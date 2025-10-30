Fyra miljoner svenskars pensioner kan påverkas av miljardhaveriet i Stegra. Samtidigt varnar Skatteverket för kvarskatt.
Miljoner svenskars pensioner i fara – och ett viktigt besked från Skatteverket
Det svenska pensionssystemet pressas av misslyckade gröna investeringar medan ett gäng dystra siffror visar att kvinnors pensioner fortfarande halkar efter.
Snart lägger vi ännu en händelserik vecka bakom oss. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.
Krisen i Stegra kan slå mot fyra miljoner
Det som skulle bli Sveriges gröna stolthet riskerar nu att bli ett dyrt fiasko – inte minst för svenska pensionärer.
AMF Pension, som förvaltar tjänstepensioner för omkring fyra miljoner svenskar, har satsat 1,8 miljarder kronor i krisande stålbolaget Stegra (tidigare H2 Green Steel). Även AP2 och AP4 är delägare med investeringar på totalt över en miljard kronor.
Om bolaget går i konkurs kan förlusterna bli kännbara. Men även om det räddas kan svenska sparare tvingas stå för notan, detta eftersom AP-fonderna även äger andelar i huvudägaren Just Climate, som väntas skjuta till nytt kapital.
Efter Northvolts kollaps i mars är Stegra nästa gröna industriprojekt som hotar pensionspengarna.
Läs mer här: Fyra miljoner svenskars pensioner sjunker med krisande Stegra. Dagens PS
Skatteverket uppmanar: Gör detta senast 9 november
I veckan har Skatteverket påmint om ett viktigt datum. Det hela handlar om kvarskatt, något som inte minst nya pensionärer riskerar att drabbas av.
Bakgrunden är att det ofta dras för lite skatt när pensionen kommer från flera håll – exempelvis från Pensionsmyndigheten och tjänstepensionsbolag – vilket leder till restskatt.
Lösningen är att jämka, eller be utbetalaren dra mer skatt varje månad.
”Tänk på att kolla upp vad som gäller för just dig så du slipper att få kvarskatt att betala in i efterhand”, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.
Vill du att jämkningen ska börja gälla januari 2026 måste du ansöka om det senast den 9 november.
Läs vidare här: Bråttom: Det här måste du göra innan 9 november. Dagens PS
Kvinnor får 6 600 kronor mindre i månaden
Trots decennier av jämställdhetsarbete är skillnaden mellan kvinnors och mäns pension fortfarande stor.
Enligt Pensionsmyndigheten får kvinnor i snitt 18 600 kronor i total pension före skatt, jämfört med männens 25 200 kronor – en skillnad på 6 600 kronor per månad.
Bakom klyftan ligger livsinkomstprincipen: eftersom kvinnor tjänar mindre, arbetar mer deltid och tar större ansvar för barn och obetalt hemarbete blir pensionerna lägre.
Folksam uppskattar att kvinnor födda på 1980-talet kan bli den första generationen med jämställda pensioner – men först runt år 2055.
Mer om detta: Kvinnor får tusenlappar mindre i pension – varje månad. Dagens PS
Bevakar i huvudsak privatekonomi, pension och bostadsmarknad för Dagens PS. Brinner för att göra svåra ämnen begripliga.
