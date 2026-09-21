Nya siffror: Här stiger bostadspriserna mest

I riket som helhet och i Storstockholm är ökningen omkring 1 procent.

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Göteborg och Malmö drar ifrån

Siffrorna tyder på att bostadsrättsmarknaden håller på att återhämta sig efter sommarens svagare utveckling. I Göteborg och Malmö verkar det dock handla om mer än en vanlig återgång efter semestermånaderna. Där beskriver Mäklarsamfundet utvecklingen som accelererande.

”Marknaden går nu i en mer aktiv höstfas, och säsongsåterhämtningen är särskilt tydlig på bostadsrättsmarknaden”, säger Mäklarsamfundets vd Oskar Öholm.

Så här ser prisutvecklingen ut halvvägs in i september:

Riket: bostadsrätter cirka +1 procent

Storstockholm: bostadsrätter cirka +1 procent

Storgöteborg: bostadsrätter cirka +2 procent

Stormalmö: bostadsrätter cirka +2 procent

Även utanför storstadsområdena syns uppgångar. I landsbygdskommunerna är riktningen tydligt positiv för bostadsrätter medan pendlingskommuner nära storstäder visar en svag uppgång.

I pendlingskommuner nära större städer går utvecklingen däremot svagt åt andra hållet.

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