Dansa, tanka och bedrägerier. Ingen självklar kombination, men med det gemensamma att det är områden för lagändringar 1 juli i år.
Billigare att tanka och dansa från 1 juli
1 juli är alltid ett datum att notera av flera skäl. Det markerar att halva året har gått och att andra halvåret går i gång, men det är också alltid det datum då en rad nya lagar och lagändringar träder i kraft.
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Billigare vid pumpen…
Så är det också denna sommar 2026 och det handlar bland annat om skatter, finans och fastighet.
Största plånboksfrågan handlar om bensin och diesel. Regeringen följer upp det oblyga försöket att övertyga väljarna via en tillfällig momssänkning inför valet.
Det gör man genom att hoppas att plånboken ska styra vilken valsedel man väljer i september och sänker skatten på bensin och diesel med 2:40 litern.
…och billigare att dansa
Billigare blir det även att dansa – även om valrörelse-effekten på den åtgärden är svårmätt – genom att momsen på danstillställningars entré sänks från 25 till 6 procent.
Här är en lista med ett urval av sommarens lagändringar FAR sammanställt inför halvårsskiftet.
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Fakta/Lagändringar 1 juli 2026
Skatt
- Skatten på bensin och diesel sänks med 2:40 per liter från den 1 juli. Det motsvarar 3 kronor inklusive moms vid fullt genomslag.
- Permanent skattefrihet för förmån av laddel på arbetsplatsen och utvidgad rätt till avdrag för drivmedelsutgifter.
- Momsen på entré till danstillställningar sänks från 25 procent till 6 procent.
- Åtgärder mot momsbedrägerier: SKV får större möjligheter till kontroll i samband med registrering för mervärdesskatt samt möjlighet att neka eller avregistrera en person från mervärdesskatt.
- Ett undantag i kupongskattelagen för utländska stater införs.
- Modernisering av Skatteverkets kontrollverktyg. Förbudet mot att verkställa granskning via telenät som finns i bland annat skatteförfarandelagen försvinner.
- Sänkt alkoholskatt för oberoende småproducenter. Alkoholvaror från producenter i kategorin med lägst produktion ges skattenedsättning med 50 procent. Nedsättningen minskar sedan stegvis med 10 procentenheter per kategori.
Finans
- EU:s bankpaket genomförs i svensk rätt genom ändringar i bl.a. lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det införs till exempel en tillståndsplikt för företag från länder utanför EES som vill tillhandahålla centrala bankrelaterade tjänster från en filial i Sverige.
- Vissa ändringar med anledning av EU:s nya penningtvättsdirektiv: innebär bl.a. striktare regler om på vilket sätt olika kategorier av mottagare kan få del av uppgifter ur registret över verkliga huvudmän.
- En ny funktion för operativ krishantering i den finansiella sektorn införs, vilken Riksbanken blir ansvarig för.
Fastighet
- Ny privatuthyrningslag som omfattar uthyrning av högst två bostadslägenheter som inte ingår i den egna bostaden. Avtalsfrihet gäller huvudsakligen, men oskäliga hyror kan sättas ned av Hyresnämnden efter ansökan.
- Ny lag om hyrköp av bostad – syftar till att ge en trygg och enhetlig avtalsform för denna typ av avtal, som redan innan förekommit på bostadsmarknaden men fram tills nu saknat särskild rättslig reglering.
- Åtgärder som ska förhindra att lagstiftningen kringgås vid ombildning av hyresrätter till bostadsrätter. Lagändringarna genomförs i bostadsrättslagen.
(Källa: FAR)