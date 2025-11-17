Dagens PS
"Passa på-effekten" som tömmer ditt konto i jul

Många känner press inför julens kostnader, och impulsiva köp gör kontot tunnare än planerat.
Många känner press inför julens kostnader, och impulsiva köp gör kontot tunnare än planerat. (Foto: Tomas Oneborg / SvD/TT)
Linn Kolar
Linn Kolar
Uppdaterad: 17 nov. 2025Publicerad: 17 nov. 2025

Julen närmar sig och risken är stor att svenskarna bränner mer pengar än planerat. Flera psykologiska mekanismer gör december till en av årets dyraste månader.

En färsk undersökning visar att svenskarna planerar att lägga omkring 3 050 kronor på julklappar i år.

Samtidigt känner åtta av tio stress inför högtiden. Den kombinationen kan göra december till en månad där både kontroll och kostnader lätt rinner iväg, och där många går in i januari med betydligt tunnare konton.

Nu förklarar sparpsykologen Niklas Laninge varför, och hur man slipper en ekonomisk baksmälla efter nyår.

Missa inte: Därför kan ditt sparande bli din största livsmiss. Dagens PS

Svenskarna stressar – och spenderar

Snart är det jul igen, en högtid fylld av gemenskap, men också av växande stress. En ny YouGov-undersökning visar att presentinköp (33 procent), ekonomisk press (28 procent) och trängsel i handeln (20 procent) är de största källorna till julstress.

Laninge menar att stressen kraftigt försämrar vår förmåga att fatta ekonomiska beslut, och att december därför är extra riskfylld.

Han beskriver december som en månad full av små och stora kostnader, från pynt och julmat till luciautstyrslar och spontanköp, som tillsammans gör det svårt att hålla koll på helheten.

Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti.
Niklas Laninge är sparpsykolog på spartjänsten Opti. (Foto: Opti)
Samtidigt trycker handeln ut reor och uppmaningar att “passa på” i nästan varje butik.

“December är som gjord för att vi ska tappa kontrollen”, säger Laninge, till Dagens PS i ett mejl.

“Passa på-effekten” bränner pengar

Laninge pekar på en psykologisk mekanism som får utgifterna att skena: vi rättfärdigar våra köp med tanken att det “är ju bara jul en gång om året”.

“Förvisso sant, men inte konstigt att det blir dyrt”, konstaterar Laninge.

Han beskriver december som en mental final där många unnar sig mer än planerat och försöker leva upp till vad de tror att andra förväntar sig. Resultatet blir att kortet går “lite för varmt”.

“Julen skapar en ‘passa på effekt’ då vi ofta ursäktar våra köp med sägningar som ‘det är ju bara jul en gång om året’”, säger Laninge.

Jämförelser som kostar pengar

Laninge beskriver också hur sociala jämförelser spär på konsumtionen. Julens tempo gör att många fattar beslut på känsla, samtidigt som vi speglar oss i andras tillrättalagda bilder av “den perfekta julen”.

“Stress i sig är katastrofalt för vår beslutsfattande. Det blir mer magkänsla, kortsiktigt än genomtänkt. Lägg sen till människans ovana att jämföra oss med fel saker och personer. Det blir lätt så att vi jämför oss med orimliga referenspunkter och tror att normen för hur en jul ska se ut och kosta är betydligt dyrare än vi har råd med”, säger Laninge.

Kvinna ser stressad ut medan hon räknar räkningar inför julen.
Många känner press inför julens kostnader, både i tid och pengar. (Foto: Arkivbild/Claudio Bresciani / TT)

Mer än var tionde julfirare (12 procent) uppger dessutom att “känslan av att behöva skapa en perfekt jul” är särskilt stressande, något som ofta drabbar kvinnor och småbarnsföräldrar som försöker få ihop både tid och ekonomi.

Knepet som faktiskt fungerar

För att undvika att december blir en ekonomisk chock rekommenderar Laninge ett enkelt men effektivt beteendeknep: skriv upp allt du köper. Han menar att ett tydligt kostnadstak och löpande anteckningar ger betydligt bättre kontroll än att “köpa på känsla”.

“I år är det arbetstagarens jul så glöm inte bort att det är många lediga dagar som ska fyllas. När du inhandlar saker och klappar till julen skriver du ned vad det är, till vem och vad det kostade. Ett enkelt sätt att inte bli fartblind lagom till dan före doppardagen”, säger han.

Privatekonomen Arturo Arques lyfter en annan viktig aspekt: att börja planera i god tid och sätta en julbudget innan utgifterna drar i gång.

“Se till att göra en budget redan nu så slipper du leve som en kyrkråtta i januari”, sa Arques i Swedbanks Aktiellt.

Genom att planera sina köp, ställa frågor som ”Behöver jag det här?” eller ”Skulle jag köpa det om det inte var på rea?” minskar risken också både för ångerköp och skuldfälla.

Laninge betonar att anteckningsknepet dessutom lägger grunden för nästa års jul:

“Kör du anteckningsknepet har du en perfekt grund för julen 2026”, säger han.

Läs även: Så överlever du årets fattigaste månad – och sparar tusenlappar. Dagens PS

Linn Kolar
Linn Kolar

Nyfiken skribent som bevakar privatekonomi, världen och finans – gärna med fokus på hur det stora påverkar det lilla. Trivs särskilt bra med att skriva tillgängliga och engagerande texter för en bred publik med nyfikenhet på ekonomi och omvärld.

