Var tionde saknar en viktig del av pensionen – vanligast på dessa jobb

Nya beräkningar från Pensionsmyndigheten visar att tjänstepensionen kan utgöra en betydande del av den framtida pensionen. För en person med medianlön handlar det om drygt en fjärdedel av den totala pensionen.

Samtidigt står var tionde anställd utan tjänstepension, enligt nya siffror från Avtalat.

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Kan ge 100 000 kronor om året

Ett av typfallen gäller en person som är född 1982, började arbeta vid 23 års ålder och går i pension vid riktåldern 69 år.

Med en månadslön på 38 500 kronor och tjänstepensionsavtalet ITP 1 beräknas personen få omkring 8 200 kronor i tjänstepension varje månad. Det blir närmare 100 000 kronor om året och motsvarar 26,4 procent av den totala pensionen.

”Många känner till att tjänstepensionen är viktig, men få inser att den kan vara värd över 8 000 kronor i månaden. De här beräkningarna visar vilken betydelse tjänstepensionen kan ha för ekonomin som pensionär”, säger Monica Zettervall, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Beloppet gäller ett särskilt typfall och ska alltså inte ses som en exakt summa för alla. Hur stor tjänstepensionen blir påverkas bland annat av lönen, vilket pensionsavtal man omfattas av och hur länge man arbetar.

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