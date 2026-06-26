Kris i semesterparadiset – krävs 19 årslöner för en bostad 

Värre än London och Paris

Det gör Lissabon till en av Europas minst överkomliga bostadsmarknader. Bara den kroatiska kuststaden Split ligger på samma nivå.

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Måttet som används kallas price-to-income ratio. Det visar hur många årsinkomster som krävs för att köpa en typisk bostad.

Enligt Mike Langen, senior bostadsekonom på ABN AMRO, är en nivå över 10 redan ett tecken på en problematisk bostadsmarknad.

Lissabon ligger alltså nästan dubbelt så högt.

Både Paris och London är mer överkomliga än Lissabon, när bostadspriserna ställs mot de lokala inkomsterna. Paris hamnar på 17,0 och London på 16,0.

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Stigit med 240 procent

Under de senaste tio åren har bostadspriserna i Portugal stigit med nästan 240 procent, enligt Global Property Guide. Under samma period har den genomsnittliga portugisiska lönen ökat från omkring 839 euro till 1 333 euro i månaden.

Det motsvarar en ökning på ungefär 59 procent.

Bostadspriserna har alltså ökat ungefär fyra gånger snabbare än lönerna.

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I centrala Lissabon kostar en lägenhet omkring 6 763 euro per kvadratmeter, drygt 74 900 kronor. En mindre bostad på 50 kvadratmeter landar därmed på ungefär 338 000 euro.

Samtidigt ligger den genomsnittliga nettolönen på cirka 1 416 euro i månaden, drygt 15 682 kronor.

För få bostäder

En vanlig förklaring är att det helt enkelt byggs för lite.

Portugal färdigställer omkring 25 000 till 30 000 bostäder per år. Samtidigt bedöms behovet ligga på ungefär 45 000 till 50 000 bostäder årligen.

OECD har också pekat ut Portugal som ett av de utvecklade länder där tillgången till bostäder är som sämst. Organisationen lyfter bland annat fram regelhinder, en svag hyresmarknad och ett bostadsutbud som reagerar långsamt på efterfrågan.

Unga människor drabbas hårdast.

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Protester på gatorna

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Bostadskrisen har också lett till stora protester. Sedan 2023 har rörelsen Casa para Viver, ”Hem att leva i”, samlat tiotusentals människor på Portugals gator.

Sloganen är kort: ”Já não dá” – ”Det fungerar inte längre”.

Demonstranterna kräver bland annat hårdare hyresregler, fler prisvärda bostäder och att tomma byggnader används bättre.

På Lissabons utkanter syns krisen särskilt tydligt. I områden som Talude i Loures riskerar familjer i informella bosättningar att vräkas, trots att många arbetar heltid men ändå inte har råd med marknadshyror.

Ingen krasch i sikte

Trots de höga priserna räknar få ekonomer med en snar bostadskrasch.

Banco de Portugal varnade i maj 2026 för att bristen på bostäder fortsätter att pressa upp priserna. Samtidigt pekar centralbanken på att strikta lånekrav håller tillbaka den riskfyllda utlåning som ofta ligger bakom en klassisk bostadsbubbla.

BPI Research har dessutom höjt sin prognos för portugisiska bostadspriser 2026 till en uppgång på 11,7 procent.

Portugal kan alltså vara extremt dyrt utan att för den sakens skull stå inför en omedelbar krasch.

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Men varningslamporna blinkar.

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