Kritiken fortsätter hagla mot regeringens budget och de kostnadsmässigt historiska satsningarna. ”Det är självmål”, säger nu Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.
Toppekonom: Svantessons budget är ”självmål”
Han uttalar sig i en TT-intervju och reagerar mest på att matmomsen sänks när fokus borde ligga på sänkt skatt på arbete och pension.
Satsningarna i budgeten historiska
Som Dagens PS tidigare rapporterat har regeringen med stöd av SD deklarerat att reformutrymmet i budgeten är hela 80 miljarder kronor, vilket är mer än dubbelt så mycket än vad som offentliggjorts i snitt vid tidigare höstbudgetar mellan 2010 och 2020.
Elisabeth Svantessons (M) generösa drag har tidigare fått kritik av bland andra ekonomiprofessor Lars Calmfors, och den riskerar att grusa fortsatta räntesänkningar från Riksbanken, enligt Nordeas chefsekonom Annika Winsth.
Läs mer här: Varningen: Dyra reformer stoppar räntesänkningar DagensPS
Ekonomiprofessor: Det är valfläsk
Tanken är att satsningarna ska få bukt med lågkonjunkturen i Sverige. Men John Hassler, professor i nationalekonomi på Stockholms universitet, som också intervjuas av TT, anser att det är ”uppenbart” att budgeten i hög grad är valfläsk.
Och det tror han inte är ”särskilt bra”.
Hassler anser att den sänkta motmomsen ”snedvrider konsumtionen”, dessutom riskerar reformen att hamna fel i konjunkturen, befarar ekonomiprofessorn.
Expressen berättar att Konjunkturinstitutet har bedömt reformutrymmet till 34 miljarder kronor medan Svenskt näringsliv krävt att det ska vara 65 miljarder kronor.
Tanken är nu att momsen på mat ska sänkas från 12 till 6 procent från 1 april nästa år till utgången av 2027.
Swedbank: Sänkt matmoms ineffektivt
Kostnaden för det är enligt beräkningar 16 miljarder kronor 2026 och 21 miljarder kronor 2027.
Swedbanks chefsekonom Mattias Persson beskriver den sänkta matmonsen som ”väldigt ineffektiv”.
Han har svårt att se att det ska generera så mycket tillväxt i ekonomin.
”Dessutom måste vi vänta tills i april för att se någon effekt överhuvudtaget”, konstaterar Persson.
Någon ”game changer” för ekonomin är inte budgetsatsningar, slår han fast.
Enligt beräkningar som Swedbank gjort kommer budgeten bidra till en lyft i BNP (bruttonationalprodukten) på mellan 0,2 och 0,7 procent nästa år.
Budgeten missar EU:s klimatmål
Mattias Persson anser att budgeten, som den är utformad, är ”självmål” av Tidöpartierna.
John Hassler pekar också att sänkningen av elskatten kunde varit högre.
I budgeten som presenteras nu på måndag missar regeringen även EU:s alla klimatmål, vilket regeringens egen klimatredovisning visar och som TT tagit del av.
“Där framgår att gapet till EU:s klimatmål 2030 är 5,8 miljoner ton koldioxid. De åtgärder som regeringen föreslår och aviserar i budgeten 2026 räcker inte för att sluta gapet”, skriver nyhetsbyrån.
Läs vidare: Höstbudget öppnar för skatteklipp på din pension DagensPS
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
