Om 3 månader – då kan du bli av med din bostadsrätt 

Förslaget ligger på riksdagens bord och om det antas börjar reglerna gälla om knappt tre månader, den 1 januari 2027.

Det ger bostadsrättsföreningarnas styrelser anledning att se över sina rutiner redan nu, konstaterar SBC, Sveriges BostadsrättsCentrum. Att fatta beslut om någons bostad kräver mer än att grannarna har hört något i trapphuset.

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Kan förlora rätten till bostaden

Begår du brott som skapar otrygghet i närmiljön kan du enligt regeringens förslag i vissa fall förlora rätten att bo kvar. Bostadsrätten förverkas, alltså.

Förslaget omfattar också lägenheter som används för allvarlig eller återkommande brottslighet.

Föreningen ska dessutom i fler fall kunna neka medlemskap när den som ska bo i lägenheten har begått brott. För det krävs befogad anledning att anta att medlemskapet kan leda till otrygghet eller allvarliga störningar.

Ett tidigare brott ska alltså bedömas utifrån de villkor som förslaget ställer upp.

”Det är positivt att föreningar får fler verktyg för att skapa trygghet. Men besluten kan få stora konsekvenser för den enskilde och bostadsrättsföreningen, och därför behöver styrelsen ett tydligt underlag och rutiner för dessa typer av ärenden”, säger Therese af Jochnick, affärsområdeschef i juridik på SBC.

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