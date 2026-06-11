Bakslag för Spaniens nya bostadsregler – så påverkas svenskar  

Domstolen säger nej till registret

Men enligt Reuters har det nationella registret nu stoppats.

Domstolen slår fast att regeringen ”saknar konstitutionell befogenhet att införa en heltäckande reglering för ett nationellt register” som överlappar med redan befintliga regionala register för turistuthyrningar.

Det innebär dock inte att alla delar av systemet försvinner.

Domstolen upphäver bara bestämmelserna som rör det så kallade enhetliga registret. Däremot lämnas andra delar kvar, exempelvis den digitala kontaktpunkten, plattformarnas skyldighet att lämna uppgifter och överföring av data för statistikändamål.

Det är alltså inte fritt fram att hyra ut hur som helst.

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25 100 bostäder pekades ut

I Málaga-provinsen berördes omkring 75 000 semesterbostäder av systemet, enligt SUR. I Andalusien hade mer än 25 100 bostäder pekats ut som olagliga eftersom de inte fanns i det nationella registret.

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Men det registret har alltså nu rivits upp.

Flera bostäder har dock redan hunnit tas bort från marknaden eftersom ägarna inte kunnat visa upp all dokumentation som krävdes. I landsbygdsområden ska detta ha påverkat 70 procent av boendena.

Vad som händer med de bostäder som redan hunnit påverkas av registret är ännu oklart.

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Kan beröra svenska bostadsägare

Många utländska ägare, däribland svenskar, hyr ut sina bostäder delar av året, särskilt i områden som Costa del Sol och andra populära semesterregioner. Den som använder stora bokningsplattformar har därför kunnat omfattas av de nya nationella kraven.

När det nationella registret nu rivs upp kan en del av det extra pappersarbetet försvinna.

Systemet är dock fortsatt komplext och osäkerheten framöver stor.

Regionala turistlicenser och andra krav gäller fortfarande. I många regioner krävs tillstånd för turistuthyrning, och fastighetsägare kan även behöva följa regler från bostadsrättsföreningar eller ägarföreningar.

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Den som hyr ut sin Spanienbostad via Airbnb, Booking eller Vrbo behöver därför fortfarande kontrollera vilka krav som gäller där bostaden ligger.

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I maj i fjol presenterade regeringen dessutom ett förslag om att införa 21 procents moms på korttidsuthyrningar – dubbelt så mycket som hotellen betalar i dag, vilket även det kan slå mot den som hyr ut sin bostad i Spanien.

Reglerna om uthyrning i Spanien har med andra ord inte försvunnit.

Snarare handlar det om ännu en sväng i den spanska kampen om turistbostäderna: regeringen vill skärpa kontrollen, regionerna vill behålla makten – och fastighetsägarna hamnar mitt i.

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