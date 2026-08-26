Parkeringsmomsen skjuts upp – bostadsrättsföreningarna får tid att förbereda sig

Pressas ekonomiskt

Finansminister Elisabeth Svantesson har pekat på att parkeringskostnaden kan bli betydande för familjer som är beroende av bil och som redan pressats av de senaste årens ekonomiska utveckling.

För en parkeringsplats som i dag kostar 1 000 kronor i månaden kan 25 procents moms, om hela skatten förs vidare till medlemmen, innebära att priset stiger till 1 250 kronor.

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“En del fastighetsägare vi har pratat med tror att det blir för dyrt för deras hyresgäster. De förväntar sig att en hel del säger upp sin parkeringsplats och att de får vakanser. Det blir tyvärr en dominoeffekt som drabbar hyresgästerna eftersom det påverkar fastighetsägarnas utrymme att renovera och underhålla bostäderna”, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, till Hem & Hyra.

Momsregistrera parkeringsverksamheten

Om reglerna träder i kraft enligt Skatteverkets nuvarande plan kommer många föreningar att behöva momsregistrera parkeringsverksamheten, se över avtal och hantera momsredovisning.

Att parkeringsmomsen nu skjuts upp innebär en välbehövlig andningspaus för Sveriges bostadsrättsföreningar som redan ser höga kostnader inom exempel driftkostnader, berättar Privata Affärer.

”Elkostnaderna är fortfarande höga jämfört med för ett år sedan och fortsätter att vara en av de stora utmaningarna i budgeten för många föreningar, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.

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