Kolla här: Ett grönt projekt som går enligt plan

Nu kommer ett positiv besked från SSAB (börskurs SSAB). Bolagets investering i ett nytt elektriskt stålverk i Luleå har erkänts som ett ”strategiskt nettnoll-projekt” inom ramen för EU:s förordning kring nettonoll-industri.

Beslutet, förmedlat av Tillväxtverket, bekräftar att projektet bedöms vara av stor betydelse för EU:s framtida konkurrenskraft och för unionens förmåga att nå klimat- och energimålen, skriver SSAB i dag.

Stöd av EU redan 2024

I december 2024 tilldelades Luleå-projektet 1,45 miljarder kronor av EU och Tillväxtverket, bland annat ur ”Fonden för rättvis omställning”, till SSAB:s investering i Luleå.

När projektet nu får erkännande som strategiskt nettonoll-projekt innebär det ytterligare ett uttryck för hur viktig satsningen är både för omställningen av SSAB och för Europas industripolitiska ambitioner, skriver SSAB.

