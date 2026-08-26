Skilsmässoadvokaten: Ställ den här frågan på tredje dejten

2. Hur hanterade du din första ekonomiska överraskning?

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Oväntade utgifter säger en hel del om hur en människa fungerar under press.

Vissa har en buffert och tar tag i problemet. Andra lånar till hög ränta, vänder sig till familjen eller försöker låtsas som att räkningen inte existerar.

Hur dejten tidigare har hanterat ekonomiska bakslag kan ge en fingervisning om hur personen kommer att möta framtida problem, även sådana som ni eventuellt behöver lösa tillsammans.

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3. Hur pratade dina föräldrar om pengar?

Våra pengavanor formas till stor del under uppväxten, skriver Combs.

Den som kommer från ett hem där ekonomi aldrig diskuterades kan känna skam eller obehag inför ämnet. Personen kan också bli defensiv eller undvika öppna samtal om pengar.

I andra änden finns den som aldrig fick höra ett nej och alltid hade tillgång till föräldrarnas kreditkort. Det kan enligt advokaten skapa en känsla av ekonomisk självklarhet som senare leder till konflikter.

Ett möjligt varningstecken är en partner som ser din lön som gemensam, men den egna lönen som privat.

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4. Vad unnade du dig när du började tjäna pengar?

Det första större köpet kan avslöja en hel del, menar Combs.

Den som betalade av en skuld kanske är en sådan som prioriterar trygghet. En resa kan peka mot en förkärlek för upplevelser, medan en dyr bil eller annan lyxvara kan tyda på att status väger tungt.

Poängen är inte att ett visst svar automatiskt är rätt eller fel. Frågan visar snarare vilka ekonomiska prioriteringar personen har och hur dessa kan påverka relationen om inkomsterna växer.

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5. Vad sparar du till?

Till sist riktar vi blicken framåt.

En kontantinsats, pension, ett företag eller ett sparande till eventuella barn kan tyda på långsiktig planering. En jorden runt-resa kan visa att upplevelser prioriteras framför prylar. En lyxbil kan säga något annat.

Och om personen inte har något ekonomiskt mål alls? Ja, även det är ett svar.

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Combs poäng är inte att den tredje dejten ska förvandlas till en kreditprövning. Det handlar om att tidigt förstå om två personer har någorlunda förenliga mål, vanor och förväntningar.

Lite mindre mystik över notan i början kan helt enkelt innebära betydligt färre obehagliga överraskningar senare.

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