Bostadspriserna tickar uppåt i Europa. I början av 2026 steg priserna i nästan alla EU-länder och i flera länder gick utvecklingen betydligt snabbare än inflationen. Sverige ligger dock långt ner på listan.
Priserna skenar i semesterparadiset – Sverige långt efter
Enligt siffror från Eurostat steg bostadspriserna i EU med 5,1 procent under första kvartalet 2026 jämfört med samma period året före. Hyrorna ökade i sin tur med 3,0 procent.
Det kan jämföras med EU-inflationen, som låg på 2,3 procent.
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Portugal i topp
Allra mest steg bostadspriserna i semesterparadiset Portugal, där uppgången landade på 17,8 procent mellan första kvartalet 2025 och första kvartalet 2026. I huvudstaden Lissabon kostar en bostad nu omkring 18,7 gånger ett typiskt hushålls årsinkomst.
Därefter följde Bulgarien (14,8 procent), Slovakien (14,4) och Kroatien (14,3).
Svenskarnas ständiga favorit Spanien såg också en rejäl uppgång, på 12,8 procent.
I andra änden av listan finns Finland, där bostadspriserna i stället föll med 2,0 procent. Frankrike noterade nästan stillastående priser, med en ökning på bara 0,1 procent.
Sverige under snittet
Även Sverige hamnar långt från toppen.
Här steg bostadspriserna med 2,6 procent, klart under EU-snittet. Det innebär också att Sverige ligger efter flera nordiska grannar.
Danmark såg exempelvis en prisökning på 8,3 procent och Norge 4,6 procent.
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Hyrorna ökar mer
Även hyrorna ökar.
Svenska hyror steg med 3,7 procent, vilket är högre än EU-snittet på 3,0 procent. Där ligger Sverige i nivå med Norge, medan Danmark hamnar lägre med 2,5 procent.
Island sticker däremot ut, med en hyresökning på 8,4 procent.
Den stora extremen i Europa är Kroatien. Där steg hyrorna med hela 39,1 procent på ett år.
Enligt Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property, hänger Kroatiens kraftiga hyresökning ihop med att landet är en attraktiv plats för både kort- och långtidsuthyrning, särskilt jämfört med mer etablerade marknader som Spanien och södra Frankrike.
Brist driver priserna
Bakom prisuppgångarna finns flera välbekanta förklaringar: höga byggkostnader, brist på nya bostäder och stark efterfrågan.
För Europas hushåll innebär det att boendet tar en allt större del av ekonomin. Enligt Euronews lade hushållen i EU nästan en femtedel av sin disponibla inkomst på boende under 2025.
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