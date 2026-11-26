En Xbox Series S och en MacBook Air har blivit tusentals kronor dyrare inför julen 2026. Bakom prishöjningarna ligger AI-bolagens jakt på minneskretsar.
AI-boomen fördyrar julklapparna: Xbox Series S 65 procent dyrare
AI-bolagens datacenter har gjort vissa minneskretsar tio gånger dyrare på ett år, skriver Wall Street Journal. I USA har en Xbox stigit 33 procent på ett år, till 600 dollar, och högtalaren Echo Dot har blivit 60 procent dyrare. Bristen väntas bestå åtminstone till 2028, när nya fabriker står klara, enligt tidningen.
Den finska mobiltillverkaren Jollas vd Sami Pienimäki ringer varje vecka en inköpsagent i Shanghai på jakt efter minneskretsar och berättar att vissa mäklare fuskar med varorna. Pienimäki säger:
De smyger i tysthet in begagnade delar, värda ungefär hälften av nya, i partier som säljs som nya.
Xbox Series S 65 procent dyrare i Sverige
Den 26 november kostade en Xbox Series S 7 899 kronor hos Elgiganten. I maj 2025 satte Microsoft det svenska priset till 4 795 kronor. Det är 65 procent mer. Microsoft höjde konsolpriserna globalt den 1 augusti 2026 och hänvisade till kraftigt stigande priser på lagring och minne, enligt M3.
En MacBook Air med M5 kostade 13 995 kronor vid lanseringen i mars 2026 och från 16 995 kronor hos Apple i augusti, rapporterade Dagens PS, som kopplade höjningen till minnesbristen.
Grundmodellen har 16 GB minne och 512 GB lagring, enligt Apple. Med Black Friday-rabatt kostade den 14 990 kronor hos Elgiganten den 26 november, mot ordinarie 16 990 kronor. Även med rabatten är det 995 kronor mer än lanseringspriset i mars.
I billiga tv-apparater är chipen för första gången dyrare än skärmpanelen, skrev Dagens PS i oktober.
RAM-minnen 169 procent dyrare på ett år
Från november 2025 till november 2026 steg priset på RAM-minnen med 169 procent och på bärbara datorer med 16 procent, enligt Prisjakts siffror som PC för Alla publicerade den 4 november. Isabella Ahmadi på Prisjakt säger:
Signalerna tyder på att bristen kommer fortsätta och då finns en risk att priserna kan öka mer.
På Tradera steg snittpriset för RAM-minnen från 301 till 962 kronor, en ökning med 220 procent, enligt bolaget. Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera, säger i pressmeddelandet:
AI-boomen påverkar nu även gamers och datorentusiaster, som får se priserna på grafikkort och minnen skjuta i höjden.
Antalet sålda RAM-minnen på Tradera ökade med 148 procent under januari till september 2026 jämfört med samma period 2025.
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