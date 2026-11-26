I början av året tycktes lyckan börja plana ut vid en lön på omkring 50 000 kronor. Nu har Swedbank undersökt saken på nytt och bland svenskarna med allra högst inkomster sjunker faktiskt den genomsnittliga lyckan.
Så hög lön har Sveriges lyckligaste 2026 – nya siffror
När Dagens PS i januari skrev om sambandet mellan pengar och lycka låg gränsen för hur mycket lyckligare en löneförhöjning tycktes kunna göra oss någonstans mellan 42 000 och 50 000 kronor i månaden.
Det framgick av en rapport från Swedbank, Sparbankerna och Handelshögskolan i Stockholm. Över den inkomstnivån var skillnaderna i lycka mindre.
Här vänder lyckan
Under oktober i år har 3 100 svenskar mellan 18 och 75 år återigen fått svara på frågor om sin ekonomi och hur lyckliga de känner sig.
Lyckligast i Swedbanks nya rapport är personer med en månadsinkomst på mellan 65 000 och 83 999 kronor. I den gruppen är 58 procent lyckligare än genomsnittet, jämfört med 34 procent bland dem som tjänar mindre än 22 000 kronor i månaden.
Bland svenskar med inkomster över 84 000 kronor sjunker däremot den genomsnittliga lyckan.
”Pengar och lycka hänger ihop, till en viss gräns. De som känner ekonomisk trygghet är betydligt lyckligare än de som känner oro för sin privatekonomi”, konstaterar Madelén Falkenhäll, ekonom inom finansiell hälsa på Swedbank, i ett pressmeddelande.
Den svenska medianlönen ligger enligt SCB på 38 300 kronor. Det skiljer alltså närmare 27 000 kronor i månaden mellan medianlönen och den nedre inkomstgränsen för den lyckligaste gruppen.
Miljonärerna är lyckligare
I augusti återkom PS till frågan om pengar och lycka. Den gången tittade vi närmare på hur mycket svenskarna hade sparat.
Då tycktes lyckan plana ut vid ett sparkapital på mellan 100 000 och 300 000 kronor.
I den nya undersökningen är andelen lyckliga störst bland svenskar med minst en miljon kronor sparade. Bland dem är 55 procent lyckligare än genomsnittet.
Men även betydligt mindre summor sammanfaller med högre välbefinnande. Bland svenskar med ett sparkapital på mellan 25 000 och 50 000 kronor är motsvarande andel 44 procent.
De som helst lägger sina pengar på upplevelser och fritidsintressen är också lyckligare än de som föredrar att shoppa.
”Sju av tio som känner gemenskap med andra är lyckligare än genomsnittet. Det kan vara värt att tänka på när vi väljer vad vi ska lägga våra pengar på, kanske särskilt nu i black week- och julhandelstider där köphetsen kan bli stor”, säger Falkenhäll.
Pensionärerna slår resten
Sett till åldern är svenskarna mellan 65 och 75 år lyckligast. På en tiogradig skala skattar de sin lycka till i genomsnitt 7,46. Bland 18-29-åringarna ligger snittet på 6,37.
Pensionärerna jämför sin ekonomi med andras mer sällan och är mer nöjda med sin levnadsstandard. De ägnar sig också i större utsträckning åt aktiviteter och umgänge som de mår bra av.
Av pensionärerna är 64 procent lyckligare än genomsnittet, trots att bara 56 procent är nöjda med sin inkomst.
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