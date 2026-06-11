Storbankerna var snabba med att höja de rörliga bolåneräntorna i våras. Men när räntorna sedan började sänkas igen hängde inte alla med.
Nordea dyrast på bolån – "vägrar sänka räntan"
Våren har bjudit på en del obehagliga överraskningar. I mars höjde flera storbanker sina bundna räntor med mellan 0,25 och 0,45 procentenheter och bara några dagar senare höjde bland annat Danske Bank och Swedbank även den rörliga boräntan med 0,15 procentenheter. Sedan följde resterande banker efter.
”En girig höjning”, konstaterade SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.
Höjningen kom inte, som den brukar, efter ett nytt besked från Riksbanken. I stället hänvisade bankerna till att deras egna kostnader för att låna pengar på marknaden hade ökat.
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Höjde mer än de sänkte
Men sedan kom en vändning.
Flera banker började sänka sina rörliga boräntor igen. SEB var först ut, och efter en tid följde fler efter.
Sänkningarna på 0,05 procent är förvisso långt ifrån den tidigare höjningen, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på jämförelsesajten Zmarta.
”Bankerna har även börjat sänka de rörliga räntorna, men inte lika mycket som den oväntade höjningen i mars”, säger han i ett pressmeddelande.
Dessutom ligger sparräntorna fortfarande kvar på nära noll.
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Nordea sticker ut – har inte sänkt
Det finns dock en bank som sticker ut: Nordea.
”De är dyrast och vägrar samtidigt att sänka räntan”, konstaterar SvD.
Banken har enligt tidningen både högst listränta och högst snittränta på rörliga bolån bland storbankerna. Nordeas listränta ligger på 3,99 procent, medan snitträntan är 2,82 procent.
Det kan jämföras med SEB, som har den lägsta snitträntan bland storbankerna: 2,71 procent.
”Nordea var nästan först med att höja räntan och är den enda av storbankerna som inte har sänkt”, säger Ola Söderlind.
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Men helt märkligt är det väl inte. För Nordea innebär den uteblivna sänkningen stora pengar. Enligt Söderlinds räkneexempel innebär varje räntepunkt som Nordea låter bli att sänka omkring 60 miljoner kronor i extra intäkter per år.
Nordea själva ger inget besked om någon sänkning är på väg.
”Vi ser ständigt över prissättningen, men kommenterar inte eventuella förändringar förrän de är beslutade”, skriver Hugo Laigar, pressansvarig på Nordea, till SvD.
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