Tjänstepensionen kan stå för mer än var fjärde krona i plånboken som pensionär. Ändå saknar var tionde anställd förmånen helt.
Var tionde saknar en viktig del av pensionen – vanligast på dessa jobb
Tjänstepensionen är lätt att glömma bort. Pengarna sätts undan i bakgrunden och betydelsen märks först långt senare.
Då kan skillnaden ha vuxit sig stor.
Nya beräkningar från Pensionsmyndigheten visar att tjänstepensionen kan utgöra en betydande del av den framtida pensionen. För en person med medianlön handlar det om drygt en fjärdedel av den totala pensionen.
Samtidigt står var tionde anställd utan tjänstepension, enligt nya siffror från Avtalat.
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Kan ge 100 000 kronor om året
Ett av typfallen gäller en person som är född 1982, började arbeta vid 23 års ålder och går i pension vid riktåldern 69 år.
Med en månadslön på 38 500 kronor och tjänstepensionsavtalet ITP 1 beräknas personen få omkring 8 200 kronor i tjänstepension varje månad. Det blir närmare 100 000 kronor om året och motsvarar 26,4 procent av den totala pensionen.
”Många känner till att tjänstepensionen är viktig, men få inser att den kan vara värd över 8 000 kronor i månaden. De här beräkningarna visar vilken betydelse tjänstepensionen kan ha för ekonomin som pensionär”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.
Beloppet gäller ett särskilt typfall och ska alltså inte ses som en exakt summa för alla. Hur stor tjänstepensionen blir påverkas bland annat av lönen, vilket pensionsavtal man omfattas av och hur länge man arbetar.
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Vanligare på mindre arbetsplatser
Risken att stå utan tjänstepension är särskilt stor för anställda i mindre företag och på arbetsplatser som saknar kollektivavtal.
Även egenföretagare kan få ett hål i pensionen om de inte själva sparar för att kompensera för de pensionsinbetalningar som en arbetsgivare annars hade gjort.
Betydelsen har dessutom vuxit. Under de senaste decennierna har tjänstepensionen blivit en allt större del av svenskarnas framtida pension. Den som saknar förmånen kan därför drabbas hårdare än tidigare generationer.
Beräkningarna visar också att andelen stiger med lönen. En person med Avtalspension SAF-LO och en lön på 31 700 kronor beräknas få 6 700 kronor i tjänstepension varje månad. För en person med ITP 2 och en lön på 60 000 kronor är motsvarande belopp 24 000 kronor.
För den sistnämnda gruppen utgör tjänstepensionen nästan 44 procent av den totala pensionen.
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