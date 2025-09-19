Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”

Svenska hushåll tillhör de mest skuldsatta i världen. Faktum är att vi lånar mer i förhållande till inkomsterna än hushållen i USA, ofta betraktat som kreditkortens förlovade land. Trots att genomsnittsamerikanen i absoluta tal har lite mer skuld per person, ligger Sverige i topp när man ser till skuldnivåer relativt både BNP och disponibel inkomst.? …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Ekonomiprofessor: Det är valfläsk

Tanken är att satsningarna ska få bukt med lågkonjunkturen i Sverige. Men John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, som också intervjuas av TT, anser att det är ”uppenbart” att budgeten i hög grad är valfläsk.

Och det tror han inte är ”särskilt bra”.

Hassler anser att den sänkta motmomsen ”snedvrider konsumtionen”, dessutom riskerar reformen att hamna fel i konjunkturen, befarar ekonomiprofessorn.

ANNONS

Expressen berättar att Konjunkturinstitutet har bedömt reformutrymmet till 34 miljarder kronor medan Svenskt näringsliv krävt att det ska vara 65 miljarder kronor.

Tanken är nu att momsen på mat ska sänkas från 12 till 6 procent från 1 april nästa år till utgången av 2027.

Swedbank: Sänkt matmoms ineffektivt

Kostnaden för det är enligt beräkningar 16 miljarder kronor 2026 och 21 miljarder kronor 2027.

Swedbanks chefsekonom Mattias Persson beskriver den sänkta matmonsen som ”väldigt ineffektiv”.

Han har svårt att se att det ska generera så mycket tillväxt i ekonomin.

”Dessutom måste vi vänta tills i april för att se någon effekt överhuvudtaget”, konstaterar Persson.

Någon ”game changer” för ekonomin är inte budgetsatsningar, slår han fast.

Enligt beräkningar som Swedbank gjort kommer budgeten bidra till en lyft i BNP (bruttonationalprodukten) på mellan 0,2 och 0,7 procent nästa år.

ANNONS

Budgeten missar EU:s klimatmål

Mattias Persson anser att budgeten, som den är utformad, är ”självmål” av Tidöpartierna.

John Hassler pekar också att sänkningen av elskatten kunde varit högre.

I budgeten som presenteras nu på måndag missar regeringen även EU:s alla klimatmål, vilket regeringens egen klimatredovisning visar och som TT tagit del av.

“Där framgår att gapet till EU:s klimatmål 2030 är 5,8 miljoner ton koldioxid. De åtgärder som regeringen föreslår och aviserar i budgeten 2026 räcker inte för att sluta gapet”, skriver nyhetsbyrån.

Läs vidare: Höstbudget öppnar för skatteklipp på din pension DagensPS