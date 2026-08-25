En privat strand, en medeltida slottsruin och hemliga gångar som leder till en grotta. Den irländska herrgården Dunkerron House är ingen vanlig bostad – och nu kan hela egendomen bli din.
Till salu: Herrgården med egen strand och hemliga gångar under marken
Den som tröttnat på grannar får här gott om utrymme att dra sig undan.
Utanför kuststaden Kenmare på sydvästra Irland ligger Dunkerron House, en viktoriansk herrgård omgiven av närmare 20 hektar skog. Nu är den historiska egendomen till salu för 2,45 miljoner euro, drygt 27 miljoner kronor.
Vill du få dagens viktigaste nyheter direkt i inkorgen?
Men det är knappast själva huset som är annonsens mest uppseendeväckande del.
På vägen genom skogen mot den privata stranden passerar den nya ägaren nämligen både en medeltida slottsruin och gamla underjordiska gångar. Enligt mäklaren leder gångarna vidare till en stor grotta.
Det är med andra ord en bostad för den som tycker att vinkällare och dubbelgarage känns lite väl vardagligt.
Läs även: Köp ett 500 år gammalt slott – tre miljoner dyrare än Stockholmsvillan. Dagens PS
En herrgård med plats för många
Dunkerron House uppfördes under mitten av 1800-talet och omfattar 579 kvadratmeter. Här finns åtta sovrum och tio badrum.
Ett av sovrummen ligger på bottenvåningen. De övriga sju finns en trappa upp och har samtliga egna badrum samt utsikt över trädgården, skogen eller de omgivande bergen.
På bottenplanet ligger flera stora sällskapsrum med traditionella öppna spisar. Det finns även ett inglasat uterum, ett spelrum, ett kontor och en bar.
Den formella matsalen rymmer upp till 16 personer. Från spelrummet öppnas dubbeldörrarna direkt mot gräsmattan, med utsikt över slottsruinen och den muromgärdade trädgården.
Missa inte: Stängde Norges största flygplats – fick 72 000 kronor mer i lön. Dagens PS
Hemliga gångar mot stranden
Utomhus fortsätter egendomen att dra på.
Skogsstigar leder genom markerna och ner till en privat strand vid Kenmare Bay. Längs vägen finns de gamla underjordiska gångarna, som i annonsen beskrivs som en så kallad souterrain – ett underjordiskt byggnadsverk som förekommer vid historiska bosättningar på Irland.
Där finns också ruinerna av Dunkerron Castle. Mäklaren Lisney daterar slottet till 1100-talet.
På området finns dessutom en muromgärdad trädgård och tre mindre bostadshus. De behöver renoveras, men kan enligt mäklaren användas som exempelvis gästbostäder eller personalboenden – förutsatt att nödvändiga tillstånd beviljas.
Hyrdes ut för 1 408 euro natten
Dunkerron House har tidigare drivits som bed and breakfast. På senare tid har ägarna använt herrgården både som semesterbostad och för uthyrning via Airbnb.
Priset för en natt låg då på 1 408 euro, enligt The Times. Trots den rejäla prislappen hade boendet ett betyg på 4,89 av 5.
Den nya ägaren behöver dock räkna med vissa mindre romantiska detaljer. Herrgården värms med gas och har energiklass E1. De tre mindre husen på området är dessutom i behov av upprustning.
Å andra sidan är det svårt att hitta ett nyare energieffektivt hus där både en strand, en grotta och en medeltida slottsruin följer med i köpet.
Här hittar du annonsen.
Kolla in andra drömboenden:
Ovanliga huset börjar flyta när vattnet stiger – nu är det till salu. Dagens PS
Nu kan du byta villan mot ett eget slott – med tre sjöar och egen kust. Dagens PS
Slott till salu: Så mycket kostar det att köpa – och driva. Dagens PS
Läs också: Bill Gates köper upp jordbruk – därför kan det inte hända i Sverige. Realtid