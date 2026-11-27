Redan i dag kan du förlora rätten till din bostadsrätt om du exempelvis struntar i att betala månadsavgiften, vanvårdar lägenheten eller utsätter grannarna för allvarliga störningar.

Från den 1 januari 2027 kan du också sägas upp om du begår brott som skapar otrygghet i bostadsområdet. Detsamma gäller om din lägenhet eller tillhörande utrymmen används för allvarlig eller återkommande brottslighet.

”Det här ger bostadsrättsföreningar bättre verktyg att agera när boende utsätts för otrygghet och att förebygga brottslighet och störningar i föreningens hus och omgivning”, kommenterar Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.

Kan behöva porta ditt vuxna barn

Även om det är någon annan i familjen som begår brott kan du riskera att bli av med bostaden om du inte har tagit ditt så kallade tillsynsansvar.

Regeringen tar i sin proposition särskilt upp vilket ansvar föräldrar har när deras barn begår brott.

En förälder kan i yttersta fall behöva förbjuda sitt vuxna barn att vistas i lägenheten. Är barnet minderårigt kan föräldern behöva vända sig till exempelvis socialtjänsten eller polisen och medverka i de insatser som erbjuds. Har föräldern gjort allt som rimligen kan krävas ska ett misslyckat försök att få stopp på brottsligheten inte i sig kunna ligga till grund för en uppsägning.

Vid särskilt allvarlig misskötsamhet kan föreningen säga upp en medlem utan att först utfärda en varning.