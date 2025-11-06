Trenden som kan rädda din plånbok i jul

I fjol låg svenskarnas julbudget på 6 769 kronor. Det är en ökning på hela 13 procent jämfört med julen innan.

Det innebär i sin tur att många, även detta år, kommer inleda det nya året med en ekande tom plånbok.

Men det finns ett sätt att komma undan både stressen och tomma konton.

Trenden kallas slow shopping – och går ut på att göra precis tvärtom mot vad butikerna vill.

Vänta i 24-48 timmar

Det hela handlar om att handla långsammare och tänka efter före. Istället för att klicka hem allt på Black Friday handlar det om att planera och vänta – för att i slutändan bara köpa det man verkligen behöver.

“Slow shopping är en medveten inställning till konsumtion som uppmuntrar människor att ta sin tid och fatta genomtänkta beslut”, skriver Yahoo Finance.

I praktiken betyder det att man väntar 24-48 timmar innan man genomför ett köp, gör en lista i förväg och för vissa – undersöker företagens värderingar innan man handlar.