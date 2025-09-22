Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”

Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi.

Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt jobbskatteavdrag, 15,94 miljarder till sänkt matmoms och 6,52 miljarder till sänkt elskatt.

”Det är självmål”, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson förra veckan och reagerade inte minst på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension.

Även den sänkta skatten för pensionärer har mött kritik.

”Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt. Vi befarar att en stor grupp pensionärer helt enkelt har för låg pension för att få del av regeringens stöd”, sa Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna, till E55.

C: ”Ett gigantiskt sms-lån”

Centerpartiets Martin Ådahl är en av de skarpaste kritikerna, rapporterar SVT. Han kallade budgeten för ”en slags sista minuten panik-budget. Ett gigantiskt sms-lån från det svenska folket”.

Enligt Ådahl gör regeringen för lite åt arbetslösheten, som beräknas drabba en halv miljon människor. Han menar att politiken till och med förvärrat läget.

”Då är det inte så konstigt att man får den här höga arbetslösheten”, sa han och pekade på att regeringen ökat kostnaderna för att anställa med 7 miljarder kronor.

Han riktade också hård kritik mot klimatpolitiken: ”Jag har sekundärskam för regeringen för att vi ligger så illa till med klimatmålen”.