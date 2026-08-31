Trädet står på grannens tomt. När det faller hamnar det på ditt hus. Ändå kan självrisken och delar av kostnaden landa hos dig. Försäkringsreglerna följer nämligen inte alltid tomtgränsen.
Grannens träd faller på din tomt – då får du betala
Trädet står på grannens tomt. Då borde väl också grannen betala när det blåser ner över ditt tak?
Så fungerar det emellertid inte.
I de flesta fall är det den drabbades egen villa- eller fritidshusförsäkring som får tas i bruk. Det gäller oavsett om trädet växte på den egna tomten eller på andra sidan häcken.
”Grannens försäkring gäller enbart om grannen har varit vårdslös”, säger Peter Stark, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.
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Du får betala självrisken
Om ett träd blåser ner på huset ersätter den egna försäkringen normalt skadorna. Den drabbade får däremot betala självrisken och kan även drabbas av åldersavdrag.
”Blåser det mycket kraftiga vindar och ditt eget träd eller din grannes träd faller på ditt hus? Då är det din egen försäkring som ersätter skadorna, och du betalar din egen självrisk”, konstaterar Dina Försäkringar.
Vid storm, vilket i försäkringssammanhang innebär en vindstyrka på minst 21 meter per sekund, ersätter samtliga bolag enligt Konsumenternas skadorna på huset.
Blåser det mindre än så blir villkoren viktigare. Hos vissa försäkringsbolag kan det krävas ett allrisktillägg för att skadan ska ersättas. Om vindstyrkan är oklar kan uppgifter från SMHI användas i bedömningen.
Det finns även skäl att kontrollera att alla byggnader verkligen finns med i försäkringen. Ett garage eller uthus som saknas i försäkringsbrevet kan göra upptäckten av det fallna trädet ännu tråkigare.
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Då kan grannen få betala
Att trädet kommer från grannens tomt räcker alltså inte. För att grannen ska bli skadeståndsskyldig måste det normalt gå att visa att personen varit vårdslös.
Den svenska huvudregeln finns i skadeståndslagen. Den som avsiktligt eller genom vårdslöshet orsakar en person- eller sakskada ska ersätta skadan.
I praktiken kan det handla om ett träd som varit ruttet, kraftigt lutande eller på något annat tydligt sätt borde ha åtgärdats.
Om grannen haft ett ruttet eller farligt träd som borde ha tagits ner kan grannen alltså bli skadeståndsskyldig. Det är då grannens försäkringsbolag som utreder ansvaret.
Vetskapen kan bli avgörande
Det räcker dock inte alltid att i efterhand konstatera att trädet var dåligt. Det måste också finnas ett samband mellan grannens agerande – eller brist på agerande – och skadan.
Lawline tar upp ett exempel där grannen känner till att ett träd är i dåligt skick men inte gör något åt det. Det är en omständighet som kan tala för vårdslöshet.
Om en frisk gren faller under en storm blir bedömningen en annan. Då är det svårare att hävda att skadan orsakades av grannens försummelse.
Bevisningen kan med andra ord bli avgörande. Den som oroar sig för ett riskträd på granntomten har därför anledning att ta upp saken innan trädet ligger över taket. Ett skriftligt meddelande kan senare visa att grannen kände till problemet.
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Trädet försvinner inte av sig självt
Kostnaden för att kapa och forsla bort trädrester från tomten ingår normalt inte i försäkringen. Försäkringen ersätter det som har skadats, inte nödvändigtvis det som ligger ovanpå.
Om grannen bedöms ha varit vårdslös kan läget bli ett annat. Då kan grannens ansvarsförsäkring även ersätta den drabbades självrisk och kostnaden för bortforslingen.
För att få frågan prövad behöver den drabbade rikta ett skriftligt krav till grannen. Grannen lämnar sedan kravet vidare till sitt försäkringsbolag, som utreder om det finns ett skadeståndsansvar.
Tomtgränsen avgör inte notan
Gränsen går alltså inte där stammen en gång stod. Den går vid frågan om grannen kunde förutse risken och borde ha gjort något åt den.
Faller ett till synes friskt träd i kraftig blåst får du vanligen vända dig till ditt eget försäkringsbolag – och plocka fram pengar till självrisken.
Var trädet däremot ruttet, farligt och känt av grannen kan notan till slut hamna på andra sidan häcken.
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