Priserna på Europas dyraste bostäder fortsätter uppåt. I flera klassiska lyxorter har marknaden fått ny fart under 2025. Men inte alla är med på tåget.
Europas dyraste bostäder rusar i pris – Sverige halkar efter
I stora delar av Europa har bostadspriserna mer än fördubblats mellan 2015 och 2024. Och de allra lyxigaste bostäderna är inget undantag.
När de rikaste blir rikare är det väl föga förvånande att även marknaden för lyxbostäder når nya höjder.
I mer än hälften av de omkring 50 städer som ingår i Knight Franks nysläppta Wealth Report översteg den årliga prisökningen 3 procent under 2025.
På vissa håll handlar det om uppgångar på över 50 procent.
Prag i topp i Europa
Det handlar om så kallade prime properties – de mest attraktiva och dyraste bostäderna på varje marknad. Dessa definieras ofta som de översta 5 procenten av bostadsmarknaden sett till värde.
Och i Europa är det Prag som sticker ut.
I den tjeckiska huvudstaden steg priserna på lyxbostäder med 14,6 procent under 2025. Det gör Prag till den starkaste europeiska marknaden i Knight Franks index.
Bakom Prag följer flera välkända namn för den som har gott om pengar och smak för vackra miljöer. Franska Méribel steg med 9 procent, Porto i Portugal med 8,5 procent och Marbella i Spanien med 8,1 procent.
Även Courchevel 1850, Florens och Comosjön noterade rejäla uppgångar.
Skidorter och sol lockar
Det är inte nödvändigtvis Europas största finansstäder som drar ifrån. I stället är det platser med livsstil, semesterkänsla och exklusiv miljö som går starkast.
Alpina skidorter, portugisiska golfområden, italienska kulturstäder och Medelhavsdestinationer dominerar toppen.
Schweiziska Gstaad, Rom och Quinta do Lago i Portugal hade alla prisökningar på över 5 procent.
London faller mest
London, länge en självklar magnet för världens rika bostadsköpare, hade Europas största nedgång. Där föll priserna på lyxbostäder med 4,7 procent under 2025.
Enligt rapporten påverkas marknaden av förändrade skatteregler för förmögna personer.
”London utvecklas i takt med att förändringar i skattereglerna för förmögna invånare pressar budgetarna lägre och får vissa att överväga att hyra i stället för att köpa”, står det i rapporten.
Även Ibiza, Jersey och Lausanne noterade nedgångar, om än mer måttliga, på mellan 1 och 2 procent.
Stockholm sticker ut negativt
Madrid steg med 5 procent, Oslo med 4,2 procent och Berlin med 3,4 procent. Även Lissabon, Dublin, Wien, Paris och Bukarest visade uppgångar, men i mer försiktig takt.
Stockholm går däremot mot strömmen.
Här föll priserna på lyxbostäder med 0,7 procent under 2025.
Tokyo krossar alla
Globalt är det dock ingen europeisk stad som står för den mest extrema utvecklingen.
Den stora utstickaren är Tokyo.
I Japans huvudstad steg priserna på lyxbostäder med hela 58,5 procent under 2025. Enligt rapporten har Tokyos marknad för nyproducerade lägenheter gynnats av knapp tillgång, låga räntor och stark efterfrågan från Asien-Stillahavsregionen.
Dubai kom tvåa globalt med en uppgång på 25,1 procent medan Prag hamnade på femte plats globalt.
Rikedom driver marknaden
En förklaring till utvecklingen är att lyxmarknaden inte alltid följer den vanliga bostadsmarknaden.
”Inom många marknader har prime-bostäder dragit ifrån den bredare bostadssektorn, understödda av styrkan i förmögenhetsskapandet”, säger Liam Bailey, redaktör för The Wealth Report, till Euronews.
Han fortsätter:
”Medan vanliga bostadsmarknader fortsatt är exponerade mot bredare ekonomisk press, bidrar takten i förmögenhetsskapandet till att hålla efterfrågan på lyxbostäder mer motståndskraftig, även mot den senaste tidens volatilitet i skuldkostnader”.
