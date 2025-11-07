Enligt nya siffror stiger priserna på bostadsrätter i landet med 1,7 procent i oktober medan villapriserna backar 0,7 procent.
Uppåt för bostadsrätter – "Stockholm motorn"
Dock uppges priserna på bostäder vara i stort sett oförändrade sett till utvecklingen de senaste tolv månaderna.
Det är Svensk Mäklarstatistik som presenterar sin senaste månadsmätning över priserna på den svenska bostadsmarknaden.
Stockholm tar täten för bostadsrätter
Det framgår att Stockholmsområdet har klart starka prisutveckling under den inrapporterade månaden.
”Stockholmsområdet var motorn bakom bostadsrättsmarknaden i oktober”, skriver mäklarbyrån i ett pressmeddelande.
Särskilt utmärker sig centrala Stockholm med såväl sin prisuppgång som aktiviteten i budgivningen, framgår det.
Detta kan enligt indikera att en vändning i större omfattning är på gång på bostadsmarknaden, enligt Oskar Öholm, vd för Mäklarsamfundet.
”Historiskt är det ofta trenden i centrala Stockholm som sätter tonen för resten av landet”, säger han.
Så utvecklas priserna i storstäderna
I oktober ökar priserna på bostadsrätter i Storstockholm med drygt 3 procent, och i Stockholms innerstad med drygt 1 procent.
I Stormalmö går lägenhetspriserna ned med nästan 2 procent, och i Storgöteborg är prisnedgången nära på 1 procent.
Villapriserna låg i det närmaste stilla i Storstockholm och Storgöteborg medan de sjunker med 0,5 procent i Stormalmö.
Under den aktuella månaden har 16 500 bostäder sålts i Sverige, 4 procent färre än för ett år sedan. En klar majoritet, 10 600 av de sålda bostäderna nu är bostadsrätter medan 5 900 villor bytte ägare.
Utbildad journalist med nästan 40 år i yrket. Har varit allmänreporter, kriminalreporter, jobbat med print och digitala medier, och var en tid chefredaktör för ett magasin på Dagens PS, samt under en kort period nyhetschef på dåvarande Miljöaktuellt och senare redaktionschef för News55.
