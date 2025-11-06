Dagens PS
Trenden som kan rädda din plånbok i jul

Shopping
Är det läge att sakta ner en aning? (Foto: Mikaela Landeström/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Julen närmar sig – och med den årets kanske dyraste månad. Samtidigt sprider sig en nygammal trend, en som kan bromsa både stressen och utgifterna. 

I fjol låg svenskarnas julbudget på 6 769 kronor. Det är en ökning på hela 13 procent jämfört med julen innan.

Det innebär i sin tur att många, även detta år, kommer inleda det nya året med en ekande tom plånbok

Men det finns ett sätt att komma undan både stressen och tomma konton. 

Trenden kallas slow shopping – och går ut på att göra precis tvärtom mot vad butikerna vill.

Vänta i 24-48 timmar 

Det hela handlar om att handla långsammare och tänka efter före. Istället för att klicka hem allt på Black Friday handlar det om att planera och vänta – för att i slutändan bara köpa det man verkligen behöver.

“Slow shopping är en medveten inställning till konsumtion som uppmuntrar människor att ta sin tid och fatta genomtänkta beslut”, skriver Yahoo Finance.

I praktiken betyder det att man väntar 24-48 timmar innan man genomför ett köp, gör en lista i förväg och för vissa – undersöker företagens värderingar innan man handlar.

73 procent har redan testat

På andra sidan Atlanten har trenden vuxit. Enligt en undersökning uppgav 73 procent av de tillfrågade att de använde slow shopping under julen 2024.

De främsta skälen?

Att köpa färre men mer genomtänkta saker, ta sig tid att jämföra priser och att faktiskt hitta bättre erbjudanden i lugn och ro.

Shopping
Handeln gör allt för att stressa (Foto: Christine Olsson/TT)

Låt dig inte luras av reor

Samtidigt gör handeln allt för att stressa fram köp. Skyltar som “begränsat erbjudande” eller “endast idag” får många att tro att de annars missar chansen. Men många av dessa kampanjer upprepas flera gånger om. 

För att genomskåda fejkade kampanjer och bluffreor – där butiker höjer priserna inför rean eller återanvänder samma “endast idag”-erbjudande – kan du bland annat kolla prishistoriken på Pricerunner och Prisjakt, där du kan se hur priset har förändrats över tid. 

Det kanske viktigaste tipset, i sann slow shopping-anda, är dock att tänka efter före. Låt inte butikerna stressa dig till köp. Jämför priset och fundera på om du verkligen behöver varan. 

Köp mindre – må bättre

Att handla långsamt är inte bara ett sätt att spara pengar. Det är också ett sätt att må bättre.

Genom att planera sina köp, ställa frågor som ”Behöver jag det här?” eller ”Skulle jag köpa det om det inte var på rea?” minskar risken både för ångerköp och skuldfälla.

Slow shopping handlar om att köpa med självkontroll, eftertanke och värderingar.

Och kanske är det just det som gör årets jul lite lugnare (och kontoutdraget liiiite snällare).

Jul
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
