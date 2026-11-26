Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Det framgick av en rapport från Swedbank, Sparbankerna och Handelshögskolan i Stockholm. Över den inkomstnivån var skillnaderna i lycka mindre.

Här vänder lyckan

Under oktober i år har 3 100 svenskar mellan 18 och 75 år återigen fått svara på frågor om sin ekonomi och hur lyckliga de känner sig.

Lyckligast i Swedbanks nya rapport är personer med en månadsinkomst på mellan 65 000 och 83 999 kronor. I den gruppen är 58 procent lyckligare än genomsnittet, jämfört med 34 procent bland dem som tjänar mindre än 22 000 kronor i månaden.

Bland svenskar med inkomster över 84 000 kronor sjunker däremot den genomsnittliga lyckan.

”Pengar och lycka hänger ihop, till en viss gräns. De som känner ekonomisk trygghet är betydligt lyckligare än de som känner oro för sin privatekonomi”, konstaterar Madelén Falkenhäll, ekonom inom finansiell hälsa på Swedbank, i ett pressmeddelande.

Den svenska medianlönen ligger enligt SCB på 38 300 kronor. Det skiljer alltså närmare 27 000 kronor i månaden mellan medianlönen och den nedre inkomstgränsen för den lyckligaste gruppen.