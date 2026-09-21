Efter sommarens nedgång börjar det röra på sig igen. Nya siffror pekar på stigande bostadsrättspriser i hela landet. På villamarknaden är höststarten betydligt trögare.
Nya siffror: Här stiger bostadspriserna mest
Sommaren är över och bostadsmarknaden har vaknat till liv. Åtminstone om man tittar på bostadsrätterna.
Efter halva september pekar priserna uppåt i samtliga storstadsområden som ingår i Mäklarsamfundets nya Boprispuls. Mest stiger de i Storgöteborg och Stormalmö, där uppgången hittills ligger på omkring 2 procent jämfört med augusti.
I riket som helhet och i Storstockholm är ökningen omkring 1 procent.
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Göteborg och Malmö drar ifrån
Siffrorna tyder på att bostadsrättsmarknaden håller på att återhämta sig efter sommarens svagare utveckling. I Göteborg och Malmö verkar det dock handla om mer än en vanlig återgång efter semestermånaderna. Där beskriver Mäklarsamfundet utvecklingen som accelererande.
”Marknaden går nu i en mer aktiv höstfas, och säsongsåterhämtningen är särskilt tydlig på bostadsrättsmarknaden”, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm.
Så här ser prisutvecklingen ut halvvägs in i september:
- Riket: bostadsrätter cirka +1 procent
- Storstockholm: bostadsrätter cirka +1 procent
- Storgöteborg: bostadsrätter cirka +2 procent
- Stormalmö: bostadsrätter cirka +2 procent
Även utanför storstadsområdena syns uppgångar. I landsbygdskommunerna är riktningen tydligt positiv för bostadsrätter medan pendlingskommuner nära storstäder visar en svag uppgång.
I pendlingskommuner nära större städer går utvecklingen däremot svagt åt andra hållet.
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Villorna halkar efter
För den som äger villa är bilden inte lika munter. I riket och Storstockholm är priserna avrundat oförändrade, men den bakomliggande tendensen beskrivs som ”svagt nedåtgående”.
I landsbygdskommunerna pekar villapriserna också svagt nedåt. I de båda grupperna av pendlingskommuner är priserna än så länge oförändrade.
Samtidigt har antalet bostadsförsäljningar legat på rekordnivåer under året och konjunkturutsikterna har ljusnat. Det talar enligt Mäklarsamfundet för en aktiv höst.
Det slutliga beskedet dröjer
Boprispulsen bygger på de bostadsaffärer som hunnit rapporteras in till Svensk Mäklarstatistik under första halvan av månaden. Siffrorna är därför en tidig temperaturmätning och inte ett slutligt facit.
Det gäller särskilt kommungrupper där relativt få bostäder säljs. Enstaka dyrare affärer eller nyproduktion kan där få stort genomslag i statistiken.
Den fullständiga prisstatistiken för september publiceras av Svensk Mäklarstatistik den 8 oktober. Först då visar det sig om höstens uppgång håller hela vägen in i mål.
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