Miljoner svenskars pensioner i fara – och ett viktigt besked från Skatteverket

Det svenska pensionssystemet pressas av misslyckade gröna investeringar medan ett gäng dystra siffror visar att kvinnors pensioner fortfarande halkar efter.

Snart lägger vi ännu en händelserik vecka bakom oss. Nedan sammanfattar vi veckans mest lästa pensionsnyheter.

Krisen i Stegra kan slå mot fyra miljoner

Det som skulle bli Sveriges gröna stolthet riskerar nu att bli ett dyrt fiasko – inte minst för svenska pensionärer.

AMF Pension, som förvaltar tjänstepensioner för omkring fyra miljoner svenskar, har satsat 1,8 miljarder kronor i krisande stålbolaget Stegra (tidigare H2 Green Steel). Även AP2 och AP4 är delägare med investeringar på totalt över en miljard kronor.

Om bolaget går i konkurs kan förlusterna bli kännbara. Men även om det räddas kan svenska sparare tvingas stå för notan, detta eftersom AP-fonderna även äger andelar i huvudägaren Just Climate, som väntas skjuta till nytt kapital.

Efter Northvolts kollaps i mars är Stegra nästa gröna industriprojekt som hotar pensionspengarna.

