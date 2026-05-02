Europas dyraste bostäder rusar i pris – Sverige halkar efter 

Skidorter och sol lockar

Det är inte nödvändigtvis Europas största finansstäder som drar ifrån. I stället är det platser med livsstil, semesterkänsla och exklusiv miljö som går starkast.

Alpina skidorter, portugisiska golfområden, italienska kulturstäder och Medelhavsdestinationer dominerar toppen.

Schweiziska Gstaad, Rom och Quinta do Lago i Portugal hade alla prisökningar på över 5 procent.

London faller mest

London, länge en självklar magnet för världens rika bostadsköpare, hade Europas största nedgång. Där föll priserna på lyxbostäder med 4,7 procent under 2025.

Enligt rapporten påverkas marknaden av förändrade skatteregler för förmögna personer.

”London utvecklas i takt med att förändringar i skattereglerna för förmögna invånare pressar budgetarna lägre och får vissa att överväga att hyra i stället för att köpa”, står det i rapporten.

Även Ibiza, Jersey och Lausanne noterade nedgångar, om än mer måttliga, på mellan 1 och 2 procent.

Stockholm sticker ut negativt

Madrid steg med 5 procent, Oslo med 4,2 procent och Berlin med 3,4 procent. Även Lissabon, Dublin, Wien, Paris och Bukarest visade uppgångar, men i mer försiktig takt.

Stockholm går däremot mot strömmen.

Här föll priserna på lyxbostäder med 0,7 procent under 2025.

Tokyo krossar alla

Globalt är det dock ingen europeisk stad som står för den mest extrema utvecklingen.

Den stora utstickaren är Tokyo.

I Japans huvudstad steg priserna på lyxbostäder med hela 58,5 procent under 2025. Enligt rapporten har Tokyos marknad för nyproducerade lägenheter gynnats av knapp tillgång, låga räntor och stark efterfrågan från Asien-Stillahavsregionen.

Dubai kom tvåa globalt med en uppgång på 25,1 procent medan Prag hamnade på femte plats globalt.

Rikedom driver marknaden

En förklaring till utvecklingen är att lyxmarknaden inte alltid följer den vanliga bostadsmarknaden.

”Inom många marknader har prime-bostäder dragit ifrån den bredare bostadssektorn, understödda av styrkan i förmögenhetsskapandet”, säger Liam Bailey, redaktör för The Wealth Report, till Euronews.

Han fortsätter:

”Medan vanliga bostadsmarknader fortsatt är exponerade mot bredare ekonomisk press, bidrar takten i förmögenhetsskapandet till att hålla efterfrågan på lyxbostäder mer motståndskraftig, även mot den senaste tidens volatilitet i skuldkostnader”.

