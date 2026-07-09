Drömmen om en bostad i Spanien lever. Men för många svenskar har jakten på sol, terrass och havsutsikt blivit betydligt knepigare. Detta beror inte minst på marknadens stigande priser.
Spanienmarknaden glöder – här kan svenskar hitta billigare bostäder
Den spanska bostadsmarknaden är fortsatt het. Enligt Fastighetsbyråns senaste Mäklarpanel har säljarna ett tydligt övertag, samtidigt som utbudet är lågt och priserna pressats upp av köpstarka grupper från flera länder.
Svenskarna finns fortfarande på marknaden. Men de är inte längre lika heta som förr.
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”Svårt att hitta bostad till rätt pris”
På frågan om hur stark efterfrågan är från svenska köpare landar snittet på 3,3 på en sexgradig skala. Det är en liten ökning jämfört med april, men fortfarande svagare än marknaden som helhet.
”Många svenskar fortsätter drömma om en bostad i solen och vi märker av ett stort intresse. Samtidigt har priserna gått upp kraftigt i Spanien de senaste åren och utbudet är lågt. Många svenskar upplever att det är lite svårt att hitta rätt bostad till rätt pris”, säger Martin Posch, affärsområdeschef för Fastighetsbyrån utland.
Här finns billigare alternativ
Men Spanien är inte en enda bostadsmarknad. Priserna skiljer sig rejält mellan olika områden.
”För det flesta finns bra alternativ även om det inte alltid är på den plats man tänkt från början”, konstaterar Posch.
Enligt Bjurfors Spanienindex låg medelpriset för en bostad i Spanien på 2 670 euro per kvadratmeter i maj. Det spanska rikssnittet låg på 2 795 euro per kvadratmeter.
Flera områden ligger klart under de nivåerna. I Castellón ligger medelpriset på 1 574 euro per kvadratmeter, i Almería 1 592 euro, i Murcia 1 816 euro och i Granada 1 828 euro. Även Tarragona, med 1 855 euro per kvadratmeter, och Valencia, med 2 086 euro, ligger under snittet.
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Går att komma ännu billigare undan
Kan man tänka sig att lämna de mest välkända kustlägena går det dessutom att komma ännu billigare undan.
Enligt en genomgång från European Realestate går det att hitta bostäder till låga priser i flera inlandskommuner, ofta i områden som tappat befolkning och ligger längre från de klassiska turiststråken.
Ett exempel är Arboleas i Almería, med ett snittpris på 455 euro per kvadratmeter, och Cuevas del Campo i Granada med ett snittpris på 325 euro per kvadratmeter.
Även flera orter i Ciudad Real, Badajoz och Toledo ligger på nivåer runt 350-465 euro per kvadratmeter.
Men då handlar det ofta om en annan typ av Spanienköp. Inte nödvändigtvis havsutsikt, strandpromenad och hög uthyrningspotential – utan mindre orter, mer landsbygd och ibland bostäder som kräver renovering.
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