I september ökade svenskarnas samlade fondförmögenhet med 117 miljarder kronor och nysparandet i fonder steg med närmare 7 miljarder kronor.
Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast
I september ökade svenskarnas samlade fondförmögenhet med 117 miljarder kronor och nysparandet i fonder steg med närmare 7 miljarder kronor. Det visar siffror från Fondbolagens förening, som konstaterar att vid utgången av september uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 8 555 miljarder kronor. Under månaden skedde störst nettoinsättningar, 5,5 miljarder kronor, i aktiefonder. Trenden …
Det visar siffror från Fondbolagens förening, som konstaterar att vid utgången av september uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 8 555 miljarder kronor.
Under månaden skedde störst nettoinsättningar, 5,5 miljarder kronor, i aktiefonder.
Trenden i fonder fortsätter
”Trenden vi sett tidigare månader håller i sig. I september fortsätter spararna att köpa fonder och globalfonder är det mest populära fondvalet. Sedan årsskiftet har man satt in hela 112 miljarder kronor i den kategorin”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.
Det totala nettoinflödet i fonder var 6,9 miljarder kronor i september. Förutom aktiefonder, som dominerade nettoinflödet, märktes ett stort nysparande, 3,4 miljarder kronor, i långa räntefonder. Av det utgjorde företagsobligationsfonder 2,1 miljarder.
Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på 55,1 miljarder kronor och av detta har 12,6 miljarder placerats i företagsobligationsfonder.
Här tog spararna ut pengar
Under månaden skedde nettouttag från korta räntefonder och blandfonder på 3 respektive 0,3 miljarder kronor.
”Inom premiepensionssystemet gjordes det under månaden nettouttag, i form av pensionsutbetalningar, på omkring 3,5 miljarder kronor. Exkluderas detta flöde uppgick nysparandet i fonder till 10,3 miljarder kronor i september”, skriver Fondbolagens förening och tillägger att det det totala nysparandet i fonder hittills i år uppgår till drygt 120 miljarder kronor, av vilket 62,8 miljarder har gått till aktiefonder och 55,1 miljarder till långa räntefonder.
Globalfonder uppvisade nettoinsättningar på 12,3 miljarder. Däremot gjordes det under månaden nettouttag från Sverigefonder på 6,9 miljarder och från Nordamerikafonder på 2 miljarder kronor.
Aktiemarknaden på gott humör
Stockholmsbörsen steg med 0,5 procent under september och överlag var humöret positivt på de flesta av världens aktiemarknader.
Hittills i år uppvisar aktiefonder ett totalt nysparande på 62,8 miljarder kronor. Globalfonder och Europafonder har haft nettoinsättningar på 112,4 miljarder respektive 44,7 miljarder.
Däremot har det gjorts nettouttag från Nordamerikafonder och branschfonder på 45,1 respektive 28,8 miljarder kronor.
Klar dominans av dessa fonder
Svenskarnas totala fondförmögenhet ökade alltså med 117 miljarder kronor i september. Av den totala fondförmögenheten på 8 555 miljarder kronor var 5 792 miljarder (motsvarande 68 procent) placerade i aktiefonder.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
