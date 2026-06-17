Billigare att tanka och dansa från 1 juli

15,4 miljarder borta för skattebetalarna. Dagens PS

Billigare vid pumpen…

Så är det också denna sommar 2026 och det handlar bland annat om skatter, finans och fastighet.

Största plånboksfrågan handlar om bensin och diesel. Regeringen följer upp det oblyga försöket att övertyga väljarna via en tillfällig momssänkning inför valet.

Det gör man genom att hoppas att plånboken ska styra vilken valsedel man väljer i september och sänker skatten på bensin och diesel med 2:40 litern.

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