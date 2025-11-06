Julen närmar sig – och med den årets kanske dyraste månad. Samtidigt sprider sig en nygammal trend, en som kan bromsa både stressen och utgifterna.
Trenden som kan rädda din plånbok i jul
Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast
Förutsättningarna för att sälja sin bostad med vinst skiljer sig mellan olika delar av marknaden. Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade data från SBAB att marknaden för ettor är svagast av alla bostadstyper. Och bättre har det inte blivit. Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har …
Svenskarna lämnar Hemnet och kontanterna försvinner
Bostadsmarknaden skakar, kontanterna försvinner och hushållen, ja, de lever med en ekonomisk baksmälla. Det har varit en vecka där flera gamla sanningar satts på prov. Hemnet, som dominerat bostadsmarknaden i årtionden, tappar mark till konkurrenter. Samtidigt slår en ny rapport fast att Sverige nu är ett kontantlöst land. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa, privatekonomiska …
Svenskarna lämnar Hemnet: "Gräver sin egen grav"
Hemnet har länge dominerat svensk bostadsmarknad. Men nu tyder utvecklingen på att glansen så sakta börjar falna. Dagens PS kunde rapportera om utvecklingen redan i somras. Då var smärtgränsen nådd, menade mäklarna. ”Spekulanterna har insett att många av de bästa bostäderna ofta säljs innan de når Hemnet och har ändrat sitt sökbeteende därefter”, säger nu …
Vill du lyxa till det som pensionär? Så mycket pengar krävs
Bil, sommarstuga och resor.. hur stor pension krävs egentligen för att man ska kunna unna sig lite guldkant? Svensk pension är inte som den en gång var. Faktum är att den allmänna pensionen har minskat från drygt 60 till 43 procent av slutlönen vilket idag innebär att 7 av 10 pensionärer inte klarar sig på …
Så får du högre lön nästa år
Nytt år och nya lönemöjligheter. Men hur gör man egentligen för att lyckas? Karriärexperten Sho Dewan menar att det handlar om förberedelse, bevis och självförtroende. ”Att förhandla om en löneökning kan kännas skrämmande, men med förberedelser, självförtroende och tydliga argument blir det ett professionellt samtal snarare än en konfrontation”, skriver han i Forbes. Följande steg …
I fjol låg svenskarnas julbudget på 6 769 kronor. Det är en ökning på hela 13 procent jämfört med julen innan.
Det innebär i sin tur att många, även detta år, kommer inleda det nya året med en ekande tom plånbok.
Men det finns ett sätt att komma undan både stressen och tomma konton.
Trenden kallas slow shopping – och går ut på att göra precis tvärtom mot vad butikerna vill.
Vänta i 24-48 timmar
Det hela handlar om att handla långsammare och tänka efter före. Istället för att klicka hem allt på Black Friday handlar det om att planera och vänta – för att i slutändan bara köpa det man verkligen behöver.
“Slow shopping är en medveten inställning till konsumtion som uppmuntrar människor att ta sin tid och fatta genomtänkta beslut”, skriver Yahoo Finance.
I praktiken betyder det att man väntar 24-48 timmar innan man genomför ett köp, gör en lista i förväg och för vissa – undersöker företagens värderingar innan man handlar.
D&G Aktiefond investerar långsiktigt i framtidens svenska kvalitetsbolag
Vilka svenska bolag kommer att bli morgondagens vinnare – och hur hittar man dem innan marknaden gör det? För Simon Peterson, fondförvaltare på Carnegie Fonder, handlar det om att förstå bolagen på djupet och våga tänka långsiktigt. – Vi vill hitta välskötta bolag som kan skapa värde för sparare många år framöver. Det kräver att …
Unikt erbjudande: Häng med på världens bästa kryssning
Det är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som tar dig …
Perfekta julklappen: Bo Kaspers, middag och en natt på boutiquehotell
Våren 2026 firar Bo Kaspers Orkester 35 år på scen med den storslagna jubileumsshowen Il magnifico på Göta Lejon. En föreställning som inte bara är en konsert – utan en musikalisk livsresa genom tre decennier av kärlek, sorg, nyfikenhet och svensk melankoli. Perfect Weekend kan nu exklusivt erbjuda ett komplett weekendpaket med biljett till föreställningen, …
Tre hav, tre världar – och tre drömresor
Perfect Weekend presenterar tre drömresor. Våren 2026 års mest lockande kryssningar, handplockade för dig som vill kombinera bekvämlighet, äventyr och förstklassig mat. Här är resorna där du slipper stress, men aldrig upplevelser. Från Atlanten till Lissabon – med Royal Caribbean För dig som älskar havsbris, tapas och arkitektur i världsklass väntar en sju nätters resa …
Glöm turistfällorna – här är weekendresan som visar London på riktigt
Upplev London som en local – på cykel, med kaffe i handen och kultur i sikte.Följ med Perfect Weekends redaktör Viggo Cavling och resexperten Linda Iliste på en tredagarsresa fylld av design, vin, marknader och samtal i östra London i mars och maj 2026.Du bor på Bob W Tower Hill Studios, deltar i en liten …
73 procent har redan testat
På andra sidan Atlanten har trenden vuxit. Enligt en undersökning uppgav 73 procent av de tillfrågade att de använde slow shopping under julen 2024.
De främsta skälen?
Att köpa färre men mer genomtänkta saker, ta sig tid att jämföra priser och att faktiskt hitta bättre erbjudanden i lugn och ro.
Låt dig inte luras av reor
Samtidigt gör handeln allt för att stressa fram köp. Skyltar som “begränsat erbjudande” eller “endast idag” får många att tro att de annars missar chansen. Men många av dessa kampanjer upprepas flera gånger om.
För att genomskåda fejkade kampanjer och bluffreor – där butiker höjer priserna inför rean eller återanvänder samma “endast idag”-erbjudande – kan du bland annat kolla prishistoriken på Pricerunner och Prisjakt, där du kan se hur priset har förändrats över tid.
Det kanske viktigaste tipset, i sann slow shopping-anda, är dock att tänka efter före. Låt inte butikerna stressa dig till köp. Jämför priset och fundera på om du verkligen behöver varan.
Köp mindre – må bättre
Att handla långsamt är inte bara ett sätt att spara pengar. Det är också ett sätt att må bättre.
Genom att planera sina köp, ställa frågor som ”Behöver jag det här?” eller ”Skulle jag köpa det om det inte var på rea?” minskar risken både för ångerköp och skuldfälla.
Slow shopping handlar om att köpa med självkontroll, eftertanke och värderingar.
Och kanske är det just det som gör årets jul lite lugnare (och kontoutdraget liiiite snällare).
Trenden som kan rädda din plånbok i jul
"En skatt på amerikaner" – kan stoppa Trumps tullplan
Är tullar en sorts skatt på amerikaner? Flera i Högsta domstolen menar det. I så fall måste Donald Trump tänka om rejält. För företag och politiker runt om i världen har året präglats av president Donald Trumps omfattande tullar. Men är de lagliga? Det är frågan som USA:s högsta domstol ska ta ställning till. Under …
Netflix knep: Så avslöjar du en idiot redan i receptionen
Den tidigare HR-chefen på Netflix, Jessica Neal, har en enkel men effektiv metod för att undvika "briljanta men outhärdliga" kollegor. Den börjar redan i receptionen. När hon arbetade som HR-chef på Netflix gav hon receptionisten ett uppdrag: "Berätta vem som beter sig som en idiot mot dig". Ett uppdrag som skulle visa sig bli ett …
Låginkomstagare ratar McDonalds
Det är tummen ned för McDonalds bland låginkomsttagare. Det visar bolagets senaste kvartalsrapport. ”Vi måste få kunderna tillbaka”, säger bolagets vd. McDonalds tappar sina låginkomstkunder. Orsaken är höjda priser. Något som kundkategorin inte klarar av att möta, berättar Fast Company. Enligt siffror från senaste kvartalet handlar det om så mycket som en halvering av kunder …
Efterrätten som fått världen att dregla
Det började som ett enkelt experiment i ett nordiskt kök – och slutade som en global baktrend med en ny efterrätt. Liisa Westerbergs mockakladdkaka, med sin sammetslena kaffefyllning och glansiga chokladglasyr, har fått miljoner att vispa, slicka skålar och dela sina verk på nätet. En kaka så god att den nästan borde förbjudas – men …