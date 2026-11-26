Så får du 128 000 kronor mer i pension

I Säkras beräkningar får en 50-åring med en månadslön på 61 000 kronor omkring 128 000 kronor mer efter skatt genom att löneväxla 2 000 kronor i månaden under 16 år, jämfört med att spara motsvarande nettobelopp på ett ISK.

Beräkningen bygger på en real avkastning på 5 procent efter avgifter och ett tillskott från arbetsgivaren på 5,8 procent.

Om samma person i stället tjänar 55 000 kronor i månaden blir löneväxlingen omkring 56 000 kronor sämre än ISK-sparandet.

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Stora skillnader i landet

Bland landets 290 kommuner var det bara i 18 som manliga 50-åringar hade en medianinkomst över 2024 års pensionsgräns, enligt Säkras genomgång av SCB:s statistik. Bland kvinnorna var motsvarande antal åtta.

I Danderyd hade exempelvis en 50-årig man en medianinkomst på drygt 75 000 kronor i månaden före skatt. I Högsby låg den på knappt 30 000 kronor.

”En 50-åring i Danderyd har helt andra möjligheter att stärka sin tjänstepension än en jämnårig i Högsby”, konstaterar Chireh.

60-talisterna växlar mest

Bland Nordeas kunder löneväxlar 60-talisterna mest av de redovisade åldersgrupperna, i genomsnitt 6 200 kronor i månaden under årets första nio månader.

För att kunna fortsätta löneväxla lika mycket nästa år utan att intjänandet till den allmänna pensionen minskar behöver de ha en månadslön på omkring 64 400 kronor.

Född Genomsnittlig löneväxling per månad Lön som behövs 2027 1960-talet 6 200 kr 64 400 kr 1970-talet 5 700 kr 63 900 kr 1980-talet 5 300 kr 63 500 kr 1990-talet 4 500 kr 62 700 kr

Källor: Nordea, regeringen och Dagens PS beräkningar. Lönekraven har beräknats genom att addera respektive genomsnittligt löneväxlingsbelopp till 2027 års inkomsttak för den allmänna pensionen. Statistiken avser Nordeas kunder under januari-september 2026.

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