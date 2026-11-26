Alla större bolåneaktörer höjde den rörliga boräntan efter Riksbankens novemberbeslut, men SEB och Handelsbanken lät sparräntan ligga kvar. Redan före höjningen hörde Sverige till de tre länder i EU där spararnas ränta minskat mest, visar Europeiska bankmyndigheten (EBA).
Sverige bland EU-länderna där spararnas ränta sjönk mest
När Riksbanken höjde styrräntan till 2 procent höjde alla stora bolångivare den rörliga räntan med 0,25 procentenheter, medan sparräntorna i snitt steg med 0,11, enligt Dagens PS tidigare rapportering. Varje räntepunkt ger bankerna intäkter på många miljoner kronor, säger Ola Söderlind, hushållsekonom på Zmarta, i Dagens industri. Han fortsätter:
De har glömt kvar sparräntorna på perrongen.
Störst nedgång i Sverige, Danmark och Luxemburg
I EU och EES sjönk bankernas räntekostnad för hushållens insättningar från 1,3 till 1,1 procent av insättningarna mellan juni 2025 och juni 2026, och nedgången var störst i de tre länderna, enligt EBA:s riskrapport.
För svenska banker gick den från 1,12 till 0,72 procent, en nedgång på 0,40 procentenheter, enligt Realtid.
Tre av fyra kronor står på konton utan bindningstid
I oktober hade hushållen 2 977 miljarder kronor i inlåning, och 2 201 miljarder av dem, eller 74 procent, stod på konton med fria uttag, till exempel lönekonton och vanliga sparkonton, enligt SCB. Snitträntan på nya insättningar var 0,48 procent, mot 0,47 procent ett år tidigare.
SCB mäter räntan på nya insättningar, medan EBA mäter den ränta bankerna betalar på all inlåning. Den rörliga bolåneräntan för nya avtal var 2,73 procent, 2,25 procentenheter mer än snitträntan på nya insättningar, som även omfattar bundna konton.
Finansinspektionen skriver i sin konsumentskyddsrapport:
Storbankerna har i regel en stor del av inlåningen, samtidigt som deras räntor är bland de lägsta.
När Riksbanken började höja räntan i april 2022 släpade räntan på sparkonton efter styrräntan, och många hade sannolikt stora belopp på betalkonton utan ränta, skriver FI.
Banker i Norden, däribland de svenska, finansierade sig i högre grad på kapitalmarknaden än banker i de flesta andra EU- och EES-länder, där hushållens insättningar var den största delen av skulderna, visar EBA:s rapport.
Storbankernas räntenetto drygt 52 miljarder på ett kvartal
De svenska bankernas nettoresultat steg till 62 miljarder kronor under första halvåret och räntenettot till 109 miljarder, enligt FI:s Bankbarometer, som Dagens PS rapporterade om. Under tredje kvartalet hade storbankerna tillsammans drygt 52 miljarder kronor i räntenetto.
Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, sa i oktober:
Bankernas vinster har generellt kommit ner under en period, men de är fortsatt på höga nivåer.
SEB var en av de banker som lät sparräntan ligga kvar när Riksbanken höjde den i november. SEB:s tillförordnade vd Jonas Ahlström sa följande angående vad högre räntor betyder för banken:
”Givet den räntenivå vi är på nu så kommer kommande räntehöjningar netto att gynna oss”, sa han.
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