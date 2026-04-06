Uppmaning till svenskar: Kolla ditt konto – och släng inte dina vitvaror 

Experten: Släng inte dina vitvaror

När vitvaror går sönder väljer många att köpa nytt direkt. Men det kan bli onödigt dyrt, konstaterade reparatören Michael Svensson i veckan.

Reparationer omfattas nämligen av rutavdraget – något som relativt få utnyttjar.

Enligt Michael Svensson är många fel dessutom enkla och billiga att åtgärda.

”Väldigt ofta är det små problem med produkten. I många fall kostar det inte så mycket och den kan leva längre”, säger han.

Genom att laga istället för att köpa nytt kan hushåll spara tusenlappar samtidigt som livslängden på produkterna förlängs.

7 av 10 kan få högre pension

På pensionsfronten har det handlat om sena uttag.

Allt fler svenskar väljer nämligen att jobba längre, något som kan ge stora effekter i plånboken.

”Att skjuta upp uttaget med bara ett år ger både högre intjänande och färre uttagsår”, säger pensionsekonomen Trifa Chireh.

Ett extra arbetsår kan ge mellan 1 900 och 2 300 kronor mer i pension varje månad, livet ut. Arbetar man två år längre kan ökningen bli över 4 000 kronor i månaden.

Samtidigt innebär en tidig pension motsatsen. Den som går i pension före riktåldern riskerar att förlora upp till 3 300 kronor i månaden.

Så mycket sparar svenskarna nu

I veckan släpptes nya siffror som visar att svenskarna i genomsnitt sparar omkring 5 600 kronor i månaden.

Mest sparar personer mellan 30 och 39 år, som lägger undan i snitt 8 838 kronor i månaden. Minst sparar personer över 70 år.

Samtidigt finns stora skillnader mellan könen – män sparar nästan dubbelt så mycket som kvinnor.

Fler planerar också att öka sitt sparande framöver, delvis på grund av det höjda skattefria beloppet på ISK.

”Det har blivit näst intill en folksport bland småsparare”, säger SEB:s privatekonom Américo Fernández.

Pensionsfusket avslöjas – hundratusentals kronor krävs tillbaka

Vi avslutar veckan med pensionsfusk.

Under 2025 stoppades felaktiga utbetalningar på 507 miljoner kronor. Samtidigt krävdes 228 miljoner kronor tillbaka.

I ett uppmärksammat fall upptäcktes att en kvinna bott utomlands i flera år trots att hon fortsatt få svenska pensionsförmåner. Hon blev återbetalningsskyldig för 675 000 kronor.

I ett annat fall handlade det om över 650 000 kronor.

Samarbeten mellan myndigheter gör att fusket blir allt svårare att komma undan med.

