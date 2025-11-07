Dagens PS
Dagensps.se
Privatekonomi
Bostad

Uppåt för bostadsrätter – "Stockholm motorn"

bostadsrätter
Stockholmsområdet utmärker sig kraftigt när priserna på bostadsrätter nu stiger i Sverige, detta kan signalera att en större vändning på bostadsmarknaden är i görningen, enligt experter. (Foto: Helena Landstedt/TT)
Ola Söderlund
Ola Söderlund
Uppdaterad: 07 nov. 2025Publicerad: 07 nov. 2025

Enligt nya siffror stiger priserna på bostadsrätter i landet med 1,7 procent i oktober medan villapriserna backar 0,7 procent.

ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

ANNONS

Dock uppges priserna på bostäder vara i stort sett oförändrade sett till utvecklingen de senaste tolv månaderna.

Det är Svensk Mäklarstatistik som presenterar sin senaste månadsmätning över priserna på den svenska bostadsmarknaden.

Stockholm tar täten för bostadsrätter

Det framgår att Stockholmsområdet har klart starka prisutveckling under den inrapporterade månaden.

”Stockholmsområdet var motorn bakom bostadsrättsmarknaden i oktober”, skriver mäklarbyrån i ett pressmeddelande.

Särskilt utmärker sig centrala Stockholm med såväl sin prisuppgång som aktiviteten i budgivningen, framgår det.

Detta kan enligt indikera att en vändning i större omfattning är på gång på bostadsmarknaden, enligt Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet.

”Historiskt är det ofta trenden i centrala Stockholm som sätter tonen för resten av landet”, säger han.

ANNONS

Senaste nytt

Så utvecklas priserna i storstäderna

ANNONS

I oktober ökar priserna på bostadsrätter i Storstockholm med drygt 3 procent, och i Stockholms innerstad med drygt 1 procent.

I Stormalmö går lägenhetspriserna ned med nästan 2 procent, och i Storgöteborg är prisnedgången nära på 1 procent.

Villapriserna låg i det närmaste stilla i Storstockholm och Storgöteborg medan de sjunker med 0,5 procent i Stormalmö.

Under den aktuella månaden har 16 500 bostäder sålts i Sverige, 4 procent färre än för ett år sedan. En klar majoritet, 10 600 av de sålda bostäderna nu är bostadsrätter medan 5 900 villor bytte ägare.

Missa inte: Hyresgästen sänkte sin hyra när värden höjde DagensPS

Läs även: Förlustskräcken växer – små lägenheter drabbas hårdast DagensPS

Läs mer från Dagens PS - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
bostadspriserBostadsrätterGöteborgMalmöStatistikStockholmSverigeVillor
Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

Ola Söderlund
Ola Söderlund

Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.

ANNONS
Laddhybrid-kampanj hos Volkswagen

Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.

Se alla kampanjmodeller här!
ANNONS
ANNONS

Senaste nytt

Spela klippet
PS Studio

Stureplan kokar – miljardregn över Stockholms nya krogar

07 nov. 2025
ANNONS
ANNONS