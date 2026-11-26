Sicilien har blivit ett av de mest eftertraktade områdena bland utländska bostadsletare i Italien. Här kostar 75 kvadratmeter omkring en miljon kronor, räknat på öns genomsnittliga kvadratmeterpris. I Sverige ligger motsvarande belopp på 3,7 miljoner.
Italienska ön lockar utlänningar – här får du 75 kvadrat för en miljon
Under 2025 bytte 7 140 bostäder ägare i Palermo. Det är en ökning med 9,4 procent jämfört med året innan. Antalet bostadsaffärer ökade därmed snabbare i Palermo än i både Rom och Milano.
På Sicilien som helhet ökade antalet affärer med 7 procent.
Det framgår av en ny rapport från den italienska advokatbyrån Palmigiano e Associati, som presenterades i helgen och som nyhetsbyrån ANSA rapporterar om.
Även intresset från utlandet har ökat. På bostadsplattformen Gate-away.com, som riktar sig till internationella köpare, ökade antalet förfrågningar om bostäder på Sicilien med drygt 18 procent under 2024 och ytterligare drygt 4 procent under 2025.
En miljon räcker till åtta kvadrat i Stockholm
I oktober låg det genomsnittliga utannonserade bostadspriset på Sicilien på 1 192 euro per kvadratmeter, enligt bostadsplattformen Immobiliare.it. Omräknat till svenska kronor motsvarar det drygt 13 300 kronor.
Under samma månad såldes svenska bostadsrätter för i genomsnitt 49 392 kronor per kvadratmeter, enligt siffror från Svensk Mäklarstatistik.
Med de priserna räcker en miljon kronor till omkring 75 kvadratmeter på Sicilien och 20 kvadratmeter i Sverige. I centrala Stockholm motsvarar pengarna bara åtta kvadratmeter.
Även i den populära kustorten Cefalù, som har de högsta kvadratmeterpriserna i hela Palermoprovinsen, ligger prisnivån 36 procent under det svenska riksgenomsnittet för bostadsrätter.
I Syrakusa finns exempelvis en lägenhet på omkring 80 kvadratmeter med två sovrum, balkong och terrass. Begärt pris är 85 000 euro, motsvarande drygt 955 000 kronor.
Många vill flytta till Sicilien
Av de förfrågningar från utländska kunder som advokatbyrån har analyserat sedan 2024 gäller drygt två tredjedelar köp av en andra bostad. Men bland kunderna finns också många som planerar att stanna på Sicilien under längre perioder.
22 procent är intresserade av att flytta till ön permanent eller under en längre tid, exempelvis i samband med pensioneringen.
Alessandro Palmigiano, chef och delägare i advokatbyrån bakom rapporten, berättar att man har märkt en förändring i kundernas önskemål.
”Allt fler utlänningar väljer Sicilien för att köpa en bostad, tillbringa längre perioder där, arbeta eller bosätta sig permanent”, säger han enligt ANSA.
Var tionde förfrågan gäller möjligheten att bo på Sicilien och arbeta på distans.
Så mycket kostar 75 kvadratmeter i Sverige och på Sicilien
|Område
|Beräknat pris
|Sicilien
|997 000 kr
|Palermo
|1 337 000 kr
|Palermos historiska centrum
|1 711 000 kr
|Cefalù
|2 368 000 kr
|Stormalmö
|2 727 000 kr
|Centrala Malmö
|3 075 000 kr
|Storgöteborg
|3 604 000 kr
|Sverige, riksgenomsnitt
|3 704 000 kr
|Centrala Göteborg
|5 207 000 kr
|Storstockholm
|5 612 000 kr
|Centrala Stockholm
|9 421 000 kr
Källor: Immobiliare.it, Svensk Mäklarstatistik och Riksbanken. Dagens PS beräkningar utgår från genomsnittliga kvadratmeterpriser och eurokursen i oktober 2026. De italienska priserna avser utannonserade bostäder av olika typer och de svenska sålda bostadsrätter. Skatter och övriga köpkostnader ingår inte.
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