Stal faraos 3 000 år gamla smycke – smälte ned det för guld

Egyptiska myndigheter rapporterar att de spårat ett 3000 år gammalt guldarmband som stals från Egyptiska museet i Kairo – det har blivit nedsmält och guldet har sålts för 194 000 egyptiska pund, motsvarande 37 700 kronor, rapporterar CNN.

Det är förstås inget vidare pris för en ovärderlig historisk skatt, och straffet kan bli hårt – att stjäla och smuggla antikviteter kan ge livstids fängelse i Egypten och böter på 1-5 miljoner egyptiska pund. De tre misstänkta ska ha gripits och har erkänt brottet, enligt myndigheterna.

Rädda för smuggling

Egypten har en lång historia av högprofilerade stölder av historiska artefakter, och myndigheterna tog ärendet på största allvar. Efter stölden inrättades en särskild kommitté för att granska artefakter i laboratoriet och bilder av det försvunna armbandet cirkulerades till antikvitetsenheter vid Egyptens flygplatser, hamnar och gränsövergångar, i rädsla för att det skulle smugglas utomlands, rapporterar CNN.

Guldarmbandet var utsmyckat med ädelstenarna lapis lazuli och dateras till farao Amenemopes regeringstid (993-984 f. Kr). Stölden upptäcktes den 9 september när smycket skulle packas ned för att skickas till en utställning i Italien.

Stal smycke på jobbet

Inrikesministeriet spårade stölden till en specialist på museirestaurering, som stal smycket ur ett låst kassaskåp på jobbet. Artefakten såldes vidare till en silverhandlare, som sedan överlämnade den till en verkstadsägare i Kairos historiska smyckesdistrikt. Verkstadsägaren sålde den sedan till ett guldsmältverk, som smälte ned den tillsammans med andra guldföremål.

Reuters poängterar att Egypten storsatsar på sina museum, turismen ger välbehövliga intäkter i utländska valutor. I november öppnar den nya satsningen Grand Egyptian Museum nära pyramiderna i Giza.

