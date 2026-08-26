Sveriges bostadsrättsföreningar får mer tid på sig innan den omstridda momsen på parkeringsplatser börjar tillämpas. Skatteverket har skjutit fram förändringen till den 1 april 2027, samtidigt som regeringen utreder om reglerna kan ändras för att undvika kraftigt ökade kostnader för hushållen.
Parkeringsmomsen skjuts upp – bostadsrättsföreningarna får tid att förbereda sig
Tidigare har parkeringsplatser i många fall betraktats som en naturlig del av bostaden och därmed omfattats av momsfri uthyrning.
Men efter flera nya domar inom EU anser Skatteverket nu att parkeringsplatser bör ses som en separat tjänst som ska beskattas för sig.
Skatteverkets besked om att hyrda parkeringsplatser vid bostaden ska omfattas av 25 procent moms har väckt en rejäl diskussion.
Det innebär att hyresgäster som hyr p-plats av sin hyresvärd kan förvänta sig en kraftig kostnadsökning framöver.
Förändringen skulle ursprungligen ha börjat gälla den 1 april 2026.
Datumet för parkeringsmomsen flyttas fram
Datumet flyttades först till oktober 2026 och har nu skjutits fram ytterligare ett halvår, till den 1 april 2027.
Bakom den senaste respiten ligger ett initiativ från regeringen. Finansdepartementet tillsatte i mars en utredning som ska undersöka möjligheten att ändra lagstiftningen och utredningen ska redovisas senast den 22 december 2026.
Pressas ekonomiskt
Finansminister Elisabeth Svantesson har pekat på att parkeringskostnaden kan bli betydande för familjer som är beroende av bil och som redan pressats av de senaste årens ekonomiska utveckling.
För en parkeringsplats som i dag kostar 1 000 kronor i månaden kan 25 procents moms, om hela skatten förs vidare till medlemmen, innebära att priset stiger till 1 250 kronor.
“En del fastighetsägare vi har pratat med tror att det blir för dyrt för deras hyresgäster. De förväntar sig att en hel del säger upp sin parkeringsplats och att de får vakanser. Det blir tyvärr en dominoeffekt som drabbar hyresgästerna eftersom det påverkar fastighetsägarnas utrymme att renovera och underhålla bostäderna”, säger Ulrika Hansson, skattejurist på Fastighetsägarna Sverige, till Hem & Hyra.
Momsregistrera parkeringsverksamheten
Om reglerna träder i kraft enligt Skatteverkets nuvarande plan kommer många föreningar att behöva momsregistrera parkeringsverksamheten, se över avtal och hantera momsredovisning.
Att parkeringsmomsen nu skjuts upp innebär en välbehövlig andningspaus för Sveriges bostadsrättsföreningar som redan ser höga kostnader inom exempel driftkostnader, berättar Privata Affärer.
”Elkostnaderna är fortfarande höga jämfört med för ett år sedan och fortsätter att vara en av de stora utmaningarna i budgeten för många föreningar, säger Jenny Söderberg, ekonomisk expert på SBC.
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