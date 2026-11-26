Vid årsskiftet höjs lönegränsen för förmånlig löneväxling med drygt 2 100 kronor i månaden. Har du tillräckligt hög lön kan sparformen ge dig 128 000 kronor mer i pension än motsvarande sparande på ett ISK, enligt nya beräkningar från pensionsbolaget Säkra.
Så hög lön behöver du 2027 – för att få 128 000 kronor mer i pension
För varje tusenlapp du avstår i lön kan du få 1 058 kronor insatta på ditt pensionskonto. Det beror på att arbetsgivaren betalar lägre skatt på pensionsavsättningar än på lön och att många arbetsgivare låter mellanskillnaden gå till den anställdes pension.
Pengarna beskattas först när pensionen betalas ut. Är din inkomst då lägre än under arbetslivet kan du också göra en skattevinst.
Ny gräns vid årsskiftet
Den 12 november fastställde regeringen inkomstbasbeloppet för 2027 till 86 600 kronor. Inkomsttaket för den allmänna pensionen höjs därmed från dagens 56 087 kronor i månaden till omkring 58 200 kronor.
Vill du löneväxla 2 000 kronor i månaden nästa år behöver du alltså tjäna minst 60 200 kronor före löneväxlingen för att intjänandet till din allmänna pension inte ska minska.
”Löneväxling kan vara mycket gynnsamt för den som har en tillräckligt hög lön. Men har man för låg lön blir det tvärtom. Då kan man i stället förlora omkring 56 000 kronor i pension”, säger Trifa Chireh, pensionsekonom på Säkra.
Så får du 128 000 kronor mer i pension
I Säkras beräkningar får en 50-åring med en månadslön på 61 000 kronor omkring 128 000 kronor mer efter skatt genom att löneväxla 2 000 kronor i månaden under 16 år, jämfört med att spara motsvarande nettobelopp på ett ISK.
Beräkningen bygger på en real avkastning på 5 procent efter avgifter och ett tillskott från arbetsgivaren på 5,8 procent.
Om samma person i stället tjänar 55 000 kronor i månaden blir löneväxlingen omkring 56 000 kronor sämre än ISK-sparandet.
Stora skillnader i landet
Bland landets 290 kommuner var det bara i 18 som manliga 50-åringar hade en medianinkomst över 2024 års pensionsgräns, enligt Säkras genomgång av SCB:s statistik. Bland kvinnorna var motsvarande antal åtta.
I Danderyd hade exempelvis en 50-årig man en medianinkomst på drygt 75 000 kronor i månaden före skatt. I Högsby låg den på knappt 30 000 kronor.
”En 50-åring i Danderyd har helt andra möjligheter att stärka sin tjänstepension än en jämnårig i Högsby”, konstaterar Chireh.
60-talisterna växlar mest
Bland Nordeas kunder löneväxlar 60-talisterna mest av de redovisade åldersgrupperna, i genomsnitt 6 200 kronor i månaden under årets första nio månader.
För att kunna fortsätta löneväxla lika mycket nästa år utan att intjänandet till den allmänna pensionen minskar behöver de ha en månadslön på omkring 64 400 kronor.
|Född
|Genomsnittlig löneväxling per månad
|Lön som behövs 2027
|1960-talet
|6 200 kr
|64 400 kr
|1970-talet
|5 700 kr
|63 900 kr
|1980-talet
|5 300 kr
|63 500 kr
|1990-talet
|4 500 kr
|62 700 kr
Källor: Nordea, regeringen och Dagens PS beräkningar. Lönekraven har beräknats genom att addera respektive genomsnittligt löneväxlingsbelopp till 2027 års inkomsttak för den allmänna pensionen. Statistiken avser Nordeas kunder under januari-september 2026.
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