Till salu: Herrgården med egen strand och hemliga gångar under marken 

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Men det är knappast själva huset som är annonsens mest uppseendeväckande del.

På vägen genom skogen mot den privata stranden passerar den nya ägaren nämligen både en medeltida slottsruin och gamla underjordiska gångar. Enligt mäklaren leder gångarna vidare till en stor grotta.

Det är med andra ord en bostad för den som tycker att vinkällare och dubbelgarage känns lite väl vardagligt.

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En herrgård med plats för många

Dunkerron House uppfördes under mitten av 1800-talet och omfattar 579 kvadratmeter. Här finns åtta sovrum och tio badrum.

Ett av sovrummen ligger på bottenvåningen. De övriga sju finns en trappa upp och har samtliga egna badrum samt utsikt över trädgården, skogen eller de omgivande bergen.

På bottenplanet ligger flera stora sällskapsrum med traditionella öppna spisar. Det finns även ett inglasat uterum, ett spelrum, ett kontor och en bar.

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Den formella matsalen rymmer upp till 16 personer. Från spelrummet öppnas dubbeldörrarna direkt mot gräsmattan, med utsikt över slottsruinen och den muromgärdade trädgården.

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