Handeln: "Momssänkning mycket välkommet"

Regeringen har i dag inlett valrörelsen genom att offentliggöra en tillfällig valsänkning som inleds 1 april 2026, drygt fem månader före riksdagsvalet, och sedan ska avslutas 31 december 2027.

Detta vallöfte kostar 16 miljarder kronor och ska kombineras med att man inrättar en matpriskommission, som ska vara en kontrollerande insats i Konsumentverkets, Konjunkturinstitutets, Konkurrensverkets och SCB:s regi.

”Mycket välkommet”

Dessutom uppdrar regeringen åt Tillväxtverket att hitta regelförändringar för dagligvaruhandeln och branschorganisationen Svensk handel välkomnar alla delar i dagens besked.

”Momssänkningen är ett mycket välkommet förslag som kommer att lätta på bördan för många pressade hushåll. Förhoppningsvis kan denna momssänkning, tillsammans med andra åtgärder, också bidra till att konsumtionen kan öka generellt”, säger Svensk handels vd Sofia Larsen.

”Den efterlängtade uppgången i konsumtion som förutspåddes för såväl 2023, 2024 som 2025 har, som bekant, uteblivit”, påpekar hon.