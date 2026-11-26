Emission i Novakand Pharma - Sista dag för teckning 7 december

Den finska mobiltillverkaren Jollas vd Sami Pienimäki ringer varje vecka en inköpsagent i Shanghai på jakt efter minneskretsar och berättar att vissa mäklare fuskar med varorna. Pienimäki säger:

De smyger i tysthet in begagnade delar, värda ungefär hälften av nya, i partier som säljs som nya.

Xbox Series S 65 procent dyrare i Sverige

Den 26 november kostade en Xbox Series S 7 899 kronor hos Elgiganten. I maj 2025 satte Microsoft det svenska priset till 4 795 kronor. Det är 65 procent mer. Microsoft höjde konsolpriserna globalt den 1 augusti 2026 och hänvisade till kraftigt stigande priser på lagring och minne, enligt M3.

En MacBook Air med M5 kostade 13 995 kronor vid lanseringen i mars 2026 och från 16 995 kronor hos Apple i augusti, rapporterade Dagens PS, som kopplade höjningen till minnesbristen.

Grundmodellen har 16 GB minne och 512 GB lagring, enligt Apple. Med Black Friday-rabatt kostade den 14 990 kronor hos Elgiganten den 26 november, mot ordinarie 16 990 kronor. Även med rabatten är det 995 kronor mer än lanseringspriset i mars.

I billiga tv-apparater är chipen för första gången dyrare än skärmpanelen, skrev Dagens PS i oktober.