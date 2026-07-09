Priserna på vård för hund och katt har rusat på fem år. Men Anicuras Sverigechef Anna Skogh menar att de högre kostnaderna speglar en mer avancerad djursjukvård – och varnar för att ett pristak kan slå tillbaka. ”Det kostar pengar om du vill göra avancerad vård, ja”, säger hon.
Veterinärnotan rusar – jätten: "Skulle inte säga att kostnaden är hög"
Idag kan en sjuk hund eller katt snabbt bli en dyr historia – särskilt om det handlar om akutvård.
Enligt Konkurrensverkets siffror har priserna på vård för hund och katt ökat med i genomsnitt 40 procent mellan 2020 och 2025. Akutpriserna har stigit ännu mer, uppemot 50 procent.
Särskilt dyrt har det blivit hos de stora kedjorna: Evidensia, Anicura och Svenska Veterinärgruppen.
Läs även: Strandtomt för 850 000 kronor – har varit till salu i 20 år. Dagens PS
Svårt att veta vad det kostar
Enligt en studie från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har kliniker som tillhör stora kedjor i snitt högre priser än fristående mottagningar. Under 2023, då studien genomfördes, höjde de stora kedjorna sina priser mest.
Nu vill politikerna sätta press på djursjukvården. Socialdemokraterna talar om ”veterinärjättarnas ockerpriser” medan Vänsterpartiet vill se statlig prisreglering.
I centrum för debatten har både ägarstrukturer och bristande pristransparens hamnat.
För djurägare kan det nämligen vara svårt att veta vad ett besök kommer att kosta i förväg. Det gäller särskilt när djuret blir akut sjukt och situationen redan är pressad.
Missa inte: Här saknas personal – tjäna upp till 85 000 kronor i månaden. Dagens PS
”Det kostar pengar”
Anna Skogh, en av Anicuras två Sverigechefer, medger att branschen kan bli bättre på att kommunicera priser. Men hon håller inte med om bilden att de stigande kostnaderna främst handlar om vinstkrav eller ägare. Istället handlar det om en ökad efterfrågan på avancerad djursjukvård.
Hon vill inte heller kalla vården för dyr. Istället menar hon att priset måste förstås mot bakgrund av att djursjukvården blivit betydligt mer avancerad.
”Jag skulle väl inte säga att kostnaden är hög. Men det kostar pengar. Och det kostar pengar om du vill göra avancerad vård, ja”, säger hon i en intervju med SvD.
Enligt Skogh kan veterinärer i dag rädda många fler svårt sjuka djur än för tio år sedan. Men det kräver specialister, mediciner, utbildning och dyr utrustning.
Varnar för pristak
Därför är hon också kritisk till förslag om pristak.
”Om vi minskar vår vinstmarginal betyder det att vi inte kan satsa”, säger Anna Skogh. ”Jag skulle hellre prata om pristransparens än att sätta pristak. Jag vill inte att vi tar ett steg tillbaka och slutar utveckla vården. Om möjligheten att återinvestera minskar kan det påverka den avancerade vården och tillgången till akutsjukhus”.
Hon varnar för att hårda regleringar kan göra det svårare att utveckla vården och driva dyra verksamheter, som djursjukhus med öppet dygnet runt.
”Jag har full förståelse för dem som inte har råd. Men man har också ett eget ansvar när man skaffar ett djur. Har du valt rätt ras? Har du valt rätt försäkring? Jag skulle vilja att vi blir bättre på att utbilda djurägare redan från början”, avslutar hon.
Läs också: Veterinärtips: Undvik sommarens vanligaste faror för hundar. E55