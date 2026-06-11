Nordea dyrast på bolån – "vägrar sänka räntan"

”En girig höjning”, konstaterade SVT:s ekonomikommentator Alexander Norén.

Höjningen kom inte, som den brukar, efter ett nytt besked från Riksbanken. I stället hänvisade bankerna till att deras egna kostnader för att låna pengar på marknaden hade ökat.

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Höjde mer än de sänkte

Men sedan kom en vändning.

Flera banker började sänka sina rörliga boräntor igen. SEB var först ut, och efter en tid följde fler efter.

Sänkningarna på 0,05 procent är förvisso långt ifrån den tidigare höjningen, konstaterar Ola Söderlind, hushållsekonom på jämförelsesajten Zmarta.

”Bankerna har även börjat sänka de rörliga räntorna, men inte lika mycket som den oväntade höjningen i mars”, säger han i ett pressmeddelande.

Dessutom ligger sparräntorna fortfarande kvar på nära noll.

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