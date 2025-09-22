Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden.
Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Mest läst i kategorin
Sex riksdagspartier vill se storreform – comeback för fastighetsskatten?
Fastighetsskatten var älskad av ekonomerna men hatad av folket. Snart två decennier efter att den avskaffade är den fortfarande ett hett diskussionsämne. Skatten kom till i den omfattande svenska skattereformen 1991 – och nu är en stor majoritet av riksdagspartierna positiva till en ny storreform visar en enkät från Svenska Dagbladet. Läs även: Börsraketens vd: …
Han sänkte din pension – så får du 90 000 i lägre skatt
En ”rabatt” från Göran Perssons tid gör att du får lägre pension än utlovat. Samtidigt kan du tack vare nya regler få upp till 92 000 kronor i lägre skatt på pensionen. I veckan har vi även visat hur tajming och små beslut kan ge helt olika utfall i plånboken. Nedan sammanfattar veckans mest lästa …
Så sparar svenskarna nu – experterna förbluffade
Svenskarnas sparande har tagit en oväntad vändning. En ny analys från SCB visar ett skifte som får experter att reagera. På bara fem år har svenska hushåll gått från att låna mer än de sparar till att bygga upp buffertar. Nu skiftar också det svenska sparandet mot en ny riktning. Bankkontot tappar mark medan fonder …
Bakslag: Nu är det svårare att sälja hus i Sverige
Den svenska bostadsmarknaden tappade fart i augusti. Enligt SBAB och Boolis månatliga rapport Bomarknadstempen blev det svårare att sälja hus, vilket drog ner temperaturen på marknaden. Bostadsmarknaden präglas av oro. Osäkerheten har bitit sig fast hos svenskarna medan ett skakigt världsläge med krig och handelspolitisk turbulens har lagt en våt filt över hushållens flyttplaner. Nu …
Hit ska du resa om du vill resa billigt i höst
Lagom till hösten våras det för svalare temperaturer, färre turister – och betydligt billigare flygbiljetter. Höstlov, potatislov, allhelgonalov och läslov. Vi kan konstatera att kärt lov har många namn. Vi kan också konstatera att det är ett lov då många svenskar planerar att fly mörker och regn till varmare breddgrader. Och det kan löna sig. …
Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi.
Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt jobbskatteavdrag, 15,94 miljarder till sänkt matmoms och 6,52 miljarder till sänkt elskatt.
”Det är självmål”, sa Swedbanks chefsekonom Mattias Persson förra veckan och reagerade inte minst på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension.
Även den sänkta skatten för pensionärer har mött kritik.
”Regeringen basunerar ut att den vill stötta hushåll som har svårt att få ekonomin att gå ihop. Men om våra beräkningar stämmer gör man något helt annat bakom kulisserna. Man utesluter de pensionärer som har det sämst ställt. Vi befarar att en stor grupp pensionärer helt enkelt har för låg pension för att få del av regeringens stöd”, sa Liza di Paolo-Sandberg, ordförande för SKPF Pensionärerna, till E55.
C: ”Ett gigantiskt sms-lån”
Centerpartiets Martin Ådahl är en av de skarpaste kritikerna, rapporterar SVT. Han kallade budgeten för ”en slags sista minuten panik-budget. Ett gigantiskt sms-lån från det svenska folket”.
Enligt Ådahl gör regeringen för lite åt arbetslösheten, som beräknas drabba en halv miljon människor. Han menar att politiken till och med förvärrat läget.
”Då är det inte så konstigt att man får den här höga arbetslösheten”, sa han och pekade på att regeringen ökat kostnaderna för att anställa med 7 miljarder kronor.
Han riktade också hård kritik mot klimatpolitiken: ”Jag har sekundärskam för regeringen för att vi ligger så illa till med klimatmålen”.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
V: ”En svindlar-regering”
Vänsterpartiets Ida Gabrielsson sparade inte heller hon på orden när hon kommenterade budgeten.
”Det är en svindlar-regering som vi har”, sa hon på pressträffen.
Hon menar att regeringen ”tömmer statskassan och låter sjukvården betala”. Att inga generella statsbidrag till välfärden betalas ut beskriver hon som ett svek:
”Man har cementerat lågkonjunkturen genom en cynisk politik”.
S: ”Avskedbudget”
Även Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Mikael Damberg gick hårt åt regeringen. Han kallade den för ”SD-regeringens avskedbudget”.
”Det är en budget som summerar en mandatperiod där Jimmie Åkesson och Ulf Kristersson har haft ansvar för landet”, sa Damberg och tillade: ”Sverige och svenska folket har blivit fattigare”.
Han fortsatte: ”Det är märkligt hur nöjd finansministern är. Men med tanke på hur verkligheten ser ut skulle jag snarare förväntat mig en ursäkt från finansministern till svenska folket”.
MP: ”Regeringen har gett upp”
Miljöpartiet fokuserade i sin kritik, inte helt oväntat, på klimatet. Janine Alm Ericson beskrev budgeten som ett tecken på att regeringen ”gett upp”.
”Vi ser siffertrixande i stället för att sänka utsläppen. Klimatkrisen accelererar men regeringen eldar på”, sa hon.
Hon efterlyste satsningar som ger effekt här och nu, snarare än en långsiktig satsning på ny kärnkraft:
”Det vi behöver är sådant som minskar utsläppen här och nu och inte någon gång kanske om flera decennier”.
Organisationer: ”Saknas jobbpolitik”
Även fack och arbetsgivarorganisationer är kritiska. Saco pekar på bristen på en långsiktig skattereform och åtgärder för fler jobb.
”Utan jobbtillväxt och ett långsiktigt skattesystem riskerar välfärden att försvagas och kompetens att gå förlorad”, säger Sacos ordförande Göran Arrius i en kommentar till SVT.
Arbetsgivarorganisationen Almega anser att det är bra att hushåll får stöd, men att företagen lämnats i sticket.
”Bidragsreformen … är nödvändig för att bryta utanförskapet i hushåll som är långvarigt bidragsberoende. Den måste dock kombineras med åtgärder för att skapa fler jobb”, säger Fredrik Östbom, näringspolitisk chef på Almega.
Här kan du läsa mer om skattesänkningarna i höstbudgeten.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
Hur förändrar man beteenden? Emma Holmgren delar med sig av en forskningsbaserad modell för att skapa nya vanor.
Senaste nytt
Porsche stora sänket på Europas börser
Tyska lyx- och sportbilstillverkaren Porsche har dragit ner sina lönsamhetsprognoser för 2025, det drabbar aktien hårt. Under måndagens inledande handdel på Europas börser ledde Porsche nedgångarna i samband med CNBC.s börsrapport. Aktien i Porsche stod då på minus med omkring 6,7 procent. Företaget har nyligen justerat ned sina prognoser för årets lönsamhet, dessutom har den …
Nya siffror: Hushållen lättar på plånboken
Svenskarnas konsumtion ökar efter sommaren. Färska siffror visar att hushållen spenderar mer, men frågan är om trenden håller i sig. Svenskarna har börjat öppna plånboken igen. Nya siffror visar en uppgång i hushållens konsumtion. Men frågan är om trenden håller i sig eller om optimismen snart klingar av. Missa inte: Så sparar svenskarna nu – …
Oppositionens dom: "Panikbudget, sms-lån och svindlar-regering”
Regeringen har nu presenterat höstbudgeten i sin helhet. Som väntat lät oppositionens kritik inte vänta på sig. Flera partier och organisationer dömer ut satsningarna som kortsiktiga, otillräckliga och rent av skadliga för välfärden. Regeringens budget för 2026 innehåller flera satsningar som ska ge lättnader i hushållens ekonomi. Bland annat går 21,4 miljarder till ett nytt …
Här läcker stränderna metan
Forskare har hittat stränder i Danmark och Australien som läcker metan. Det bådar inte gott för klimatet menar experterna. Metan är känd som en stark och kortlivad växthusgas, som ofta påträffas i exempelvis våtmarker och risfält. Metan påverkar klimatet Gasen bildas vid nedbrytning av organiskt material i ofta syrefattiga miljöer och forskare har länge varnat …
Den nya skatten kallas "kommunistskatt"
Ett nytt skatteförslag skakar Frankrike. Kritiker varnar för ekonomiskt haveri, medan stödet bland de franska väljarna är massivt. Striden gäller den så kallade Zucman-skatten, en ny förmögenhetsskatt som fått näringslivet att gå i taket och opinionen att sluta upp bakom kravet att beskatta de rikaste. Missa inte: Mellan isarna: Kinas nya genväg till Europa. Dagens …