk fonden har tagit i förhållande till sin avkastning. Ju högre desto bättre. Standardavvikelse visar i sin tur hur mycket fonden svänger upp och ned där målet är att ha ett så lågt tal som möjligt.
85 procent av fonderna rök direkt på grund av för dålig historisk prestation både sett till avkastning och ovanstående mått.
Tidningens expert delade sen in de kvarvarande fonderna i tre kategorier utifrån avkastning i förhållande till risk.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så kan rätt finansiering bli nyckeln till tillväxt
Att hitta rätt finansiering kan vara avgörande för ett företags tillväxt. Med Almi som partner kan både nystartade och etablerade företag få lån och rådgivning som gör det möjligt att investera, växa och ta nästa steg i sin utveckling. – Det första vi gör när vi träffar ett bolag är att förstå vad kapitalbehovet är …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Lönar sig att ta risk
För den som sparar på lite kortare sikt, eller vill prioritera god nattsömn över lag med få svängningar, passar en lågriskfond.
Men för den som sparar på längre sikt och kan leva med lite högre risk så konstaterar tidningen att det absolut gynnar avkastningen.
Stjärnförvaltarens två nya aktier – ”attraktiv värdering”
Carl Gustafsson, fondförvaltare för Protean Small Cap, har under september tagit in två nya aktier i portföljen.
“Snittavkastningen för högriskkategorin på 25 procent procent per år är högre än drygt 15 procent i medelklass och knappt 7 procent i lågriskgruppen.”
Vilka fonder är det då som kvalat in som vinnare i högriskkategorin?
Fonderna som toppar
“Högst på listan med sharpkvot på 2,0 och 2,2 och årsavkastning kring 35 procent ligger två fonder från East Capital. Här handlar det om aktier i Central- och Östeuropa som är ett vinnartema från senare år”, skriver Privata Affärer.
Trean på listan är Schroder ISF Emerging Europe med 1,8 i sharpkvot och 35,3 i snittavkastning de senaste tre åren.
“Tech och småbolag är ytterligare typiska inslag i denna kategori, med mest framgångsrika representanter i DNB Teknologi och Carnegie Småbolag som har hög årsavkastning och god sharpkvot”, skriver tidningen om fonderna som har 1,5 respektive 1,3 i skarpkvot och snittat på 28 respektive 24 procent i årsavkastning.
“Bästa svenskfond är i denna uppställning SEB Swedish Value Fund, som har levererat en årsavkastning på drygt 22 procent med en sharpekvot på 1,3”, avslutar tidningen sin genomgång
Läs även: Ekonomen varnar: Det här ska du inte göra med ditt sparande – Dagens PS
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Bevakar börs, finans och sparande på Dagens PS. Skriver om både svenska och utländska aktier och marknadsplatser. Bevakar såväl små som stora företag med särskilt fokus på investeringstrender som påverkar breda grupper av sparare. Håller ett särskilt öga på snacket på finanstwitter.
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Sveriges osynliga bostadskris: “Extremt ökat behov”
Sverige står inför en växande men nästintill osynlig bostadskris. Den handlar inte om unga som inte får tag i lägenheter – utan om äldre.? När det talas om bostadskris talas det inte sällan om unga. Var femte ung svensk är fast i föräldrahemmet och var tredje person under 25 ser blancolånet – lån utan säkerhet …
Turistdrömmen i Sinai blev en diplomatisk mardröm
Egypten ville bygga ett lyxhotell vid foten av Sinai. Grekland såg rött, munkarna bad, FN protesterade – och nu är klostret räddat. Den diplomatiska fejden mellan Egypten och Grekland om Sankta Katarina-klostret är över. "All omvandling av klostret liksom av de övriga gudstjänstlokalerna är förbjuden", säger Greklands premiärminister Kyriakos Mitsotakis. Moses berg och munkarnas tålamod …
Därför är denna Ferrari helt unik i världen
Det är en hyllning till en ikon och ett unikt kapitel i biltillverkarens historia. Den italienska sportbilstillverkaren har nu visat upp sin senaste skapelse, en specialbyggd superbil som endast kommer att byggas i ett enda exemplar. Denna "one-off" är resultatet av ett nära samarbete med en av märkets allra mest hängivna kunder, och den andas …
Vd:n om framtiden för ikonen: Den får en uppföljare
Den retroinspirerade elbilen har tagit Europa med storm, och framgångarna är så stora att tillverkaren redan nu hintar om en efterföljare. Att låta succén dö ut vore ett misstag, enligt en av företagets nyckelpersoner. En elbil som väcker nostalgi och säljer i rekordtakt Renault 5 E-Tech har blivit mer än vad tillverkaren kunnat drömma om. …
Viggos testar Cadillac Optiq
Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling har gjort det Elvis bara kunde drömma om – provkört Cadillacs eldrivna familjeSUV i bergen utanför Barcelona. Det mullrar inte längre under huven, men skärmen är större än en biosalong och ljudsystemet får till och med Presley att snurra i graven av avund. Frågan är bara om den elektriska Optiq …