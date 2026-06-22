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Bostad

Eurostat: Stockholm näst dyrast i Europa

Stockholm
Visst är det vackert med närheten till allt vatten. Men också näst dyrast i hela Europa när Eurostat jämför med alla huvudstäder. Bara London är dyrare. Foto: Fredrik Sandberg / TT

Bara London har högre hyror bland Europas huvudstäder. En tvårumslägenhet i Stockholm kostar i snitt 29 000 kronor i månaden, enligt ny Eurostat-data.

Stockholm hamnar på en delad andraplats med Dublin i Eurostats senaste jämförelse av hyror i 40 europeiska städer. En tvåa kostar i snitt 2 650 euro i månaden. Bara London (3 050 euro) är dyrare bland huvudstäderna.

Inom EU finns ingen dyrare huvudstad. Stockholm och Dublin toppar listan.

Dyrare än Oslo och Köpenhamn

Stockholm sticker ut även i Norden. Oslo landar på 2 550 euro, Köpenhamn på 2 350 euro och Helsingfors på 1 550 euro.

Billigast i Europa är Skopje (470 euro) och Pristina (520 euro). Spannet mellan dyrast och billigast är sjufaldigt.

Efterfrågan växer snabbare än utbudet

Mikk Kalmet, fastighetsexpert på Global Property, ser ett strukturproblem bakom siffrorna.

”I städer som Genève, London, Dublin och Stockholm finns stark efterfrågan från välbetalda arbetstagare, medan bostadsutbudet inte har vuxit tillräckligt snabbt”, säger han till Euronews.

Ökad urbanisering efter pandemin, befolkningstillväxt och stigande byggkostnader har drivit upp priserna. Högre räntor har pressat fler hushåll från ägande till hyresmarknaden, vilket spär på konkurrensen om lägenheterna.

En ensamstående behöver tjäna 74 000 i månaden

Eurostats siffror bekräftar vad The Economist redan visat. Enligt deras beräkning, baserad på enrumslägenheter, behöver en ensamstående stockholmare tjäna minst 74 000 kronor i månaden för att klara hyran inom 30-procentsgränsen. Genomsnittslönen ligger på 43 000 kronor.

Och det kan bli värre. Rapporter visar att fullt införda marknadshyror skulle höja hyrorna i 78 av 87 stockholmsområden, i snitt med 39 procent.

Byggandet räcker inte

Bostadsbyggandet är på väg uppåt men långt ifrån tillräckligt. Samtidigt har Stockholms bostadspriser dragit ifrån resten av landet och nått 2022 års toppnivåer.

Stödet från staten riktas i hög grad till den som äger sin bostad. Under 2024 fick bostadsägare 61,9 miljarder kronor i statliga subventioner. Hyresgäster fick 21,8 miljarder.

Boende är EU-hushållens största utgift

Eurostat-datan visar att boende inklusive driftskostnader tar 23,6 procent av hushållsbudgeten i EU, mer än någon annan post.

”Att bara titta på hyresnivåer utan att ta hänsyn till inkomster kan vara vilseledande”, säger Kalmet. ”Lägre hyror i Central- och Östeuropa betyder inte nödvändigtvis att bostäderna är mer överkomliga, eftersom lönerna ofta är lägre.”

I Stockholm är lönerna höga. Men gapet till vad bostaden kostar växer.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

Mikael Gullström

Chefredaktör och ansvarig utgivare för Dagens PS och Realtid. Bevakar främst politik, världshändelser och makro. Har drivit Dagens PS sedan 2018.

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