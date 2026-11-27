Vid årsskiftet får Sveriges bostadsrättsföreningar större möjligheter att säga upp sina medlemmar. I vissa fall kan du tvingas flytta och sälja din bostad trots att du själv aldrig har begått något brott.
Ny lag 2027 – lättare att vräka svenskar från sina bostäder
I oktober skrev Dagens PS om regeringens planer på att göra det lättare för bostadsrättsföreningar att säga upp medlemmar som skapar otrygghet i bostadsområdet. I onsdags, den 25 november, sa riksdagen ja till förslaget.
Redan i dag kan du förlora rätten till din bostadsrätt om du exempelvis struntar i att betala månadsavgiften, vanvårdar lägenheten eller utsätter grannarna för allvarliga störningar.
Från den 1 januari 2027 kan du också sägas upp om du begår brott som skapar otrygghet i bostadsområdet. Detsamma gäller om din lägenhet eller tillhörande utrymmen används för allvarlig eller återkommande brottslighet.
”Det här ger bostadsrättsföreningar bättre verktyg att agera när boende utsätts för otrygghet och att förebygga brottslighet och störningar i föreningens hus och omgivning”, kommenterar Ulrika Blomqvist, vd för Bostadsrätterna.
Kan behöva porta ditt vuxna barn
Även om det är någon annan i familjen som begår brott kan du riskera att bli av med bostaden om du inte har tagit ditt så kallade tillsynsansvar.
Regeringen tar i sin proposition särskilt upp vilket ansvar föräldrar har när deras barn begår brott.
En förälder kan i yttersta fall behöva förbjuda sitt vuxna barn att vistas i lägenheten. Är barnet minderårigt kan föräldern behöva vända sig till exempelvis socialtjänsten eller polisen och medverka i de insatser som erbjuds. Har föräldern gjort allt som rimligen kan krävas ska ett misslyckat försök att få stopp på brottsligheten inte i sig kunna ligga till grund för en uppsägning.
Vid särskilt allvarlig misskötsamhet kan föreningen säga upp en medlem utan att först utfärda en varning.
Tidigare brott kan stoppa bostadsköp
Även du som är på jakt efter en ny bostad berörs av lagändringarna. Föreningen får större möjligheter att neka dig medlemskap om du eller exempelvis din sambo tidigare har begått brott och det finns befogad anledning att tro att ni skulle försämra boendemiljön för föreningens medlemmar på ett sätt som de inte rimligen ska behöva tåla.
Föreningarna får däremot ingen ny rätt att begära utdrag ur belastningsregistret.
Så fördelas pengarna
Säger föreningen upp dig kan den ansöka hos Kronofogden om att få din bostad såld med tvång. Du har rätt att bestrida föreningens krav och överklaga ett beslut om tvångsförsäljning.
Ur försäljningssumman dras bland annat försäljningskostnader, obetalda avgifter till föreningen och lån med bostadsrätten som säkerhet. Resten av pengarna får du behålla.
Men enligt Bostadsrätterna händer det också att lägenheter förblir osålda trots flera försäljningsförsök. Enligt de regler som redan gäller övergår då bostadsrätten till föreningen utan att ägaren får någon ersättning.
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