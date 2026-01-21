Kolla här: Ett grönt projekt som går enligt plan

Många negativa rubriker, men det finns gröna projekt som flyter på. Nu får SSAB:s satsning i Luleå ett erkännande av EU.
Nu kommer ett positiv besked från SSAB (börskurs SSAB). Bolagets investering i ett nytt elektriskt stålverk i Luleå har erkänts som ett ”strategiskt nettnoll-projekt” inom ramen för EU:s förordning kring nettonoll-industri.
Beslutet, förmedlat av Tillväxtverket, bekräftar att projektet bedöms vara av stor betydelse för EU:s framtida konkurrenskraft och för unionens förmåga att nå klimat- och energimålen, skriver SSAB i dag.
Avgjort: Ja till nya gröna storsatsningen i norr. Dagens PS
Stöd av EU redan 2024
I december 2024 tilldelades Luleå-projektet 1,45 miljarder kronor av EU och Tillväxtverket, bland annat ur ”Fonden för rättvis omställning”, till SSAB:s investering i Luleå.
När projektet nu får erkännande som strategiskt nettonoll-projekt innebär det ytterligare ett uttryck för hur viktig satsningen är både för omställningen av SSAB och för Europas industripolitiska ambitioner, skriver SSAB.
”Strategiskt viktigt för Europa
“Det här är ett kvitto på att investeringen i Luleå är strategiskt viktig för Europas industri och klimatomställning”, säger Carl Orrling i SSAB-ledningen.
”Erkännandet ger oss ökad förutsägbarhet i det fortsatta tillståndsarbetet och stärker genomförandekraften i SSAB:s största industriella transformation någonsin.”
Får hög prioritet
Den status erkännandet innebär gör att de återstående tillståndsprocesserna får hög prioritet och tydligare tidsramar.
Alla miljökrav och prövningar kvarstår, men processerna blir mer samordnade och förutsägbara, vilket stärker genomförandet och skapar bättre förutsättningar för en snabb och effektiv omställning till fossilfri stålproduktion, förklarar SSAB.
Sänker Sveriges utsläpp rejält
Totalt investerar SSAB 4,5 miljarder euro i Luleå, när man skapar ett modernt, elektrifierat stålverk som kan leverera avancerade produkter med avsevärt lägre klimatavtryck.
Den nya tekniken möjliggör både lägre produktionskostnader och i stort sett fossilfri produktion, skriver SSAB.
Förutom att stärka SSAB:s konkurrenskraft globalt innebär denna enskilda satsning att Sveriges samlade koldioxidutsläpp minskar med 7 procent.
