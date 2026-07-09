Spanienmarknaden glöder – här kan svenskar hitta billigare bostäder

Här finns billigare alternativ

Men Spanien är inte en enda bostadsmarknad. Priserna skiljer sig rejält mellan olika områden.

”För det flesta finns bra alternativ även om det inte alltid är på den plats man tänkt från början”, konstaterar Posch.

Enligt Bjurfors Spanienindex låg medelpriset för en bostad i Spanien på 2 670 euro per kvadratmeter i maj. Det spanska rikssnittet låg på 2 795 euro per kvadratmeter.

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Flera områden ligger klart under de nivåerna. I Castellón ligger medelpriset på 1 574 euro per kvadratmeter, i Almería 1 592 euro, i Murcia 1 816 euro och i Granada 1 828 euro. Även Tarragona, med 1 855 euro per kvadratmeter, och Valencia, med 2 086 euro, ligger under snittet.

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Går att komma ännu billigare undan

Kan man tänka sig att lämna de mest välkända kustlägena går det dessutom att komma ännu billigare undan.

Enligt en genomgång från European Realestate går det att hitta bostäder till låga priser i flera inlandskommuner, ofta i områden som tappat befolkning och ligger längre från de klassiska turiststråken.

Ett exempel är Arboleas i Almería, med ett snittpris på 455 euro per kvadratmeter, och Cuevas del Campo i Granada med ett snittpris på 325 euro per kvadratmeter.

Även flera orter i Ciudad Real, Badajoz och Toledo ligger på nivåer runt 350-465 euro per kvadratmeter.

Men då handlar det ofta om en annan typ av Spanienköp. Inte nödvändigtvis havsutsikt, strandpromenad och hög uthyrningspotential – utan mindre orter, mer landsbygd och ibland bostäder som kräver renovering.

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