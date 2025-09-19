Ett 3 000 år gammalt smycke har stulits från Egyptiska museet i Kairo och guldarmbandet har smälts ned. Tre personer har gripits.
Stal faraos 3 000 år gamla smycke – smälte ned det för guld
Mest läst i kategorin
Nu klär amerikaner ut sig till kanadensare
Donald Trump har gjort USA impopulärt hos många och fått amerikaner att känna sig ovälkomna utomlands. Nu har de hittat lösningen i norr. Hos CNN berättar Chelsea Metzger om sin semester i Dominikanska republiken tidigare i år och hur en diskussion med en taxichaufför där, fick henne att ljuga om sin nationalitet för första gången. …
Ryssland satsar på sin egen Starlink – 900 satelliter
Ryssland tänker ha 900 satelliter klara om 10 år. Det blir sin egen Starlink – och landet tar därmed upp kampen med USA i rymden. Ryssland tänker inte vara sämre än Elon Musks Starlink som har varit till stor hjälp för Ukraina genom kriget. 900 satelliter skickas upp i rymden Med start i år ska …
Arktis isar påverkar Europa – ger köldknäppar
Arktis isar påverkar inte bara närområdet utan har effekter hela vägen till Europa och Nordamerika. Nu varnar forskare vad som sker när de smälter. Havsisen i Arktis styr vintervädret hela vägen till Nordamerika och Europa. Arktis isar styr vädret i Europa Isarna hjälper till att styra vädret långt bort uppger forskare på amerikanska National Snow …
Trump vill dra in tv-licenser om "emot honom"
Det gäller att stå på rätt sida i USA om tv-bolagen vill behålla sina licenser. De kan nämligen bli indragna framöver om bolagen “är emot” presidenten. En talesperson för ABC bekräftade på onsdagen att programmet ”Jimmy Kimmel Live!’ ställs in tills vidare. Bakgrunden är programledarens kommentarer om mordet på den konservative aktivisten Charlie Kirk – …
Pensioner, Trump-avtal och börsen – här är torsdagens snackisar
Torsdagen bjöd inte på några stora nyhetssmällar men världen var så klart i rörelse som alltid. Som så ofta var det dock händelser på börsen av intresse och USA:s president i fokus, men även pensioner. Donald Trump har precis avslutat sitt besök i Storbritannien och där har man, förutom festligheter slutit ett stort avtal gällande …
Egyptiska myndigheter rapporterar att de spårat ett 3000 år gammalt guldarmband som stals från Egyptiska museet i Kairo – det har blivit nedsmält och guldet har sålts för 194 000 egyptiska pund, motsvarande 37 700 kronor, rapporterar CNN.
Det är förstås inget vidare pris för en ovärderlig historisk skatt, och straffet kan bli hårt – att stjäla och smuggla antikviteter kan ge livstids fängelse i Egypten och böter på 1-5 miljoner egyptiska pund. De tre misstänkta ska ha gripits och har erkänt brottet, enligt myndigheterna.
Rädda för smuggling
Egypten har en lång historia av högprofilerade stölder av historiska artefakter, och myndigheterna tog ärendet på största allvar. Efter stölden inrättades en särskild kommitté för att granska artefakter i laboratoriet och bilder av det försvunna armbandet cirkulerades till antikvitetsenheter vid Egyptens flygplatser, hamnar och gränsövergångar, i rädsla för att det skulle smugglas utomlands, rapporterar CNN.
Guldarmbandet var utsmyckat med ädelstenarna lapis lazuli och dateras till farao Amenemopes regeringstid (993-984 f. Kr). Stölden upptäcktes den 9 september när smycket skulle packas ned för att skickas till en utställning i Italien.
Stal smycke på jobbet
Inrikesministeriet spårade stölden till en specialist på museirestaurering, som stal smycket ur ett låst kassaskåp på jobbet. Artefakten såldes vidare till en silverhandlare, som sedan överlämnade den till en verkstadsägare i Kairos historiska smyckesdistrikt. Verkstadsägaren sålde den sedan till ett guldsmältverk, som smälte ned den tillsammans med andra guldföremål.
Reuters poängterar att Egypten storsatsar på sina museum, turismen ger välbehövliga intäkter i utländska valutor. I november öppnar den nya satsningen Grand Egyptian Museum nära pyramiderna i Giza.
Läs även: Egypten struntar i sin historia – bygger lyxhotell (Dagens PS)
Läs även: 4 000 år gammalt egyptiskt fynd avslöjar okänd detalj (Dagens PS)
Läs även: Graffiti avslöjar vilka som byggde pyramiderna: “Inte slavar” (Dagens PS)
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Journalist som nu har fokus på börs och finans, med extra förkärlek för makroekonomi, geopolitik och råvaror.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Taxi, var god d...eklarera
Nu inleder Skatteverket en förnyad kontroll av taxibranschen. Med hjälp av nya typer av uppgifter ska man hitta svarta pengar. ”Nya möjligheter att granska taxibranschen” är rubriken på ett meddelande från Skatteverket denna dag och för den som undrar vad som är det nya, handlar det bland annat om att ”nya uppgifter som används i …
Kanelbullen inflationsdrabbad: Experten – “maxa varje fikastund”
Kanelbullens dag närmar sig med stormsteg. Men för många kan firandet bli en dyr historia. Vi har redan kunnat konstatera att kaffepriset nått nya höjder de senaste året. När priserna var som högst i våras kostade kaffepaketen över 100 kronor. Men nu har kaffet fått sällskap av bullen.? Priset på fikabröd på kafé har nämligen …
Stal faraos 3 000 år gamla smycke – smälte ned det för guld
Ett 3 000 år gammalt smycke har stulits från Egyptiska museet i Kairo och guldarmbandet har smälts ned. Tre personer har gripits. Egyptiska myndigheter rapporterar att de spårat ett 3000 år gammalt guldarmband som stals från Egyptiska museet i Kairo – det har blivit nedsmält och guldet har sålts för 194 000 egyptiska pund, motsvarande …
Google lanserar AI-monster i Chrome
AI gör nu ett stort insteg i Googles webbläsare Chrome, vilket Google beskriver som den mest betydande uppgraderingen någonsin. De nya funktionerna, som alla drivs av artificiell intelligens, ska göra webbläsaren smartare, säkrare och mer användarvänlig. Även om vissa av funktionerna kan vara till stor hjälp, har andra en prislapp som kan avskräcka de flesta …
Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet
När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det var en epok. Redford representerade något som inte längre tillverkas i Hollywood: En kombination av intellekt, integritet och en solbränd lätthet som kändes lika självklar på ett …