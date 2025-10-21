Bästa fonderna – för dig som vågar ta risk

Då kan Privata Affärer ha vaskat fram den bästa inspirationslitsan av fonder för dig.

Läs även: Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast – Dagens PS

Två “magiska parametrar”

“Två parametrar ska du främst hålla ögonen på för att hitta vinnarfonder”, menar tidningen som försökt sålla fram de absolut bästa fonderna av de över 1500 alternativen som erbjuds på Sveriges största sparplattform Avanza.

De två “magiska måtten” är sharpkvot och standardavvikelse.

Den förstnämnda ska helst ligga på 1,0 eller över och indikerar enkelt uttryckt hur mycket risk fonden har tagit i förhållande till sin avkastning. Ju högre desto bättre. Standardavvikelse visar i sin tur hur mycket fonden svänger upp och ned där målet är att ha ett så lågt tal som möjligt.

85 procent av fonderna rök direkt på grund av för dålig historisk prestation både sett till avkastning och ovanstående mått.

Tidningens expert delade sen in de kvarvarande fonderna i tre kategorier utifrån avkastning i förhållande till risk.