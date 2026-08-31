Grannens träd faller på din tomt – då får du betala 

Då kan grannen få betala

Att trädet kommer från grannens tomt räcker alltså inte. För att grannen ska bli skadeståndsskyldig måste det normalt gå att visa att personen varit vårdslös.

Den svenska huvudregeln finns i skadeståndslagen. Den som avsiktligt eller genom vårdslöshet orsakar en person- eller sakskada ska ersätta skadan.

I praktiken kan det handla om ett träd som varit ruttet, kraftigt lutande eller på något annat tydligt sätt borde ha åtgärdats.

Om grannen haft ett ruttet eller farligt träd som borde ha tagits ner kan grannen alltså bli skadeståndsskyldig. Det är då grannens försäkringsbolag som utreder ansvaret.

Vetskapen kan bli avgörande

Det räcker dock inte alltid att i efterhand konstatera att trädet var dåligt. Det måste också finnas ett samband mellan grannens agerande – eller brist på agerande – och skadan.

Lawline tar upp ett exempel där grannen känner till att ett träd är i dåligt skick men inte gör något åt det. Det är en omständighet som kan tala för vårdslöshet.

ANNONS

Om en frisk gren faller under en storm blir bedömningen en annan. Då är det svårare att hävda att skadan orsakades av grannens försummelse.

Bevisningen kan med andra ord bli avgörande. Den som oroar sig för ett riskträd på granntomten har därför anledning att ta upp saken innan trädet ligger över taket. Ett skriftligt meddelande kan senare visa att grannen kände till problemet.

Läs även: Fritidshuset kostar 96 000 om året – även när det står tomt. E55

Trädet försvinner inte av sig självt

Kostnaden för att kapa och forsla bort trädrester från tomten ingår normalt inte i försäkringen. Försäkringen ersätter det som har skadats, inte nödvändigtvis det som ligger ovanpå.

Om grannen bedöms ha varit vårdslös kan läget bli ett annat. Då kan grannens ansvarsförsäkring även ersätta den drabbades självrisk och kostnaden för bortforslingen.

För att få frågan prövad behöver den drabbade rikta ett skriftligt krav till grannen. Grannen lämnar sedan kravet vidare till sitt försäkringsbolag, som utreder om det finns ett skadeståndsansvar.

Tomtgränsen avgör inte notan

Gränsen går alltså inte där stammen en gång stod. Den går vid frågan om grannen kunde förutse risken och borde ha gjort något åt den.

ANNONS

Faller ett till synes friskt träd i kraftig blåst får du vanligen vända dig till ditt eget försäkringsbolag – och plocka fram pengar till självrisken.

Var trädet däremot ruttet, farligt och känt av grannen kan notan till slut hamna på andra sidan häcken.

Läs också: Inget bränsle till Ryssland – Kazakstan bryter avtalet. Realtid