Svenskarna bara rikare på fonder – aktiefonder hetast

Det visar siffror från Fondbolagens förening, som konstaterar att vid utgången av september uppgick den totala fondförmögenheten i Sverige till 8 555 miljarder kronor.

Under månaden skedde störst nettoinsättningar, 5,5 miljarder kronor, i aktiefonder.

Trenden i fonder fortsätter

”Trenden vi sett tidigare månader håller i sig. I september fortsätter spararna att köpa fonder och globalfonder är det mest populära fondvalet. Sedan årsskiftet har man satt in hela 112 miljarder kronor i den kategorin”, säger Rebecca Jansson, fondekonom på Fondbolagens förening, i ett pressmeddelande.

Det totala nettoinflödet i fonder var 6,9 miljarder kronor i september. Förutom aktiefonder, som dominerade nettoinflödet, märktes ett stort nysparande, 3,4 miljarder kronor, i långa räntefonder. Av det utgjorde företagsobligationsfonder 2,1 miljarder.

Hittills i år uppvisar långa räntefonder ett sammanlagt nysparande på 55,1 miljarder kronor och av detta har 12,6 miljarder placerats i företagsobligationsfonder.