Uppåt för bostadsrätter – "Stockholm motorn"

Dock uppges priserna på bostäder vara i stort sett oförändrade sett till utvecklingen de senaste tolv månaderna.

Det är Svensk Mäklarstatistik som presenterar sin senaste månadsmätning över priserna på den svenska bostadsmarknaden.

Stockholm tar täten för bostadsrätter

Det framgår att Stockholmsområdet har klart starka prisutveckling under den inrapporterade månaden.

”Stockholmsområdet var motorn bakom bostadsrättsmarknaden i oktober”, skriver mäklarbyrån i ett pressmeddelande.

Särskilt utmärker sig centrala Stockholm med såväl sin prisuppgång som aktiviteten i budgivningen, framgår det.

Detta kan enligt indikera att en vändning i större omfattning är på gång på bostadsmarknaden, enligt Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet.

”Historiskt är det ofta trenden i centrala Stockholm som sätter tonen för resten av landet”, säger han.