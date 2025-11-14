Nu tar bostadsmarknadens sorgebarn revansch 

Ettor är bostadsmarknadens sorgebarn, konstaterade Dagens PS i våras. Då visade datan att marknaden för ettor var svagast av alla bostadstyper. Detta berodde på att arbetslösheten ökat för unga och att åren med hög inflation, uppgång i räntor och boprisfall minskat många föräldrars möjlighet att hjälpa sina barn med bostadsköp.

Senast i september visade statistik att försäljningen av antalet ettor har minskat med hela 23 procent de senaste tre åren.

Men efter några tuffa år har ettor – och tvåor – nästan hunnit ikapp de större bostäderna.

Marknaden tinar upp

Bomarknadstempen mäter hur lätt det är att sälja bostad utifrån sex olika faktorer.

I oktober pekade i stort sett allt åt samma håll: uppåt.

Utbudet sjönk. Andelen prissänkningar föll. Annonstiderna blev kortare. Budpremierna steg liksom antalet budgivare, med undantag för villor.

”Det är nu rätt tydligt att bostadsmarknaden steg för steg tinar upp och närmar sig mer normala temperaturer”, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB, i ett pressmeddelande. Han pekar på att budpremier och budgivare ligger nära sina historiska genomsnitt och att hösten hittills bjudit på en ovanligt stark prisutveckling.