Veterinärnotan rusar – jätten: "Skulle inte säga att kostnaden är hög"

”Det kostar pengar”

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Anna Skogh, en av Anicuras två Sverigechefer, medger att branschen kan bli bättre på att kommunicera priser. Men hon håller inte med om bilden att de stigande kostnaderna främst handlar om vinstkrav eller ägare. Istället handlar det om en ökad efterfrågan på avancerad djursjukvård.

Hon vill inte heller kalla vården för dyr. Istället menar hon att priset måste förstås mot bakgrund av att djursjukvården blivit betydligt mer avancerad.

”Jag skulle väl inte säga att kostnaden är hög. Men det kostar pengar. Och det kostar pengar om du vill göra avancerad vård, ja”, säger hon i en intervju med SvD.

Enligt Skogh kan veterinärer i dag rädda många fler svårt sjuka djur än för tio år sedan. Men det kräver specialister, mediciner, utbildning och dyr utrustning.

Varnar för pristak

Därför är hon också kritisk till förslag om pristak.

”Om vi minskar vår vinstmarginal betyder det att vi inte kan satsa”, säger Anna Skogh. ”Jag skulle hellre prata om pristransparens än att sätta pristak. Jag vill inte att vi tar ett steg tillbaka och slutar utveckla vården. Om möjligheten att återinvestera minskar kan det påverka den avancerade vården och tillgången till akutsjukhus”.

Hon varnar för att hårda regleringar kan göra det svårare att utveckla vården och driva dyra verksamheter, som djursjukhus med öppet dygnet runt.

”Jag har full förståelse för dem som inte har råd. Men man har också ett eget ansvar när man skaffar ett djur. Har du valt rätt ras? Har du valt rätt försäkring? Jag skulle vilja att vi blir bättre på att utbilda djurägare redan från början”, avslutar hon.

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