Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

På Sicilien som helhet ökade antalet affärer med 7 procent.

Det framgår av en ny rapport från den italienska advokatbyrån Palmigiano e Associati, som presenterades i helgen och som nyhetsbyrån ANSA rapporterar om.

Även intresset från utlandet har ökat. På bostadsplattformen Gate-away.com, som riktar sig till internationella köpare, ökade antalet förfrågningar om bostäder på Sicilien med drygt 18 procent under 2024 och ytterligare drygt 4 procent under 2025.

En miljon räcker till åtta kvadrat i Stockholm

I oktober låg det genomsnittliga utannonserade bostadspriset på Sicilien på 1 192 euro per kvadratmeter, enligt bostadsplattformen Immobiliare.it. Omräknat till svenska kronor motsvarar det drygt 13 300 kronor.

Under samma månad såldes svenska bostadsrätter för i genomsnitt 49 392 kronor per kvadratmeter, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Med de priserna räcker en miljon kronor till omkring 75 kvadratmeter på Sicilien och 20 kvadratmeter i Sverige. I centrala Stockholm motsvarar pengarna bara åtta kvadratmeter.

Även i den populära kustorten Cefalù, som har de högsta kvadratmeterpriserna i hela Palermoprovinsen, ligger prisnivån 36 procent under det svenska riksgenomsnittet för bostadsrätter.

I Syrakusa finns exempelvis en lägenhet på omkring 80 kvadratmeter med två sovrum, balkong och terrass. Begärt pris är 85 000 euro, motsvarande drygt 955 000 kronor.