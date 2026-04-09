Pension: Myten krossas – här är bästa landet att flytta till

Pengar kan fastna hos gamla arbetsgivare

Annat som genererat rubriker i veckan är tjänstepensionen. Trots att det finns en lagstadgad flytträtt av tjänstepensionen, har många svenskar svårt att flytta den. Detta då tidigare arbetsgivare kan säga nej.

Det är nämligen arbetsgivaren som äger tjänstepensionsförsäkringen – inte den anställde. Det kan leda till att pengar blir kvar i lösningar som spararen egentligen vill lämna.

Sparekonomen Frida Bratt pekar på att ekonomiska intressen kan skapa en inlåsning där pensionsbolag och arbetsgivare gynnas av att kapitalet stannar kvar.

En möjlig lösning är att ge spararen större kontroll över pengarna, men enligt Bratt krävs politiska beslut för att det ska bli verklighet.

Tills dess handlar det om att själv ta reda på var pengarna finns och i vissa fall försöka påverka sin tidigare arbetsgivare.

Läs mer här: Dina pengar kan fastna hos gamla arbetsgivare: ”Finns en lösning”. Dagens PS

Avgifter kan äta upp dina bortglömda pensionspengar

Ytterligare ett problem med gamla tjänstepensioner är avgifterna.

Många svenskar har flera så kallade fribrev – tjänstepensioner från gamla jobb som inte längre fylls på.

”De är olika men de flesta har mellan åtta och tio olika fribrev”, säger pensionsexperten Stefan Thelenius.

Problemet är att små belopp kan påverkas kraftigt av avgifter. I vissa fall kan avgiften vara högre än avkastningen, vilket gör att kapitalet minskar över tid.

Enligt beräkningar från Nordnet kan avgifter på gamla tjänstepensioner totalt uppgå till så mycket som en miljon kronor.

Att samla pensionen kan vara en lösning, men även det är svårt. Vissa pensioner går inte att flytta alls, och i andra fall kan flyttavgifter på upp till 800 kronor per konto göra det olönsamt.

”Har man bara en tusenlapp eller några tusenlappar hos en förvaltare så kan man hamna i ett ’moment 22’”, konstaterar Thelenius.

Mer om detta: Experten: Avgifter kan äta upp dina bortglömda pensionspengar. Dagens PS

Pensionsfusket stoppas – hundratals miljoner återkrävs

Samtidigt skärps kontrollerna av pensionsutbetalningar.

Under 2025 lyckades Pensionsmyndigheten förhindra felaktiga utbetalningar på 507 miljoner kronor och återkräva ytterligare 228 miljoner kronor.

Två uppmärksammade fall visar hur fusket avslöjas.

I ett fall reagerade en gränspolis på Arlanda när en kvinna reste ut ur Sverige utan returbiljett. Det ledde till en utredning som visade att hon bott utomlands i flera år, samtidigt som hon fått pension och bidrag hon inte haft rätt till.

Totalt handlade det om 675 000 kronor i återkrav.

I ett annat fall återkrävdes 656 000 kronor efter att en kvinna visat sig bo i Somalia, trots att hon fått svenska pensionsutbetalningar.

”När det gäller myndigheter får vi så kallade impulser från bland andra Försäkringskassan, Kronofogden och gränspolisen”, säger kontrollchefen Lisa Nordenhäll.

Samarbetet mellan myndigheter gör att fusket blir allt svårare att komma undan med.

Läs mer: De fick pengar de inte hade rätt till – så avslöjas pensionsfusket. Dagens PS

Ny lista: Här är världens bästa land att pensionera sig i

Vi avslutar veckan med en blick ut i världen.

En ny ranking från Hoxton Wealth visar vilka länder som är bäst att pensionera sig i just nu.

I topp hamnar Cypern, följt av Irland och Malta. Även Portugal, Spanien och Italien finns med på listan.

Rankningen bygger på faktorer som levnadskostnader, skatter, sjukvård och livskvalitet.

Cypern lyfts fram för sina låga skatter på pension, avsaknad av arvsskatt och relativt låga levnadskostnader.

Bakgrunden till listan är att många pensionärer pressas av stigande kostnader i sina hemländer, vilket gör att allt fler ser sig om efter alternativ utomlands.

En liknande trend märks även i Sverige.

Läs vidare här: Ny lista: ​​Här är världens bästa land att pensionera sig i. Dagens PS

Läs också: Tog Göran Persson 258 miljarder från pensionerna? E55

