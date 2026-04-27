Bostadsmarknaden har fått ny fart i norr. Medan priserna på bostadsrätter stiger i storstäderna är uppgången ännu starkare i Luleå.
Priserna rusar i svenska industristaden: "Folk vill bo här"
Bostadspriserna i Sverige stiger. Enligt Svensk Mäklarstatistik steg priserna på bostadsrätter med 1,9 procent i mars. För villor låg samma siffra på 1,0 procent.
På årsbasis är uppgången nu 3,1 procent för bostadsrätter och 0,8 procent för villor.
Det talas ofta om Stockholm som draglok på bostadsmarknaden och det med goda skäl. I Storstockholm steg bostadsrättspriserna med hela 3 procent under månaden.
Men huvudstaden kan ändå inte jämföra sig med Luleå. Industristaden såg, tillsammans med Karlstad, störst prisuppgångar under 2025 – större än Stockholm. Och så har det fortsatt.
I Luleå har priserna ökat med 10,6 procent under årets första kvartal jämfört med samma period i fjol. Det är mer än dubbelt så mycket som i Storstockholms län, där ökningen ligger på 4,1 procent.
Köade för nybygge
Intresset märks tydligt, rapporterar TV4 Nyheterna. När lägenheter i ett strandnära och centralt nybygge i Luleå släpptes köade några spekulanter utanför mäklarkontoret redan natten innan.
Bakom trycket finns flera faktorer. Utbudet är lågt samtidigt som efterfrågan växer.
”Vi har Sveriges lägsta arbetslöshet i Norrbotten och det gör ju att det finns framtidstro. Det finns en större efterfrågan än utbud”, säger Erik Wallström, mäklare i Luleå.
Industrin skapar framtidstro
Utvecklingen kopplas till industrins framväxt i regionen. När fler ser en framtid i Norrbotten ökar också viljan att bo där.
”Folk vill bo här och då ökar efterfrågan och därför kan man också höja priserna”, säger Luleåbon Linnea Jonsson.
För den som redan äger en bostadsrätt kan prislyftet vara goda nyheter.
”För mig som bor i en bostadsrätt och kanske vill sälja så är det ju bra. För de som vill köpa och är förstagångsköpare så är det ju lite sämre”, kommenterar Isabel Löfgren Roberts i Luleå.