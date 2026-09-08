Nytt sätt att betala kan komma redan 2029 – så påverkas svenskar

Kan lanseras 2029

Går allt enligt ECB:s plan kan de första digitala eurona dyka upp redan 2029. Men först måste EU-länderna och Europaparlamentet enas om reglerna. Ett viktigt steg togs i juli, när parlamentet gav grönt ljus till att inleda slutförhandlingarna.

Som ett led i förberedelserna ska ett ettårigt pilotprojekt starta under andra halvåret 2027. Totalt har 36 banker och andra betaltjänstleverantörer valts ut för testerna.

Europa vill stå på egna ben

Det handlar inte bara om att göra betalningarna smidigare. Bakom den digitala euron finns också en oro för vem som egentligen kontrollerar Europas pengar när kontanterna blir allt ovanligare.

Fler än 60 procent av euroländerna saknar enligt ECB ett eget nationellt system för kortbetalningar i butik. Miljontals européer är därför beroende av ett fåtal betalföretag utanför Europa varje gång kortet eller mobilen åker fram.

Den digitala euron ska bli EU:s eget alternativ – byggt och styrt i Europa. Tanken är inte att sedlar och mynt ska försvinna, utan att de ska få en digital motsvarighet.

Inte heller ska EU kunna styra vad pengarna används till. Den digitala euron ska, enligt förslaget, inte kunna programmeras så att den bara fungerar i vissa butiker eller får användas till utvalda varor.

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Så påverkas svenskar

Eftersom Sverige inte ingår i euroområdet får svenskar inte automatiskt samma tillgång som personer som bor i euroländerna.

Svenska resenärer kan dock få möjlighet att använda digitala euro under vistelser i euroområdet. Europaparlamentet vill även att banker och andra betaltjänstleverantörer i EU-länder utan euro ska få distribuera tjänsterna.

För att den digitala euron ska kunna användas mer allmänt av hushåll och företag i Sverige krävs däremot särskilda överenskommelser och svenska rättsliga anpassningar. Svenska handlare skulle inte heller automatiskt bli skyldiga att ta emot dem.

En tidigare tjänstemannaanalys från Riksbanken bedömer att effekterna för Sverige sannolikt blir begränsade, även om svenskar skulle få bredare tillgång. Löner, skatter och merparten av svenskarnas tillgångar är trots allt fortfarande knutna till kronan.

Kan väcka liv i e-kronan

På längre sikt är Riksbanken ändå mer vaksam.

I sin Betalningsrapport för 2026 varnar centralbanken för att Europas betalningssystem och lagstiftning kan börja formas kring den digitala euron.

Om Sverige inte håller jämna steg tekniskt riskerar både landet och kronan att tappa konkurrenskraft. Stor svensk efterfrågan på digitala euro skulle dessutom kunna flytta vissa betalningar från kronor till euro.

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Därför vill Riksbanken att nödvändiga lagändringar för en möjlig e-krona utreds. En sådan skulle i framtiden kunna använda samma tekniska plattform som den digitala euron, vilket kan sänka kostnaderna och göra svenska och europeiska betalningar enklare att koppla samman.

Någon e-krona är dock inte beslutad. Precis som för den digitala euron återstår det avgörande politiska beslutet.

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