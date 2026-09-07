12 miljoner bilköpare får 97,5 miljarder tillbaka från banken

Så avgörs det vem som får pengarna

Kunden måste ha undanhållits minst ett av tre kriterier för att kunna göra anspråk på återbetalningen. Det första är att handlaren kunde justera räntan för att få högre provision. Det andra är att provisionen var hög, alltså minst 39 procent av kreditkostnaden och 10 procent av lånet, och det tredje är att långivaren hade exklusivitet hos handlaren.

Det finns dock undantag för exempelvis provisioner på 120 pund eller lägre, motsvarande cirka 1 560 kronor, före april 2014, och 150 pund eller lägre, motsvarande cirka 1 950 kronor. Det ger ingen ersättning.

FCA bedömer att så små belopp knappast hade påverkat kundens beslut. Detsamma gäller räntefria avtal.

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Samma modell finns i svenska bilhallar

Grundupplägget känns igen även här. Köper du bil av en handlare och tecknar finansiering på plats, får handlaren normalt ersättning från kreditgivaren. Det är ingen olaglighet.

Men den 20 november träder en ny konsumentkreditlag i kraft, som genomför EU-direktivet 2023/2225, enligt regeringen. Den innehåller precis det som saknades i Storbritannien.

I grunden handlar det om att en kreditförmedlare i förväg måste informera kunden om den ersättning förmedlaren får från någon annan än kunden själv. Skiljer sig ersättningen mellan olika kreditgivare, ska kunden få veta även det, enligt propositionen.

PS analys

Ingen har räknat på den svenska motsvarigheten, och det går heller inte, eftersom varken Finansinspektionen eller branschen publicerar provisionsnivåer. Det är hela poängen.

Den brittiska skandalen syntes inte förrän tillsynsmyndigheten tvingade fram siffrorna, och Lloyds avsättning steg från 450 miljoner till 1,95 miljarder pund allteftersom omfattningen klarnade.

Novemberlagen löser problemet framåt, men säger ingenting om avtal som redan är tecknade. Frågan svenska myndigheter bör ställa är hur många svenska billån som skulle ha behövt den information som blir obligatorisk om tio veckor.

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