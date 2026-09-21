Här är Sveriges bästa och sämsta banker – storbanken sist 

Även företagen placerar Swedbank sist

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Resultatet ser ungefär likadant ut bland företagskunderna. Även där leder Sparbankerna, med ett betyg på 73,9.

Swedbank hamnar sist med 58,5. Däremellan placerar sig Övriga banker, Länsförsäkringar Bank, Handelsbanken, Nordea, SEB och Danske Bank.

Bankernas samlade betyg sjunker för andra året i rad. Bland privatkunder faller nöjdheten från 67,1 till 66,0. Företagskundernas betyg minskar från 65,2 till 64,2.

Personlig kontakt gör skillnad

Nedgången beror förstås inte på att bankerna blivit sämre på allt. Tvärtom stiger betygen för bland annat service och prisvärde. Det som skaver är den bredare relationen.

Privatkunder med en personlig bankkontakt ger sin bank betyget 72,9. Bland dem som saknar en sådan kontakt är motsvarande siffra 63,2.

Allra nöjdast är kunder vars bank själv har hört av sig. Där når betyget 78,5. Trots det uppger bara omkring en tredjedel av privatkunderna med en personlig kontakt att banken tagit initiativ till en dialog under det senaste året.

”Det handlar inte om att ringa alla kunder oftare. Det handlar om att förstå när banken faktiskt kan göra skillnad. Att höra av sig vid rätt tillfälle, med ett relevant ärende, är något helt annat än mer kommunikation för kommunikationens skull”, säger Johan Parmler, vd för SKI.

Minst nöjda är kunder mellan 45 och 59 år. Mest nöjda är de som har fyllt 60.

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Studien bygger på 15 112 intervjuer med privatkunder och 7 924 intervjuer med företagskunder, genomförda under augusti 2026.

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