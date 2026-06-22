Bara London har högre hyror bland Europas huvudstäder. En tvårumslägenhet i Stockholm kostar i snitt 29 000 kronor i månaden, enligt ny Eurostat-data.
Eurostat: Stockholm näst dyrast i Europa
Stockholm hamnar på en delad andraplats med Dublin i Eurostats senaste jämförelse av hyror i 40 europeiska städer. En tvåa kostar i snitt 2 650 euro i månaden. Bara London (3 050 euro) är dyrare bland huvudstäderna.
Inom EU finns ingen dyrare huvudstad. Stockholm och Dublin toppar listan.
Dyrare än Oslo och Köpenhamn
Stockholm sticker ut även i Norden. Oslo landar på 2 550 euro, Köpenhamn på 2 350 euro och Helsingfors på 1 550 euro.
Billigast i Europa är Skopje (470 euro) och Pristina (520 euro). Spannet mellan dyrast och billigast är sjufaldigt.
Efterfrågan växer snabbare än utbudet
Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property, ser ett strukturproblem bakom siffrorna.
”I städer som Genève, London, Dublin och Stockholm finns stark efterfrågan från välbetalda arbetstagare, medan bostadsutbudet inte har vuxit tillräckligt snabbt”, säger han till Euronews.
Ökad urbanisering efter pandemin, befolkningstillväxt och stigande byggkostnader har drivit upp priserna. Högre räntor har pressat fler hushåll från ägande till hyresmarknaden, vilket spär på konkurrensen om lägenheterna.
En ensamstående behöver tjäna 74 000 i månaden
Eurostats siffror bekräftar vad The Economist redan visat. Enligt deras beräkning, baserad på enrumslägenheter, behöver en ensamstående stockholmare tjäna minst 74 000 kronor i månaden för att klara hyran inom 30-procentsgränsen. Genomsnittslönen ligger på 43 000 kronor.
Och det kan bli värre. Rapporter visar att fullt införda marknadshyror skulle höja hyrorna i 78 av 87 stockholmsområden, i snitt med 39 procent.
Byggandet räcker inte
Bostadsbyggandet är på väg uppåt men långt ifrån tillräckligt. Samtidigt har Stockholms bostadspriser dragit ifrån resten av landet och nått 2022 års toppnivåer.
Stödet från staten riktas i hög grad till den som äger sin bostad. Under 2024 fick bostadsägare 61,9 miljarder kronor i statliga subventioner. Hyresgäster fick 21,8 miljarder.
Boende är EU-hushållens största utgift
Eurostat-datan visar att boende inklusive driftskostnader tar 23,6 procent av hushållsbudgeten i EU, mer än någon annan post.
”Att bara titta på hyresnivåer utan att ta hänsyn till inkomster kan vara vilseledande”, säger Kalmet. ”Lägre hyror i Central- och Östeuropa betyder inte nödvändigtvis att bostäderna är mer överkomliga, eftersom lönerna ofta är lägre.”
I Stockholm är lönerna höga. Men gapet till vad bostaden kostar växer.