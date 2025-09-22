Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”

Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade höstbudgeten under en pressträff på Rosenbad på måndagen
Finansminister Elisabeth Svantesson presenterade höstbudgeten under en pressträff på Rosenbad på måndagen (Foto: Fredrik Sandberg/TT)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 22 sep. 2025Publicerad: 22 sep. 2025

Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi.

Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt jobbskatteavdrag, 15,94 miljarder till sänkt matmoms och 6,52 miljarder till sänkt elskatt. 

ANNONS

”Det är självmål”, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson förra veckan och reagerade inte minst på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension. 

Även den sänkta skatten för pensionärer har mött kritik. 

”Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt. Vi befarar att en stor grupp pensionärer helt enkelt har för låg pension för att få del av regeringens stöd”, sa Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna, till E55.

C: ”Ett gigantiskt sms-lån”

Centerpartiets Martin Ådahl är en av de skarpaste kritikerna, rapporterar SVT. Han kallade budgeten för ”en slags sista minuten panik-budget. Ett gigantiskt sms-lån från det svenska folket”.

Enligt Ådahl gör regeringen för lite åt arbetslösheten, som beräknas drabba en halv miljon människor. Han menar att politiken till och med förvärrat läget.

”Då är det inte så konstigt att man får den här höga arbetslösheten”, sa han och pekade på att regeringen ökat kostnaderna för att anställa med 7 miljarder kronor.

ANNONS

Han riktade också hård kritik mot klimatpolitiken: ”Jag har sekundärskam för regeringen för att vi ligger så illa till med klimatmålen”. 

Regeringen
”En slags sista minuten panik-budget”, säger Martin Ådahl (Foto: Jonas Ekströmer/TT)
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Partner

Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil

26 aug. 2025
Relevance växer
Spela klippet
PS Partner

Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”

14 aug. 2025

V: ”En svindlar-regering”

Vänsterpartiets Ida Gabrielsson sparade inte heller hon på orden när hon kommenterade budgeten.

”Det är en svindlar-regering som vi har”, sa hon på pressträffen.

Hon menar att regeringen ”tömmer statskassan och låter sjukvården betala”. Att inga generella statsbidrag till välfärden betalas ut beskriver hon som ett svek: 

”Man har cementerat lågkonjunkturen genom en cynisk politik”. 

S: ”Avskedbudget”

Även Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg gick hårt åt regeringen. Han kallade den för ”SD-regeringens avskedbudget”.

ANNONS

 ”Det är en budget som summerar en mandatperiod där Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson har haft ansvar för landet”, sa Damberg och tillade: ”Sverige och svenska folket har blivit fattigare”. 

Han fortsatte: ”Det är märkligt hur nöjd finansministern är. Men med tanke på hur verkligheten ser ut skulle jag snarare förväntat mig en ursäkt från finansministern till svenska folket”. 

MP: ”Regeringen har gett upp”

Miljöpartiet fokuserade i sin kritik, inte helt oväntat, på klimatet. Janine Alm Ericson beskrev budgeten som ett tecken på att regeringen ”gett upp”.

 ”Vi ser siffertrixande i stället för att sänka utsläppen. Klimatkrisen accelererar men regeringen eldar på”, sa hon.

Hon efterlyste satsningar som ger effekt här och nu, snarare än en långsiktig satsning på ny kärnkraft: 

”Det vi behöver är sådant som minskar utsläppen här och nu och inte någon gång kanske om flera decennier”. 

Regeringen har ”gett upp”, konstaterade Janine Alm Ericson
Regeringen har ”gett upp”, konstaterade Janine Alm Ericson (Foto: Jonas Ekströmer/TT)

Organisationer: ”Saknas jobbpolitik”

ANNONS

Även fack och arbetsgivarorganisationer är kritiska. Saco pekar på bristen på en långsiktig skattereform och åtgärder för fler jobb.

”Utan jobbtillväxt och ett långsiktigt skattesystem riskerar välfärden att försvagas och kompetens att gå förlorad”, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till SVT

Arbetsgivarorganisationen Almega anser att det är bra att hushåll får stöd, men att företagen lämnats i sticket.

”Bidragsreformen … är nödvändig för att bryta utanförskapet i hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Den måste dock kombineras med åtgärder för att skapa fler jobb”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.

Här kan du läsa mer om skattesänkningarna i höstbudgeten.

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
HöstbudgetKritikregeringen
Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

ANNONS
Ledarskapsevent - Beteendeförändring 
Astrakan logo

Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.

 Läs mer och boka
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

ANNONS
ANNONS