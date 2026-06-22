Eurostat: Stockholm näst dyrast i Europa

Efterfrågan växer snabbare än utbudet

Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property, ser ett strukturproblem bakom siffrorna.

”I städer som Genève, London, Dublin och Stockholm finns stark efterfrågan från välbetalda arbetstagare, medan bostadsutbudet inte har vuxit tillräckligt snabbt”, säger han till Euronews.

Ökad urbanisering efter pandemin, befolkningstillväxt och stigande byggkostnader har drivit upp priserna. Högre räntor har pressat fler hushåll från ägande till hyresmarknaden, vilket spär på konkurrensen om lägenheterna.

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En ensamstående behöver tjäna 74 000 i månaden

Eurostats siffror bekräftar vad The Economist redan visat. Enligt deras beräkning, baserad på enrumslägenheter, behöver en ensamstående stockholmare tjäna minst 74 000 kronor i månaden för att klara hyran inom 30-procentsgränsen. Genomsnittslönen ligger på 43 000 kronor.

Och det kan bli värre. Rapporter visar att fullt införda marknadshyror skulle höja hyrorna i 78 av 87 stockholmsområden, i snitt med 39 procent.

Byggandet räcker inte

Bostadsbyggandet är på väg uppåt men långt ifrån tillräckligt. Samtidigt har Stockholms bostadspriser dragit ifrån resten av landet och nått 2022 års toppnivåer.

Stödet från staten riktas i hög grad till den som äger sin bostad. Under 2024 fick bostadsägare 61,9 miljarder kronor i statliga subventioner. Hyresgäster fick 21,8 miljarder.

Boende är EU-hushållens största utgift

Eurostat-datan visar att boende inklusive driftskostnader tar 23,6 procent av hushållsbudgeten i EU, mer än någon annan post.

”Att bara titta på hyresnivåer utan att ta hänsyn till inkomster kan vara vilseledande”, säger Kalmet. ”Lägre hyror i Central- och Östeuropa betyder inte nödvändigtvis att bostäderna är mer överkomliga, eftersom lönerna ofta är lägre.”

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I Stockholm är lönerna höga. Men gapet till vad bostaden kostar växer.