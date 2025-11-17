"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul

Energikostnaderna för bostadsrättsföreningar har ökat kraftigt de senaste åren, och variationerna har gjort det svårt för många styrelser att planera sin ekonomi. Nu lanserar Riksbyggen Energikalkylatorn, ett digitalt verktyg som direkt visar hur mycket energi och pengar just din förening kan spara. I många fastigheter finns en betydande besparingspotential som sällan utnyttjas fullt ut för …

“Passa på-effekten” bränner pengar

Laninge pekar på en psykologisk mekanism som får utgifterna att skena: vi rättfärdigar våra köp med tanken att det “är ju bara jul en gång om året”.

“Förvisso sant, men inte konstigt att det blir dyrt”, konstaterar Laninge.

Han beskriver december som en mental final där många unnar sig mer än planerat och försöker leva upp till vad de tror att andra förväntar sig. Resultatet blir att kortet går “lite för varmt”.

“Julen skapar en ‘passa på effekt’ då vi ofta ursäktar våra köp med sägningar som ‘det är ju bara jul en gång om året’”, säger Laninge.

Jämförelser som kostar pengar

Laninge beskriver också hur sociala jämförelser spär på konsumtionen. Julens tempo gör att många fattar beslut på känsla, samtidigt som vi speglar oss i andras tillrättalagda bilder av “den perfekta julen”.

“Stress i sig är katastrofalt för vår beslutsfattande. Det blir mer magkänsla, kortsiktigt än genomtänkt. Lägg sen till människans ovana att jämföra oss med fel saker och personer. Det blir lätt så att vi jämför oss med orimliga referenspunkter och tror att normen för hur en jul ska se ut och kosta är betydligt dyrare än vi har råd med”, säger Laninge.

Många känner press inför julens kostnader, både i tid och pengar. (Foto: Arkivbild/Claudio Bresciani / TT)

Mer än var tionde julfirare (12 procent) uppger dessutom att “känslan av att behöva skapa en perfekt jul” är särskilt stressande, något som ofta drabbar kvinnor och småbarnsföräldrar som försöker få ihop både tid och ekonomi.

Knepet som faktiskt fungerar

För att undvika att december blir en ekonomisk chock rekommenderar Laninge ett enkelt men effektivt beteendeknep: skriv upp allt du köper. Han menar att ett tydligt kostnadstak och löpande anteckningar ger betydligt bättre kontroll än att “köpa på känsla”.

“I år är det arbetstagarens jul så glöm inte bort att det är många lediga dagar som ska fyllas. När du inhandlar saker och klappar till julen skriver du ned vad det är, till vem och vad det kostade. Ett enkelt sätt att inte bli fartblind lagom till dan före doppardagen”, säger han.

Privatekonomen Arturo Arques lyfter en annan viktig aspekt: att börja planera i god tid och sätta en julbudget innan utgifterna drar i gång.

“Se till att göra en budget redan nu så slipper du leve som en kyrkråtta i januari”, sa Arques i Swedbanks Aktiellt.

Genom att planera sina köp, ställa frågor som ”Behöver jag det här?” eller ”Skulle jag köpa det om det inte var på rea?” minskar risken också både för ångerköp och skuldfälla.

Laninge betonar att anteckningsknepet dessutom lägger grunden för nästa års jul:

“Kör du anteckningsknepet har du en perfekt grund för julen 2026”, säger han.

