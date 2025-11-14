Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi

Nu tar bostadsmarknadens sorgebarn revansch 

Bostadsmarknadens sorgebarn
De mindre lägenheterna har nu nästan hämtat igen tappet till de större (Foto: Canva)
Matilda Habbe
Matilda Habbe
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

SBAB/Boolis senaste Bomarknadstemp visar att temperaturen på bostadsmarknaden steg i oktober. Dessutom är det ett segment som sticker ut. 

Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade datan att marknaden för ettor var svagast av alla bostadstyper. Detta berodde på att arbetslösheten ökat för unga och att åren med hög inflation, uppgång i räntor och boprisfall minskat många föräldrars möjlighet att hjälpa sina barn med bostadsköp. 

Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har minskat med hela 23 procent de senaste tre åren. 

Men efter några tuffa år har ettor – och tvåor – nästan hunnit ikapp de större bostäderna. 

Marknaden tinar upp

Bomarknadstempen mäter hur lätt det är att sälja bostad utifrån sex olika faktorer.
I oktober pekade i stort sett allt åt samma håll: uppåt.

Utbudet sjönk. Andelen prissänkningar föll. Annonstiderna blev kortare. Budpremierna steg liksom antalet budgivare, med undantag för villor.

”Det är nu rätt tydligt att bostadsmarknaden steg för steg tinar upp och närmar sig mer normala temperaturer”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande. Han pekar på att budpremier och budgivare ligger nära sina historiska genomsnitt och att hösten hittills bjudit på en ovanligt stark prisutveckling.

Stockholm normalt – Malmö på tydlig uppgång

Storstadsregionerna har länge haft skilda temperaturer, men nu börjar även de närma sig ett mer likartat läge.

I Stockholms innerstad råder nu en ”normal” marknad, enligt indikatorn. Göteborg ligger strax bakom men är på väg åt samma håll. Även i Malmö innerstad syns en tydlig och snabb uppgång.

Smålägenheterna gör comeback

Under större delen av året har marknaden för små lägenheter varit betydligt kyligare än för större. Men här har något skiftat de senaste månaderna.

Tappet till treor och fyror är nästan helt hämtat igen.

Enligt SBAB finns flera tänkbara förklaringar:

När inflationen och räntorna var som högst ökade intresset för mindre bostäder för att få ner boendekostnaderna. När räntorna började falla fick hushållen större köpkraft, vilket ökade efterfrågan på större lägenheter igen.

“Uppgången i temperaturen för de lite mindre lägenheterna på senare tid kan möjligen bero på att förstagångsköpare tvekat lite men nu vågar ta klivet ut igen på bostadsmarknaden. En annan potentiell förklaring kan vara de avgiftshöjningar som många föreningar tvingats till och som har kommit med viss fördröjning, vilket kan ha ökat vissa gruppers intresse för de lite mindre lägenheterna igen”, säger Boije.

Husmarknaden: Skåne i topp

Bland hus är Skåne den minst kalla marknaden, tätt följt av Stockholm.

Västra Götaland släpar efter – men även där syns en försiktig uppvärmning.

Den samlade bilden? En marknad som kliver ur kylan, nu tillsammans med smålägenheterna. 

Matilda Habbe
Matilda Habbe

Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.

