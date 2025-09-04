Dagens PS
Rysk bensinkris efter Ukrainas attacker

Handeln: "Momssänkning mycket välkommet"

Regeringen satsar på sänkt moms till valrörelsen
En nöjd Ulf Kristersson sedan regeringen presenterat en tillfälligt sänkt matmoms, vilken ska träda i kraft lagom till att valrörelsen drar igång 2026. (Foto: Christine Olsson/TT)
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 04 sep. 2025Publicerad: 04 sep. 2025

Svensk handel konstaterar att regeringens förslag om en tillfällig sänkning av matmomsen är ”mycket välkommen” för handeln.

Regeringen har i dag inlett valrörelsen genom att offentliggöra en tillfällig valsänkning som inleds 1 april 2026, drygt fem månader före riksdagsvalet, och sedan ska avslutas 31 december 2027.

Detta vallöfte kostar 16 miljarder kronor och ska kombineras med att man inrättar en matpriskommission, som ska vara en kontrollerande insats i Konsumentverkets, Konjunkturinstitutets, Konkurrensverkets och SCB:s regi.

Nya momsregler kan kosta företag miljarder.

”Mycket välkommet”

Dessutom uppdrar regeringen åt Tillväxtverket att hitta regelförändringar för dagligvaruhandeln och branschorganisationen Svensk handel välkomnar alla delar i dagens besked.

”Momssänkningen är ett mycket välkommet förslag som kommer att lätta på bördan för många pressade hushåll. Förhoppningsvis kan denna momssänkning, tillsammans med andra åtgärder, också bidra till att konsumtionen kan öka generellt”, säger Svensk handels vd Sofia Larsen.

”Den efterlängtade uppgången i konsumtion som förutspåddes för såväl 2023, 2024 som 2025 har, som bekant, uteblivit”, påpekar hon.

Sofia Larsen och Svensk handel är nöjda över förslaget om en tillfällig momssänkning och välkomnar även enklare regelverk för branschen. (Foto: Christine Olsson/TT)
”Gått igenom stålbad”

”Handeln har, liksom hushållen, gått igenom ett ekonomiskt stålbad med pandemi, inflation och lågkonjunktur. Som lågmarginalbransch är handeln beroende av att konsumtionen kommer i gång och en sänkning av matmomsen är ett mycket välkommet besked. Det ökar det ekonomiska utrymmet för alla hushåll, speciellt där det har varit tufft”, konstaterar Larsen.

Att det även blir en matpriskommission tycker Svensk handel är bra.

”Det är bra att det, efter alla diskussioner om matprisutvecklingen de senaste åren, tillsätts en matpriskommission. Vi hoppas att man drar lärdom från det danska exemplet där man sedan ett par år tillbaka har en motsvarande kommission. Där är såväl myndigheter som konsumentorganisationer och branschen är med och bidrar, vilket vi också står beredda att göra i Sverige”, säger Sofia Larsen.

Ser gärna enklare regelverk

Regelförenklingar för dagligvaruhandeln är naturligtvis också välkommet, förklarar Svensk handels vd.

”Den växande regelbördan och överimplementeringen av EU-regelverk driver enorma kostnader för handeln. Dessa onödiga merkostnader bärs i slutänden av kunderna. Det är därför otroligt glädjande att regeringen genom Tillväxtverket nu särskilt fokuserar på att minska ineffektiva och kostnadsdrivande regler i dagligvaruhandeln”, avslutar Sofia Larsen.

Svensk handel: Pessimister sedan fyra år.

Halverad moms på mat: Så mycket billigare blir din falukorv.

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

