Priserna skenar i semesterparadiset – Sverige långt efter

Det kan jämföras med EU-inflationen, som låg på 2,3 procent.

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Portugal i topp

Allra mest steg bostadspriserna i semesterparadiset Portugal, där uppgången landade på 17,8 procent mellan första kvartalet 2025 och första kvartalet 2026. I huvudstaden Lissabon kostar en bostad nu omkring 18,7 gånger ett typiskt hushålls årsinkomst.

Därefter följde Bulgarien (14,8 procent), Slovakien (14,4) och Kroatien (14,3).

Svenskarnas ständiga favorit Spanien såg också en rejäl uppgång, på 12,8 procent.

I andra änden av listan finns Finland, där bostadspriserna i stället föll med 2,0 procent. Frankrike noterade nästan stillastående priser, med en ökning på bara 0,1 procent.